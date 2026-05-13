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La voce della Politica
|Ok a unanimità da Aula a Odg Lacorazza Fondo morosità incolpevole
13/05/2026
|Il Consiglio regionale della Basilicata, nella seduta di ieri, ha approvato allunanimità lordine del giorno a firma Lacorazza che impegna il presidente della Giunta e la Giunta regionale a istituire e destinare adeguate risorse finanziarie al Fondo regionale per la morosità incolpevole, prevedendo criteri flessibili di accesso e strumenti efficaci di sostegno ai nuclei familiari in temporanea difficoltà economica. Latto è collegato alla norma votata a maggioranza dallAssemblea recante Indirizzi alle ATER di Potenza e Matera per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Lordine del giorno interviene in maniera organica sulla Legge regionale n. 24/2007, rafforzando le misure di tutela a favore delle persone e dei nuclei familiari maggiormente esposti a condizioni di disagio abitativo ed economico. In particolare, il riconoscimento di modalità semplificate e temporanee di assegnazione degli alloggi rappresenta una risposta necessaria alle condizioni di emergenza abitativa che spesso accompagnano i percorsi di protezione. Allo stesso tempo, listituzione del Fondo regionale per la morosità incolpevole costituisce uno strumento fondamentale per prevenire la decadenza dallassegnazione e la perdita dellalloggio, sostenendo gli assegnatari colpiti da difficoltà economiche non imputabili alla propria volontà.
Il principio che ispira latto, si legge nelle premesse, attiene al diritto allabitare, che rappresenta un presupposto fondamentale per la dignità della persona e la coesione sociale. Le crescenti fragilità economiche, laumento delle situazioni di marginalità e il fenomeno della violenza di genere rendono necessario un rafforzamento delle politiche regionali di sostegno abitativo, affinché il sistema delledilizia residenziale pubblica diventi sempre più uno strumento di tutela sociale e di prevenzione dellesclusione.
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archivio
|La Voce della Politica
|13/05/2026 - Sanità Senisese, senza convocazioni o incontri istituzionali prosegue la mobilitazione
Il gruppo di lavoro per la sanità del Senisese, riunitosi presso la sala della locale Camera del Lavoro CGIL, ha espresso soddisfazione per l'ampia partecipazione e per l'esito positivo della manifestazione svoltasi venerdì scorso, sottolineando tuttavia come essa rappresent...-->continua
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|13/05/2026 - Pmc Automotive, 213 giorni di presidio: attesa per il piano industriale
A San Nicola di Melfi prosegue da 213 giorni la protesta degli operai della Pmc Automotive, costretti dal 13 ottobre 2025 a presidiare larea industriale dopo la perdita del lavoro. Una mobilitazione continua, che ha visto nascere la Tenda della Resistenza c...-->continua
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|13/05/2026 - P.I.T. incontra i territori: tre tappe tra ascolto, continuità e visione
Lauria, Venosa e Potenza saranno le tre tappe degli Incontri Territoriali promossi da P.I.T. Progetto Ingegno Territorio, in programma il 14, 15 e 16 maggio. Un percorso di confronto diretto con gli ingegneri della provincia, costruito attorno a tre parole s...-->continua
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|13/05/2026 - Ok a unanimità da Aula a Odg Lacorazza Fondo morosità incolpevole
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|13/05/2026 - Basilicata, dalla Regione 8 milioni per rafforzare servizi sociali e assistenziali
La Regione Basilicata punta a rafforzare il sistema dei servizi socio-assistenziali attraverso nuovi investimenti destinati al welfare territoriale. La Giunta regionale ha approvato un Avviso pubblico da 8 milioni di euro rivolto a imprese, cooperative ed enti...-->continua
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|13/05/2026 - Donne vittime di violenza,Fazzari:Più tutele e priorità abitative
"Il Consiglio regionale prosegue il percorso di sostegno già avviato con il potenziamento del Reddito di Libertà. La proposta di legge regionale n. 134/2026, sullassegnazione, gestione e canoni degli alloggi ERP in Basilicata, è stata approvata dal Consiglio ...-->continua
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|12/05/2026 - Basilicata. Approvato il calendario scolastico
Le attività didattiche per lanno scolastico 2026-2027 inizieranno il 16 settembre 2026 e termineranno il giorno 8 giugno 2027, per la scuola primaria e secondaria, e il giorno 30 giugno 2027 per la scuola dellinfanzia. Lo stabilisce il calendario scolastico ...-->continua
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