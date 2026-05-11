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Bardi: congratulazioni allatleta Emilio Frisenda

11/05/2026

Le acque dei Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto brillano doro per la Basilicata. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, si congratula con latleta Emilio Frisenda, capace di conquistare due titoli italiani.

Il successo di Frisenda, sottolinea il Presidente, assume un valore sociale e umano profondo, essendo il coronamento di una forte determinazione e di una costante dedizione quotidiana: "Risultati del genere - dice Bardi, coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni - sono il frutto di un impegno che funge da esempio per tutto il movimento sportivo lucano, dimostrando come il talento, unito al sacrificio, possa superare ogni barriera".



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È stato sottoscritto in data odierna, presso lAran, laccordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo allArea Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, a beneficio di circa 8.000 dirigenti scolastici.

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11/05/2026 - Marrese: Dal Senisese una voce forte per difendere il diritto alla salute''

«Esprimo piena condivisione e vicinanza alle ragioni della manifestazione che ha visto i cittadini di Senise e dellintero territorio del Senisese scendere in piazza per difendere il diritto alla salute e una sanità territoriale efficiente, accessibile e di qu...-->continua
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LAzienda Sanitaria Locale di Matera comunica la nomina di Salvatore Ponticiello quale nuovo Direttore dellUnità Operativa Complessa di Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ponticiello è laureato in Medicina allUniversità degli studi...-->continua
11/05/2026 - Montescaglioso dice no alle trivellazioni: parere negativo sulle istanze ''Il Perito'' e ''La Capriola''

Montescaglioso torna a dire no alle ricerche di idrocarburi in Basilicata. Nei giorni scorsi lassessore comunale Donato Ditaranto, componente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Basilicata, ha espresso parere negativo sulle istanze Il Pe...-->continua
11/05/2026 - Matera. Solidarietà del Sindaco Nicoletti allAssessore Latronico

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime piena solidarietà allAssessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico, vittima nei giorni scorsi di una grave aggressione verbale sui social network, tanto da essere costretto a sporgere denuncia per diffamazione...-->continua
10/05/2026 - San Carlo, sicurezza ferma dal 2023: atti pronti, ausili ancora fuori dai reparti

La FIALS chiama in causa l'Assessore Latronico, richiama la condanna dell'A.O.R. San Carlo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e valuta la trasmissione degli atti agli organismi di vigilanza.

Potenza, 10 maggio 2026  Al San Carlo di Po...-->continua

















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