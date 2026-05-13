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La voce della Politica
|Donne vittime di violenza,Fazzari:Più tutele e priorità abitative
13/05/2026
|"Il Consiglio regionale prosegue il percorso di sostegno già avviato con il potenziamento del Reddito di Libertà. La proposta di legge regionale n. 134/2026, sullassegnazione, gestione e canoni degli alloggi ERP in Basilicata, è stata approvata dal Consiglio regionale e rappresenta un importante rafforzamento delle politiche di inclusione e tutela delle persone più vulnerabili; la stessa, prevede lassegnazione degli alloggi alle donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza domestica, nellambito dei programmi dei servizi competenti". Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale, Maddalena Fazzari, che prosegue:
"Si tratta di una misura dal forte valore civile e istituzionale, che consolida limpegno della Regione nel garantire strumenti concreti di autonomia, sicurezza e dignità alle donne vittime di violenza e alle famiglie in condizioni di fragilità, ponendo il diritto alla casa al centro dellazione politica regionale".
La Vicepresidente del Consiglio sottolinea "come liniziativa, promossa su impulso della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata, riconosca alla casa un ruolo essenziale di sicurezza, autonomia e rinascita, soprattutto per le donne che escono da situazioni di violenza".
Garantire unabitazione evidenzia Fazzari significa offrire una concreta possibilità di ripartenza. La casa è il primo strumento di libertà, dignità e indipendenza.
"Con questo provvedimento rafforziamo il cammino già avviato con lassestamento di bilancio, attraverso il quale il Reddito di Libertà è stato incrementato nellambito di un percorso che abbiamo voluto avviare a fianco delle donne, misura fondamentale per sostenere le donne vittime di violenza verso percorsi di autonomia. Lapprovazione di questa misura afferma Fazzari è un segnale forte: le istituzioni devono essere al fianco delle donne che scelgono di uscire dalla violenza e delle famiglie fragili".
La casa conclude la vicepresidente Fazzari non è solo un bene materiale, ma uno strumento di libertà e rinascita. Questa legge offre una risposta concreta ai bisogni del territorio e rafforza la rete di tutela delle persone più fragili.
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|La Voce della Politica
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