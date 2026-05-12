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La voce della Politica
|NOVA 2026 - Parola all'Italia. OST Basilicata
12/05/2026
|Si è tenuta questa mattina nella Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, a Potenza, la conferenza stampa di presentazione degli eventi NOVA 2026 in Basilicata. Liniziativa, promossa dal Movimento 5 Stelle su impulso del presidente Giuseppe Conte, si inserisce nel percorso nazionale Parola allItalia: la costruzione condivisa del programma di governo della coalizione progressista attraverso il metodo dellOpen Space Technology. La conferenza ha segnato anche il debutto ufficiale del nuovo coordinamento regionale del Movimento in Basilicata.
Alla conferenza sono intervenuti Christian Giordano, coordinatore regionale; Leo Rubino, coordinatore provinciale di Matera; Arnaldo Lomuti, deputato; Viviana Verri, consigliera regionale e responsabile dellOST per la provincia di Matera; Rosanna Giardiello, rappresentante del Gruppo Territoriale di Potenza e responsabile dellOST per il capoluogo. Assente giustificata la consigliera regionale e coordinatrice provinciale di Potenza Alessia Araneo, alla quale tutti i presenti hanno rivolto gli auguri del Movimento per la nascita della figlia.
Il coordinatore regionale Christian Giordano ha aperto la conferenza inquadrando liniziativa nel contesto nazionale e illustrando la risposta del territorio lucano.
Anche in Basilicata siamo pronti a dare vita a Nova, un innovativo strumento di partecipazione democratica che offrirà a chiunque la possibilità di proporre idee e iniziative destinate a contribuire alla costruzione del Programma nazionale del campo progressista.
Nova non sarà aperta soltanto agli iscritti al Movimento 5 Stelle, perché non vogliamo parlarci addosso. Al contrario, attraverso questo metodo vogliamo ascoltare davvero i territori, coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, giovani e società civile.
Vogliamo costruire un progetto politico nato dal coinvolgimento diretto dei cittadini, fondato sullindividuazione delle priorità, delle urgenze, dei disagi ma soprattutto delle soluzioni concrete da proporre per migliorare la vita delle persone. ha dichiarato Giordano.
Il deputato Arnaldo Lomuti ha ricostruito le radici metodologiche del percorso e ne ha sottolineato la portata innovativa, proiettandola già sulla dimensione regionale.
Questo percorso senza precedenti arriva da unidea di una persona particolare, Harrison Owen, un sacerdote episcopale che nel 1980 ha ideato il metodo dellOpen Space Technology. Si basa su un principio fondamentale: costruire e arrivare a uno scopo senza nulla di già preconfezionato, ma sulla base di una discussione, di un confronto il più spontaneo possibile, ha spiegato Lomuti.
Il coordinatore provinciale di Matera Leo Rubino, al suo debutto ufficiale, ha posto laccento sulla natura anticipatoria e sostanziale del percorso programmatico, distinguendolo dalla prassi consolidata nella politica italiana.
Il percorso NOVA nasce in tempi non sospetti, ben prima dellavvio della campagna referendaria che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Non viene fuori dal rinnovato entusiasmo che ha determinato il voto che ha bocciato una delle pochissime cose fatte da questo governo, ha esordito Rubino. Si prefigge un obiettivo nobile: dotare la forza che si assumerà lonere di rappresentare unalternativa a quello che è, per quanto mi riguarda, il peggior governo che lItalia potesse mai avere, del programma. E il programma non è un optional.
La consigliera regionale Viviana Verri, responsabile dellOST per la provincia di Matera, ha illustrato nel dettaglio il funzionamento degli eventi e ne ha collocato il significato nel contesto politico attuale.
Il Movimento 5 Stelle è una forza che si è sempre contraddistinta per un percorso partecipativo, per un metodo democratico che coinvolge le cittadine e i cittadini. Quello che accadrà in tutta Italia il 16 e il 17 maggio è un grande esperimento di democrazia partecipata. Ci saranno più di 100 OST in tutta Italia, in tutte le province, e la Basilicata ovviamente farà la sua parte a Matera e a Potenza, ha dichiarato Verri.
Sulla dinamica concreta degli eventi: Cosa faremo il 16 maggio? Ci incontreremo e faremo dei gruppi che si formeranno intorno a temi che saranno proposti spontaneamente. Non cè un copione, non cè un canovaccio, non è un comizio, non è un momento nel quale esponenti politici racconteranno delle loro proposte, ma un momento nel quale raccoglieremo noi le idee che ci verranno dal basso. Ogni partecipante allOpen Space Technology avrà la possibilità di proporre un tema e intorno a quel tema si formeranno dei gruppi di discussione.
Rosanna Giardiello, responsabile dellOST per Potenza e rappresentante del Gruppo Territoriale cittadino, ha descritto il lavoro organizzativo e la filosofia di fondo delliniziativa.
Le soluzioni ai gravi problemi che vivono i nostri territori spesso non si trovano allinterno dei grandi palazzi. Spesso le soluzioni le riesce a individuare proprio chi questi problemi giornalmente, quotidianamente li vive. Noi abbiamo necessità di interloquire con le persone, di ascoltarle, ha affermato Giardiello.
Gli appuntamenti in Basilicata
POTENZA Sabato 16 maggio 2026, ore 10.0017.00
Art Restaurant Ricevimenti Via Monte Cocuzzo, 1
MATERA Sabato 16 maggio 2026, ore 10.0018.00
Unahotels NH Via Germania, località Venusio
Iscrizioni ancora aperte attraverso i canali social Movimento 5 Stelle Basilicata e il sito Nova2026.it
Christian Giordano, Alessia Araneo, Leo Rubino (Coordinamento M5s Basilicata)
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archivio
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