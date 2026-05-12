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La voce della Politica
|Basilicata. Approvato il calendario scolastico
12/05/2026
|Le attività didattiche per lanno scolastico 2026-2027 inizieranno il 16 settembre 2026 e termineranno il giorno 8 giugno 2027, per la scuola primaria e secondaria, e il giorno 30 giugno 2027 per la scuola dellinfanzia. Lo stabilisce il calendario scolastico 2026-2027 che la Giunta regionale, su proposta dellAssessore Francesco Cupparo, ha approvato attraverso una specifica deliberazione.
Il calendario prevede complessivamente 203 giorni utili di lezione per la scuola primaria e secondaria e 222 giorni per la scuola dellinfanzia, nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa vigente che si riducono rispettivamente a 202 e 221 nellipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada un giorno in cui siano previste lezioni. Le Istituzioni scolastiche nellesercizio della propria autonomia e in relazione alle esigenze del Piano triennale dellofferta formativa (Ptof) potranno definire gli eventuali adattamenti al proprio calendario scolastico allinterno dei giorni fissati. Le stesse Istituzioni scolastiche entro il 15 luglio 2026 comunicheranno il proprio calendario alle famiglie, agli Enti Locali, allUfficio scolastico regionale e alla Regione.
Con lapprovazione del calendario scolastico 2026-2027 dichiara Cupparo garantiamo alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico e agli enti locali uno strumento di programmazione importante, definito nel rispetto delle norme nazionali ma anche delle esigenze organizzative e formative delle comunità scolastiche lucane.
Lavvio delle attività didattiche il 16 settembre 2026 rappresenta un momento centrale per la vita sociale ed educativa della Basilicata. La scuola continua ad essere un presidio fondamentale non solo per la formazione delle nuove generazioni, ma anche per la coesione delle nostre comunità, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni.
Il calendario approvato assicura il pieno rispetto del numero minimo di giorni di lezione previsti dalla normativa vigente, garantendo qualità dellofferta formativa e continuità didattica. Allo stesso tempo viene valorizzata lautonomia delle istituzioni scolastiche, che potranno adattare il calendario alle esigenze del Piano triennale dellofferta formativa e alle specificità territoriali.
Riteniamo particolarmente importante aggiunge lassessore il rapporto di collaborazione con dirigenti scolastici, famiglie, amministrazioni comunali e Ufficio scolastico regionale, affinché lorganizzazione dellanno scolastico possa rispondere in maniera efficace ai bisogni degli studenti e delle famiglie.
La scuola lucana conclude Cupparo deve continuare ad essere un luogo di crescita culturale, inclusione sociale e opportunità, soprattutto in una fase storica segnata da profondi cambiamenti demografici e sociali. Per questo la Regione continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare il sistema dellistruzione e della formazione in Basilicata.
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