La Fp Cgil di Potenza accoglie con favore la conferma di Giuseppe Spera alla guida dellazienda ospedaliera Regionale San Carlo, deliberata oggi dalla Giunta regionale della Basilicata, in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario pubblico lucano e nazionale.



La continuità amministrativa e gestionale rappresenta un elemento importante in una stagione segnata da profonde criticità: carenza cronica di personale, liste dattesa sempre più lunghe, crescente pressione sui pronto soccorso, difficoltà nel garantire servizi territoriali adeguati e necessità di dare piena attuazione agli investimenti del PNRR senza arretrare sul carattere pubblico e universalistico del Servizio sanitario nazionale.



Come Fp Cgil abbiamo più volte ribadito che il futuro della sanità passa innanzitutto dalla valorizzazione del lavoro pubblico, dal rafforzamento degli organici e da investimenti strutturali capaci di rendere attrattivo il sistema sanitario pubblico. In tutta Italia continuiamo a denunciare condizioni di lavoro sempre più pesanti per operatori sanitari, medici, infermieri, OSS e personale tecnico-amministrativo, con il rischio concreto di un progressivo impoverimento del servizio pubblico e di una maggiore spinta verso la privatizzazione della sanità.



La riconferma del management del San Carlo rappresenta, non un semplice elemento di continuità formale, ma loccasione proseguire un confronto con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori, affrontando le emergenze che vivono quotidianamente i presidi ospedalieri della Basilicata.



Servono scelte coraggiose: un piano straordinario di assunzioni a partire dagli OSS in attesa della presa di servizio, il superamento della precarietà, la valorizzazione delle professionalità interne, anche con il riconoscimento economico delle prestazioni aggiuntive, il miglioramento delle condizioni di lavoro e una programmazione sanitaria che metta al centro il diritto alla salute dei cittadini e non esclusivamente lequilibrio dei bilanci.



Il Servizio sanitario nazionale non può essere considerato una variabile di bilancio. È da questo principio che bisogna partire anche in Basilicata.



Al dottor Spera rivolgiamo dunque laugurio di buon lavoro, nella consapevolezza che il confronto con le rappresentanze dei lavoratori è sempre orientato a costruire una sanità pubblica più forte, moderna e vicina ai bisogni delle persone.



La Fp Cgil di Potenza continuerà a svolgere con determinazione il proprio ruolo di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di difesa del diritto universale alla salute, affinché il San Carlo continui a rappresentare un presidio fondamentale per tutta la comunità lucana.

Giuliana Pia Scarano

Segretaria generale FP CGIL

Potenza

Donato Summa

Sandra Guglielmi

Segretari FP Cgil Potenza