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La voce della Politica
|Sin, Basilicata allavanguardia nella sorveglianza sanitaria
13/05/2026
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Il Progetto Sintesi non è solo una ricerca scientifica, ma un impegno concreto che la Regione assume per trasformare i dati in prevenzione. Così lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha commentato i risultati del forum svoltosi nel pomeriggio del 12 maggio a Matera nella Casa Cava.
Latronico ha sottolineato come il lavoro svolto nellambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari abbia permesso di mappare con precisione le criticità e le potenzialità dei due Siti di Interesse Nazionale della Basilicata, quello di Tito e quello della Val Basento. In particolare, per la Val Basento lazione ha riguardato capillarmente i comuni di Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico e Salandra. Allo stato attuale è in fase di elaborazione la ricognizione dei dati di esposizione di popolazione disponibili per ciascuno dei Sin, anche con riferimento ad indagini di biomonitoraggio.
La nostra priorità ha spiegato Latronico è listituzione di un sistema di sorveglianza permanente. Grazie alla collaborazione tra lArpab, lAsp, lAsm, lIrccs Crob, lUfficio Prevenzione Regionale, oltre che dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore, abbiamo finalmente integrato i dati ambientali con quelli epidemiologici e socio-economici. Questo ci permette di agire contro le diseguaglianze e di strutturare programmi di prevenzione primaria e secondaria mirati, con unattenzione specifica al rischio cardiovascolare e alle patologie croniche.
La disponibilità di informazioni accurate ha concluso Latronico rappresenta il punto di partenza sia per la realizzazione degli obiettivi di sorveglianza epidemiologica sia per il disegno delle attività di sorveglianza sanitaria sulla popolazione. I dati raccolti sono la base su cui costruiremo politiche sanitarie sempre più vicine ai bisogni dei territori e dei cittadini che vivono in aree complesse.
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archivio
|La Voce della Politica
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