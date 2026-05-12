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La voce della Politica

''Basilicata Innovativa'', Pittella rilancia su assi strategici

12/05/2026

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, intervenendo oggi a Potenza alla seconda tappa del tour Italia Innovativa, il progetto promosso dall'ANSA per raccontare il Paese attraverso le sue eccellenze, intrecciando cultura e innovazione, tradizione e tecnologia, ha posto una riflessione ampia sul significato stesso del concetto di innovazione per la regione e sulle sfide che la attendono nei prossimi mesi.



Partendo dal titolo dellevento Basilicata Innovativa - Dallo Spazio al Mediterraneo, gli Orizzonti lucani, organizzata in collaborazione con la Regione Basilicata, il Presidente ha sottolineato come la Basilicata debba interrogarsi sulla propria capacità di essere realmente innovativa, superando i tradizionali dualismi territoriali e rafforzando il proprio ruolo di cerniera nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo. In questa prospettiva, ha richiamato la necessità di recuperare il tempo perduto e di affrontare con maggiore determinazione le scelte strategiche, evitando ritardi accumulati nel corso delle diverse stagioni politiche.



Secondo il Presidente, la Basilicata può rafforzare il proprio standing istituzionale e competitivo solo attraverso un percorso riformatore chiaro e coraggioso. In particolare, ha individuato quattro assi fondamentali su cui concentrare lazione politica e amministrativa: agricoltura, sanità, transizione energetica e nuovo piano industriale. Temi definiti cogenti e determinanti per il futuro della regione, rispetto ai quali non sono più rinviabili interventi strutturali.

Nel corso del suo intervento, il Presidente, ha inoltre evidenziato il ruolo centrale dellinformazione come strumento di lettura della realtà e come leva per la crescita della società e della classe dirigente regionale. Una comunicazione corretta e puntuale, ha affermato, rappresenta infatti il trampolino di lancio per consentire alla Basilicata di inserirsi in modo più incisivo nel dibattito nazionale.



Infine, ha richiamato la necessità di superare ogni forma di localismo o autoreferenzialità, invitando a raccontare e progettare la regione a partire dalle grandi sfide strategiche e non dalle sole dinamiche territoriali, con lobiettivo di costruire un percorso di sviluppo capace di proiettare la Basilicata in una dimensione mediterranea ed europea.



A margine dei lavori il Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento al Direttore dellANSA, Luigi Contu, per lattenzione e la qualità del lavoro giornalistico che accompagna e valorizza il dibattito pubblico sui temi dello sviluppo regionale. Un ringraziamento è stato esteso anche al responsabile della sede regionale ANSA della Basilicata, Francesco Loscalzo, e a tutta la redazione lucana per lorganizzazione delliniziativa e per il costante impegno nellassicurare una corretta e puntuale informazione sul territorio.






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