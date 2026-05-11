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La voce della Politica
|Marrese: Dal Senisese una voce forte per difendere il diritto alla salute''
11/05/2026
|«Esprimo piena condivisione e vicinanza alle ragioni della manifestazione che ha visto i cittadini di Senise e dellintero territorio del Senisese scendere in piazza per difendere il diritto alla salute e una sanità territoriale efficiente, accessibile e di qualità.
La partecipazione ampia e composta della comunità rappresenta un segnale forte che le istituzioni non possono ignorare.
Difendere i servizi sanitari nelle aree interne significa garantire dignità, sicurezza e futuro alle famiglie, agli anziani, ai giovani e a tutti coloro che vivono in territori che troppo spesso rischiano di essere penalizzati da tagli, carenze di personale e ridimensionamenti.
Il diritto alla cura deve essere uguale per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive.
Per questo è necessario rafforzare i presìdi sanitari territoriali, potenziare lassistenza di prossimità, valorizzare il ruolo dellHub di Senise e garantire servizi adeguati anche allospedale di Chiaromonte, affinché nessun cittadino sia costretto a rinunciare alle cure o a lunghi spostamenti per ricevere assistenza.
La voce che si è levata da Senise merita ascolto e risposte concrete. Come consigliere regionale della Basilicata continuerò a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare la sanità pubblica lucana e il diritto costituzionale alla salute, affinché le comunità del Senisese possano continuare a guardare al futuro con fiducia e con la certezza di servizi sanitari adeguati ai bisogni del territorio».
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archivio
|La Voce della Politica
|11/05/2026 - Scuola, sottoscritto il rinnovo del contratto per i dirigenti scolastici
È stato sottoscritto in data odierna, presso lAran, laccordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo allArea Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, a beneficio di circa 8.000 dirigenti scolastici.
Ciò rappresenta un ulteriore...-->continua
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|11/05/2026 - Bardi: congratulazioni allatleta Emilio Frisenda
Le acque dei Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto brillano doro per la Basilicata. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, si congratula con latleta Emilio Frisenda, capace di conquistare due titoli italiani.
Il successo di Frisenda, sot...-->continua
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|11/05/2026 - Marrese: Dal Senisese una voce forte per difendere il diritto alla salute''
«Esprimo piena condivisione e vicinanza alle ragioni della manifestazione che ha visto i cittadini di Senise e dellintero territorio del Senisese scendere in piazza per difendere il diritto alla salute e una sanità territoriale efficiente, accessibile e di qu...-->continua
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|11/05/2026 - Nominato Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dellASM
LAzienda Sanitaria Locale di Matera comunica la nomina di Salvatore Ponticiello quale nuovo Direttore dellUnità Operativa Complessa di Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ponticiello è laureato in Medicina allUniversità degli studi...-->continua
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|11/05/2026 - Montescaglioso dice no alle trivellazioni: parere negativo sulle istanze ''Il Perito'' e ''La Capriola''
Montescaglioso torna a dire no alle ricerche di idrocarburi in Basilicata. Nei giorni scorsi lassessore comunale Donato Ditaranto, componente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Basilicata, ha espresso parere negativo sulle istanze Il Pe...-->continua
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|11/05/2026 - Matera. Solidarietà del Sindaco Nicoletti allAssessore Latronico
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime piena solidarietà allAssessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico, vittima nei giorni scorsi di una grave aggressione verbale sui social network, tanto da essere costretto a sporgere denuncia per diffamazione...-->continua
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|10/05/2026 - San Carlo, sicurezza ferma dal 2023: atti pronti, ausili ancora fuori dai reparti
La FIALS chiama in causa l'Assessore Latronico, richiama la condanna dell'A.O.R. San Carlo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e valuta la trasmissione degli atti agli organismi di vigilanza.
Potenza, 10 maggio 2026 Al San Carlo di Po...-->continua
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