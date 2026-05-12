Il Consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato, insieme ai consiglieri regionali Piero Lacorazza e Piero Marrese, una interrogazione consiliare sul tema della chirurgia senologica e della senologia interventistica presso lOspedale Madonna delle Grazie di Matera, alla luce delle forti preoccupazioni espresse dal territorio a seguito della DGR n. 691/2025.



Liniziativa punta a fare chiarezza sulle prospettive del presidio ospedaliero materano nellambito della lotta al carcinoma mammario, sulle scelte organizzative operate dalla Regione Basilicata e sulle azioni necessarie a garantire una piena ed efficace funzionalità dei servizi sanitari dedicati alla senologia.



Si tratta di una vicenda che non riguarda soltanto aspetti organizzativi  dichiara il consigliere Roberto Cifarelli  ma investe direttamente il diritto alla salute, lequità territoriale nellaccesso alle cure e la necessità di garantire adeguati livelli di assistenza alle cittadine della provincia di Matera e dellintera area ionica.



Cifarelli rende inoltre noto che, insieme al consigliere Piero Lacorazza e così come concordato nel corso delliniziativa pubblica promossa presso il Circolo La Scaletta di Matera, è stata formalizzata la richiesta di convocazione del Comitato Civico in IV Commissione consiliare permanente, così come per lAssessore regionale alla Sanità e per il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo.



Riteniamo necessario  sottolinea Cifarelli  che si apra un confronto istituzionale serio, trasparente e partecipato su una vicenda che ha mobilitato cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e amministratori locali. La discussione sul nuovo Piano Socio-Sanitario regionale deve rappresentare anche loccasione per affrontare organicamente il tema della rete oncologica regionale e del ruolo strategico dellOspedale di Matera nel sistema sanitario lucano.



Cifarelli richiama inoltre la lettera aperta del paziente oncologico Enzo Scasciamacchia, pubblicata nelle scorse ore dalla stampa locale, nella quale vengono rappresentate ulteriori criticità e difficoltà vissute dai cittadini nellaccesso ai percorsi di cura e assistenza sanitaria. Anche queste testimonianze  conclude Cifarelli  confermano la necessità di affrontare con responsabilità, serietà e trasparenza il tema della sanità materana e del diritto alla salute dei cittadini.