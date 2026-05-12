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La voce della Politica
|Senologia a Matera: interrogazione regionale su futuro dei servizi allOspedale ''Madonna delle Grazie''
12/05/2026
|Il Consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato, insieme ai consiglieri regionali Piero Lacorazza e Piero Marrese, una interrogazione consiliare sul tema della chirurgia senologica e della senologia interventistica presso lOspedale Madonna delle Grazie di Matera, alla luce delle forti preoccupazioni espresse dal territorio a seguito della DGR n. 691/2025.
Liniziativa punta a fare chiarezza sulle prospettive del presidio ospedaliero materano nellambito della lotta al carcinoma mammario, sulle scelte organizzative operate dalla Regione Basilicata e sulle azioni necessarie a garantire una piena ed efficace funzionalità dei servizi sanitari dedicati alla senologia.
Si tratta di una vicenda che non riguarda soltanto aspetti organizzativi dichiara il consigliere Roberto Cifarelli ma investe direttamente il diritto alla salute, lequità territoriale nellaccesso alle cure e la necessità di garantire adeguati livelli di assistenza alle cittadine della provincia di Matera e dellintera area ionica.
Cifarelli rende inoltre noto che, insieme al consigliere Piero Lacorazza e così come concordato nel corso delliniziativa pubblica promossa presso il Circolo La Scaletta di Matera, è stata formalizzata la richiesta di convocazione del Comitato Civico in IV Commissione consiliare permanente, così come per lAssessore regionale alla Sanità e per il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo.
Riteniamo necessario sottolinea Cifarelli che si apra un confronto istituzionale serio, trasparente e partecipato su una vicenda che ha mobilitato cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e amministratori locali. La discussione sul nuovo Piano Socio-Sanitario regionale deve rappresentare anche loccasione per affrontare organicamente il tema della rete oncologica regionale e del ruolo strategico dellOspedale di Matera nel sistema sanitario lucano.
Cifarelli richiama inoltre la lettera aperta del paziente oncologico Enzo Scasciamacchia, pubblicata nelle scorse ore dalla stampa locale, nella quale vengono rappresentate ulteriori criticità e difficoltà vissute dai cittadini nellaccesso ai percorsi di cura e assistenza sanitaria. Anche queste testimonianze conclude Cifarelli confermano la necessità di affrontare con responsabilità, serietà e trasparenza il tema della sanità materana e del diritto alla salute dei cittadini.
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|La Voce della Politica
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