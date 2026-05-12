-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Ambiente, Mongiello: ''Nuovi sentieri e regole più chiare per proteggere il paesaggio lucano''
12/05/2026
| La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, 2 importanti provvedimenti destinati a rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico lucano. Il primo riguarda linserimento di nuovi percorsi nel Catasto della rete escursionistica regionale, previsto dalla Legge regionale numero 51 del 2000, con particolare riferimento ai sentieri ricadenti nel Parco delle Chiese Rupestri del Materano, nel Parco Nazionale del Pollino e nel Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane. Tra i percorsi inseriti figurano itinerari di grande valore naturalistico e paesaggistico, come quelli della Murgia Materana, del Pollino e delle Dolomiti Lucane, selezionati sulla base della loro effettiva fruibilità, della presenza di adeguata segnaletica e della manutenzione garantita dagli enti gestori.
Con questo provvedimento - dichiara lassessore Laura Mongiello - continuiamo a investire su un modello di valorizzazione del territorio che mette insieme tutela ambientale, turismo sostenibile, sicurezza e identità dei luoghi. La rete sentieristica rappresenta una straordinaria infrastruttura verde della Basilicata, capace di connettere paesaggi, comunità e patrimonio culturale, offrendo nuove opportunità di sviluppo ai territori interni.
Il secondo provvedimento approvato dalla Giunta regionale riguarda invece le nuove Linee guida e disposizioni regolamentari per il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, ai sensi della Legge regionale numero 50 del 1993, così come modificata dalla Legge regionale numero 57 del 2025. Le linee guida definiscono i requisiti tecnico-organizzativi necessari affinché i Comuni possano esercitare le funzioni delegate in ambito paesaggistico, garantendo uniformità amministrativa, certezza del diritto e maggiore efficacia nella tutela del paesaggio su tutto il territorio regionale. Il documento punta inoltre a semplificare e rendere più omogenee le procedure autorizzative, chiarendo modalità operative, competenze tecniche e criteri organizzativi per gli enti locali.
Parliamo di un atto molto importante - aggiunge Mongiello - perché rafforza il rapporto di collaborazione tra Regione e Comuni e introduce criteri chiari, omogenei e trasparenti nella gestione delle autorizzazioni paesaggistiche. Tutelare il paesaggio significa tutelare la qualità del nostro territorio, garantire equilibrio tra sviluppo e conservazione e offrire ai cittadini procedure più efficienti e uniformi.
Con questi due provvedimenti - conclude lassessore - la Regione Basilicata compie un ulteriore passo avanti nella costruzione di una governance ambientale moderna, capace di coniugare tutela, pianificazione e valorizzazione sostenibile delle nostre risorse naturali e paesaggistiche.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/05/2026 - Basilicata. Approvato il calendario scolastico
Le attività didattiche per lanno scolastico 2026-2027 inizieranno il 16 settembre 2026 e termineranno il giorno 8 giugno 2027, per la scuola primaria e secondaria, e il giorno 30 giugno 2027 per la scuola dellinfanzia. Lo stabilisce il calendario scolastico 2026-2027 che l...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Sicurezza nei pubblici esercizi: concluso a Viggiano il ciclo di incontri di Confcommercio e Federalberghi Potenza
Si è concluso a Viggiano, nella sala conferenze del Kiris Hotel, il calendario di iniziative promosso da Confcommercio Potenza e Federalberghi Potenza dedicato ai temi della sicurezza, della prevenzione incendi e della corretta gestione delle attività di intra...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Prestazioni aggiuntive e personale: la posizione dellAor San Carlo sullistanza sindacale
In relazione alla nota diffusa dalla Fials, riguardante la regolamentazione delle prestazioni aggiuntive per il personale del comparto, la direzione dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza intende fornire opportuni chiarimenti, improntati alla ...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Fp Cgil Potenza, conferma di Spera a direttore generale ospedale San Carlo
La Fp Cgil di Potenza accoglie con favore la conferma di Giuseppe Spera alla guida dellazienda ospedaliera Regionale San Carlo, deliberata oggi dalla Giunta regionale della Basilicata, in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario pubblico luc...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Infermieri, Vizziello e Chiorazzo(BCC) sono il cardine del servizio sanitario
Benchè gli infermieri siano, nei fatti, il cardine del servizio sanitario, purtroppo non se la passano bene, tra mancanza di sicurezza sul lavoro, turni di lavoro che si allungano oltre lorario stabilito, stress psico-fisico derivante dalle carenze di organi...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Consulta Comunale Giovanile: giovedì 14 maggio la prima assemblea nella Sala Pasolini di Matera
Si terrà giovedì 14 maggio, alle 16.30, nella Sala Pasolini in via Sallustio a Matera, la prima assemblea della nuova Consulta Comunale Giovanile, organismo nato con lobiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita pubblic...-->continua
|
|
|12/05/2026 - Giornata dellinfermiere, Silletti: il volto umano della cura
In occasione della Giornata Internazionale dellInfermiere come Garante del diritto alla salute della Regione Basilicata, rivolgo un pensiero profondo a tutte le infermiere e gli infermieri che ogni giorno scelgono di prendersi cura degli altri, spesso nel si...-->continua
|
|