È stato sottoscritto in data odierna, presso lAran, laccordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo allArea Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, a beneficio di circa 8.000 dirigenti scolastici. Ciò rappresenta un ulteriore... -->continua

11/05/2026 - Marrese: Dal Senisese una voce forte per difendere il diritto alla salute''

«Esprimo piena condivisione e vicinanza alle ragioni della manifestazione che ha visto i cittadini di Senise e dellintero territorio del Senisese scendere in piazza per difendere il diritto alla salute e una sanità territoriale efficiente, accessibile e di qu...-->continua