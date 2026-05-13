"Il Consiglio regionale prosegue il percorso di sostegno già avviato con il potenziamento del Reddito di Libertà. La proposta di legge regionale n. 134/2026, sullassegnazione, gestione e canoni degli alloggi ERP in Basilicata, è stata approvata dal Consiglio regionale e rappresenta un importante rafforzamento delle politiche di inclusione e tutela delle persone più vulnerabili; la stessa, prevede lassegnazione degli alloggi alle donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza domestica, nellambito dei programmi dei servizi competenti". Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale, Maddalena Fazzari, che prosegue:



"Si tratta di una misura dal forte valore civile e istituzionale, che consolida limpegno della Regione nel garantire strumenti concreti di autonomia, sicurezza e dignità alle donne vittime di violenza e alle famiglie in condizioni di fragilità, ponendo il diritto alla casa al centro dellazione politica regionale".



La Vicepresidente del Consiglio sottolinea "come liniziativa, promossa su impulso della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata, riconosca alla casa un ruolo essenziale di sicurezza, autonomia e rinascita, soprattutto per le donne che escono da situazioni di violenza".



Garantire unabitazione  evidenzia Fazzari  significa offrire una concreta possibilità di ripartenza. La casa è il primo strumento di libertà, dignità e indipendenza.



"Con questo provvedimento rafforziamo il cammino già avviato con lassestamento di bilancio, attraverso il quale il Reddito di Libertà è stato incrementato nellambito di un percorso che abbiamo voluto avviare a fianco delle donne, misura fondamentale per sostenere le donne vittime di violenza verso percorsi di autonomia. Lapprovazione di questa misura  afferma Fazzari  è un segnale forte: le istituzioni devono essere al fianco delle donne che scelgono di uscire dalla violenza e delle famiglie fragili".



La casa  conclude la vicepresidente Fazzari  non è solo un bene materiale, ma uno strumento di libertà e rinascita. Questa legge offre una risposta concreta ai bisogni del territorio e rafforza la rete di tutela delle persone più fragili.