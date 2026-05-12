In occasione della Giornata Internazionale dellInfermiere come Garante del diritto alla salute della Regione Basilicata, rivolgo un pensiero profondo a tutte le infermiere e gli infermieri che ogni giorno scelgono di prendersi cura degli altri, spesso nel silenzio, nella fatica e lontano dai riflettori. Dietro ogni corsia, ogni pronto soccorso, ogni reparto, ogni assistenza domiciliare, cè una mano che sostiene, una voce che rassicura, uno sguardo che restituisce dignità anche nei momenti più difficili della vita. Gli infermieri non rappresentano soltanto una professione sanitaria: rappresentano il volto umano della cura. È quanto dichiara Tiziana Silletti, garante regionale per la salute, che aggiunge:



La Basilicata vive oggi una fase delicata. La carenza di personale, i turni massacranti, le aggressioni agli operatori sanitari e il progressivo spopolamento professionale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario. Nei prossimi anni centinaia di infermieri andranno in pensione e questo dato non può lasciarci indifferenti. Significa interrogarsi sul futuro del diritto alla salute nelle nostre comunità, soprattutto nelle aree interne e nei territori più fragili. In questo contesto, il ruolo del Garante del diritto alla salute diventa fondamentale. Essere garanti significa ascoltare le sofferenze dei cittadini, ma anche quelle di chi ogni giorno garantisce assistenza e cura. Significa vigilare affinché il diritto costituzionale alla salute non resti un principio scritto, ma continui a vivere concretamente negli ospedali, nelle strutture territoriali, nelle carceri e nelle case dei lucani. Non può esistere tutela della salute senza la tutela di chi cura.



Per questo continuerò a portare allattenzione delle istituzioni regionali e nazionali la necessità di investire sul personale infermieristico, valorizzandone il ruolo umano e professionale, rafforzando la medicina territoriale e costruendo condizioni di lavoro dignitose e sicure. Oggi celebriamo donne e uomini che ogni giorno affrontano il dolore altrui con coraggio, empatia e responsabilità. A loro  conclude Silletti - va il ringraziamento sincero della Regione Basilicata e il mio personale impegno affinché nessun operatore sanitario venga lasciato solo. Perché prendersi cura di chi cura significa difendere il diritto alla salute di tutti.



