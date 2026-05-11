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La voce della Politica

Marrese: Dal Senisese una voce forte per difendere il diritto alla salute''

11/05/2026

«Esprimo piena condivisione e vicinanza alle ragioni della manifestazione che ha visto i cittadini di Senise e dellintero territorio del Senisese scendere in piazza per difendere il diritto alla salute e una sanità territoriale efficiente, accessibile e di qualità.
La partecipazione ampia e composta della comunità rappresenta un segnale forte che le istituzioni non possono ignorare.
Difendere i servizi sanitari nelle aree interne significa garantire dignità, sicurezza e futuro alle famiglie, agli anziani, ai giovani e a tutti coloro che vivono in territori che troppo spesso rischiano di essere penalizzati da tagli, carenze di personale e ridimensionamenti.
Il diritto alla cura deve essere uguale per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive.
Per questo è necessario rafforzare i presìdi sanitari territoriali, potenziare lassistenza di prossimità, valorizzare il ruolo dellHub di Senise e garantire servizi adeguati anche allospedale di Chiaromonte, affinché nessun cittadino sia costretto a rinunciare alle cure o a lunghi spostamenti per ricevere assistenza.
La voce che si è levata da Senise merita ascolto e risposte concrete. Come consigliere regionale della Basilicata continuerò a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare la sanità pubblica lucana e il diritto costituzionale alla salute, affinché le comunità del Senisese possano continuare a guardare al futuro con fiducia e con la certezza di servizi sanitari adeguati ai bisogni del territorio».



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