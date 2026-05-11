Montescaglioso torna a dire no alle ricerche di idrocarburi in Basilicata. Nei giorni scorsi lassessore comunale Donato Ditaranto, componente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Basilicata, ha espresso parere negativo sulle istanze Il Perito e La Capriola, relative a permessi di ricerca nel Materano. A renderlo noto è il sindaco Vincenzo Zito.



Un atto nellinteresse della comunità e della tutela del territorio, sottolinea Zito, ricordando che il 28 aprile il parere è stato trasmesso al presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella insieme alla richiesta di convocazione urgente dellassemblea, per garantire trasparenza e correttezza istituzionale.



Listanza Il Perito, presentata da Delta Energy Limited, riguarda unarea tra Montescaglioso e Pomarico, con attività di indagine geologica, sismica e possibile perforazione esplorativa. Nel dossier regionale emergono vincoli ambientali e criticità idrogeologiche.



Lamministrazione ribadisce così la propria linea di difesa del territorio e dellambiente, chiedendo che le istanze dei Comuni vengano ascoltate nelle sedi decisionali regionali. Il confronto resta ora aperto negli organismi competenti.