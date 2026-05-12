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La voce della Politica
|Marrese: ''Congratulazioni al lido Sabbia D'Oro di Scanzano Jonico migliore beach club d'Italia 2026''
12/05/2026
|Desidero rivolgere le mie congratulazioni al manager Giuseppe Ferrara e a tutto il team del Sabbia DOro Beach Club di Scanzano Jonico per il prestigioso riconoscimento ottenuto a Milano, che li consacra miglior beach club dItalia 2026.
Il premio, assegnato durante il Gran Galà dei Beach Club dItalia allExcelsior Gallia, nellambito della presentazione della terza edizione della Guida ai migliori beach club dItalia, rappresenta un risultato di grande valore non solo per la struttura, ma per lintero comparto turistico lucano.
Il Sabbia DOro è riuscito a distinguersi rispetto a destinazioni storicamente affermate come Versilia e Sardegna, confermando la crescita e la credibilità del nostro litorale ionico.
Questo successo, che si aggiunge ai riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni, dimostra come investimenti mirati, professionalità e una visione imprenditoriale moderna possano trasformare il territorio e renderlo competitivo nei mercati turistici più esigenti.
La Basilicata deve puntare sulla qualità dei servizi e sullinnovazione come leve strategiche per lo sviluppo, le Istituzioni e in particolare la Regione devono essere al fianco e sostenere queste imprese per creare valore aggiunto e occupazione.
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archivio
|La Voce della Politica
|12/05/2026 - Basilicata. Approvato il calendario scolastico
Le attività didattiche per lanno scolastico 2026-2027 inizieranno il 16 settembre 2026 e termineranno il giorno 8 giugno 2027, per la scuola primaria e secondaria, e il giorno 30 giugno 2027 per la scuola dellinfanzia. Lo stabilisce il calendario scolastico 2026-2027 che l...-->continua
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|12/05/2026 - Sicurezza nei pubblici esercizi: concluso a Viggiano il ciclo di incontri di Confcommercio e Federalberghi Potenza
Si è concluso a Viggiano, nella sala conferenze del Kiris Hotel, il calendario di iniziative promosso da Confcommercio Potenza e Federalberghi Potenza dedicato ai temi della sicurezza, della prevenzione incendi e della corretta gestione delle attività di intra...-->continua
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|12/05/2026 - Prestazioni aggiuntive e personale: la posizione dellAor San Carlo sullistanza sindacale
In relazione alla nota diffusa dalla Fials, riguardante la regolamentazione delle prestazioni aggiuntive per il personale del comparto, la direzione dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza intende fornire opportuni chiarimenti, improntati alla ...-->continua
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|12/05/2026 - Fp Cgil Potenza, conferma di Spera a direttore generale ospedale San Carlo
La Fp Cgil di Potenza accoglie con favore la conferma di Giuseppe Spera alla guida dellazienda ospedaliera Regionale San Carlo, deliberata oggi dalla Giunta regionale della Basilicata, in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario pubblico luc...-->continua
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|12/05/2026 - Infermieri, Vizziello e Chiorazzo(BCC) sono il cardine del servizio sanitario
Benchè gli infermieri siano, nei fatti, il cardine del servizio sanitario, purtroppo non se la passano bene, tra mancanza di sicurezza sul lavoro, turni di lavoro che si allungano oltre lorario stabilito, stress psico-fisico derivante dalle carenze di organi...-->continua
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|12/05/2026 - Consulta Comunale Giovanile: giovedì 14 maggio la prima assemblea nella Sala Pasolini di Matera
Si terrà giovedì 14 maggio, alle 16.30, nella Sala Pasolini in via Sallustio a Matera, la prima assemblea della nuova Consulta Comunale Giovanile, organismo nato con lobiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita pubblic...-->continua
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|12/05/2026 - Giornata dellinfermiere, Silletti: il volto umano della cura
In occasione della Giornata Internazionale dellInfermiere come Garante del diritto alla salute della Regione Basilicata, rivolgo un pensiero profondo a tutte le infermiere e gli infermieri che ogni giorno scelgono di prendersi cura degli altri, spesso nel si...-->continua
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