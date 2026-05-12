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Marrese: ''Congratulazioni al lido Sabbia D'Oro di Scanzano Jonico migliore beach club d'Italia 2026''

12/05/2026

Desidero rivolgere le mie congratulazioni al manager Giuseppe Ferrara e a tutto il team del Sabbia DOro Beach Club di Scanzano Jonico per il prestigioso riconoscimento ottenuto a Milano, che li consacra miglior beach club dItalia 2026.

Il premio, assegnato durante il Gran Galà dei Beach Club dItalia allExcelsior Gallia, nellambito della presentazione della terza edizione della Guida ai migliori beach club dItalia, rappresenta un risultato di grande valore non solo per la struttura, ma per lintero comparto turistico lucano.

Il Sabbia DOro è riuscito a distinguersi rispetto a destinazioni storicamente affermate come Versilia e Sardegna, confermando la crescita e la credibilità del nostro litorale ionico.

Questo successo, che si aggiunge ai riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni, dimostra come investimenti mirati, professionalità e una visione imprenditoriale moderna possano trasformare il territorio e renderlo competitivo nei mercati turistici più esigenti.

La Basilicata deve puntare sulla qualità dei servizi e sullinnovazione come leve strategiche per lo sviluppo, le Istituzioni e in particolare la Regione devono essere al fianco e sostenere queste imprese per creare valore aggiunto e occupazione.



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