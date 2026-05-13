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La voce della Politica
|Basilicata, dalla Regione 8 milioni per rafforzare servizi sociali e assistenziali
13/05/2026
|La Regione Basilicata punta a rafforzare il sistema dei servizi socio-assistenziali attraverso nuovi investimenti destinati al welfare territoriale. La Giunta regionale ha approvato un Avviso pubblico da 8 milioni di euro rivolto a imprese, cooperative ed enti del Terzo Settore per sostenere attività dedicate alle fasce più fragili della popolazione, dagli anziani ai minori, fino alle persone con disabilità e dipendenze patologiche. Lobiettivo è potenziare servizi e occupazione in un comparto considerato strategico per il territorio.
Segue comunicato della Regione Basilicata.
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo, lAvviso Pubblico Sostegno alle attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale, destinando una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027 nellambito dellAccordo per la Coesione.
Lintervento è finalizzato a sostenere la diffusione e il rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale, incentivando investimenti per lavvio, lampliamento, la riqualificazione e ladeguamento di strutture destinate ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alle fasce più fragili della popolazione.
Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, cooperative, imprese sociali ed enti del Terzo Settore che operano o intendono operare in Basilicata nei servizi per anziani, persone con disabilità, minori, famiglie, dipendenze patologiche e servizi socio-educativi per linfanzia.
Liniziativa punta a rafforzare una rete territoriale di servizi sempre più necessaria per rispondere ai cambiamenti demografici e sociali che interessano anche la Basilicata, caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione e da una crescente domanda di assistenza qualificata e di prossimità.
Tra gli interventi ammissibili figurano case di riposo, residenze socio-assistenziali, centri diurni per anziani e disabili, strutture Dopo di Noi, comunità socio-riabilitative, servizi per minori e famiglie, residenze sanitarie assistenziali per disabili e strutture terapeutico-riabilitative dedicate alle dipendenze patologiche, comprese quelle legate al gioco dazzardo.
LAvviso rappresenta una misura strategica di politica di sviluppo regionale, capace di coniugare crescita economica, welfare territoriale e inclusione sociale. La Regione intende infatti sostenere investimenti in un comparto che negli ultimi anni ha mostrato importanti potenzialità di sviluppo occupazionale, innovazione nei servizi alla persona e rafforzamento della coesione sociale, favorendo la nascita e il consolidamento di un sistema imprenditoriale orientato alla qualità dei servizi e alla sostenibilità economica.
Con questo Avviso dichiara lassessore Francesco Cupparo la Regione Basilicata conferma una scelta strategica precisa: investire nelleconomia sociale come leva di sviluppo socio-produttivo, di welfare territoriale e di crescita occupazionale. Non si tratta soltanto di finanziare strutture e servizi, ma di sostenere un modello di sviluppo che mette al centro le persone, le famiglie e le comunità locali.
Le risorse stanziate aggiunge Cupparo consentiranno di rafforzare lofferta socio-assistenziale regionale, migliorare la qualità della vita delle persone fragili e creare nuove opportunità di lavoro qualificato, soprattutto per giovani e donne. In molte aree della Basilicata questi servizi rappresentano anche un presidio fondamentale contro lo spopolamento e lisolamento sociale.
Lassessore sottolinea inoltre come il provvedimento favorisca investimenti innovativi e qualificati: Vogliamo accompagnare la crescita di imprese ed enti che svolgono una funzione essenziale per il welfare territoriale. Lintegrazione tra sviluppo economico, servizi alla persona e inclusione sociale rappresenta oggi una delle principali sfide delle politiche regionali e questo Avviso va esattamente in questa direzione.
La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con eventuali ulteriori risorse che la Regione si riserva di destinare alla misura. Tra i requisiti previsti per accedere alle agevolazioni figurano la regolarità contributiva, il rispetto della normativa antimafia e lassenza di situazioni di difficoltà economica secondo la normativa europea.
LAvviso prevede inoltre criteri rigorosi finalizzati a garantire qualità degli investimenti, innovazione dei servizi e piena coerenza con gli obiettivi di rafforzamento del sistema socio-assistenziale regionale.
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