Il Consiglio regionale della Basilicata, nella seduta di ieri, ha approvato allunanimità lordine del giorno a firma Lacorazza che impegna il presidente della Giunta e la Giunta regionale a istituire e destinare adeguate risorse finanziarie al Fondo regionale per la morosità incolpevole, prevedendo criteri flessibili di accesso e strumenti efficaci di sostegno ai nuclei familiari in temporanea difficoltà economica. Latto è collegato alla norma votata a maggioranza dallAssemblea recante Indirizzi alle ATER di Potenza e Matera per il recupero del patrimonio edilizio esistente.



Lordine del giorno interviene in maniera organica sulla Legge regionale n. 24/2007, rafforzando le misure di tutela a favore delle persone e dei nuclei familiari maggiormente esposti a condizioni di disagio abitativo ed economico. In particolare, il riconoscimento di modalità semplificate e temporanee di assegnazione degli alloggi rappresenta una risposta necessaria alle condizioni di emergenza abitativa che spesso accompagnano i percorsi di protezione. Allo stesso tempo, listituzione del Fondo regionale per la morosità incolpevole costituisce uno strumento fondamentale per prevenire la decadenza dallassegnazione e la perdita dellalloggio, sostenendo gli assegnatari colpiti da difficoltà economiche non imputabili alla propria volontà.



Il principio che ispira latto, si legge nelle premesse, attiene al diritto allabitare, che rappresenta un presupposto fondamentale per la dignità della persona e la coesione sociale. Le crescenti fragilità economiche, laumento delle situazioni di marginalità e il fenomeno della violenza di genere rendono necessario un rafforzamento delle politiche regionali di sostegno abitativo, affinché il sistema delledilizia residenziale pubblica diventi sempre più uno strumento di tutela sociale e di prevenzione dellesclusione.