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La voce della Politica
|Bardi: congratulazioni allatleta Emilio Frisenda
11/05/2026
|Le acque dei Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto brillano doro per la Basilicata. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, si congratula con latleta Emilio Frisenda, capace di conquistare due titoli italiani.
Il successo di Frisenda, sottolinea il Presidente, assume un valore sociale e umano profondo, essendo il coronamento di una forte determinazione e di una costante dedizione quotidiana: "Risultati del genere - dice Bardi, coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni - sono il frutto di un impegno che funge da esempio per tutto il movimento sportivo lucano, dimostrando come il talento, unito al sacrificio, possa superare ogni barriera".
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|La Voce della Politica
|11/05/2026 - Scuola, sottoscritto il rinnovo del contratto per i dirigenti scolastici
È stato sottoscritto in data odierna, presso lAran, laccordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo allArea Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, a beneficio di circa 8.000 dirigenti scolastici.
Ciò rappresenta un ulteriore...-->continua
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|11/05/2026 - Bardi: congratulazioni allatleta Emilio Frisenda
Le acque dei Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto brillano doro per la Basilicata. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, si congratula con latleta Emilio Frisenda, capace di conquistare due titoli italiani.
Il successo di Frisenda, sot...-->continua
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|11/05/2026 - Marrese: Dal Senisese una voce forte per difendere il diritto alla salute''
«Esprimo piena condivisione e vicinanza alle ragioni della manifestazione che ha visto i cittadini di Senise e dellintero territorio del Senisese scendere in piazza per difendere il diritto alla salute e una sanità territoriale efficiente, accessibile e di qu...-->continua
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|11/05/2026 - Nominato Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dellASM
LAzienda Sanitaria Locale di Matera comunica la nomina di Salvatore Ponticiello quale nuovo Direttore dellUnità Operativa Complessa di Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ponticiello è laureato in Medicina allUniversità degli studi...-->continua
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|11/05/2026 - Montescaglioso dice no alle trivellazioni: parere negativo sulle istanze ''Il Perito'' e ''La Capriola''
Montescaglioso torna a dire no alle ricerche di idrocarburi in Basilicata. Nei giorni scorsi lassessore comunale Donato Ditaranto, componente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Basilicata, ha espresso parere negativo sulle istanze Il Pe...-->continua
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|11/05/2026 - Matera. Solidarietà del Sindaco Nicoletti allAssessore Latronico
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime piena solidarietà allAssessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico, vittima nei giorni scorsi di una grave aggressione verbale sui social network, tanto da essere costretto a sporgere denuncia per diffamazione...-->continua
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|10/05/2026 - San Carlo, sicurezza ferma dal 2023: atti pronti, ausili ancora fuori dai reparti
La FIALS chiama in causa l'Assessore Latronico, richiama la condanna dell'A.O.R. San Carlo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e valuta la trasmissione degli atti agli organismi di vigilanza.
Potenza, 10 maggio 2026 Al San Carlo di Po...-->continua
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