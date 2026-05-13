



Il Progetto Sintesi non è solo una ricerca scientifica, ma un impegno concreto che la Regione assume per trasformare i dati in prevenzione. Così lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha commentato i risultati del forum svoltosi nel pomeriggio del 12 maggio a Matera nella Casa Cava.

Latronico ha sottolineato come il lavoro svolto nellambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari abbia permesso di mappare con precisione le criticità e le potenzialità dei due Siti di Interesse Nazionale della Basilicata, quello di Tito e quello della Val Basento. In particolare, per la Val Basento lazione ha riguardato capillarmente i comuni di Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico e Salandra. Allo stato attuale è in fase di elaborazione la ricognizione dei dati di esposizione di popolazione disponibili per ciascuno dei Sin, anche con riferimento ad indagini di biomonitoraggio.

La nostra priorità  ha spiegato Latronico  è listituzione di un sistema di sorveglianza permanente. Grazie alla collaborazione tra lArpab, lAsp, lAsm, lIrccs Crob, lUfficio Prevenzione Regionale, oltre che dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore, abbiamo finalmente integrato i dati ambientali con quelli epidemiologici e socio-economici. Questo ci permette di agire contro le diseguaglianze e di strutturare programmi di prevenzione primaria e secondaria mirati, con unattenzione specifica al rischio cardiovascolare e alle patologie croniche.

La disponibilità di informazioni accurate  ha concluso Latronico  rappresenta il punto di partenza sia per la realizzazione degli obiettivi di sorveglianza epidemiologica sia per il disegno delle attività di sorveglianza sanitaria sulla popolazione. I dati raccolti sono la base su cui costruiremo politiche sanitarie sempre più vicine ai bisogni dei territori e dei cittadini che vivono in aree complesse.