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La voce della Politica
|Montescaglioso dice no alle trivellazioni: parere negativo sulle istanze ''Il Perito'' e ''La Capriola''
11/05/2026
|Montescaglioso torna a dire no alle ricerche di idrocarburi in Basilicata. Nei giorni scorsi lassessore comunale Donato Ditaranto, componente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Basilicata, ha espresso parere negativo sulle istanze Il Perito e La Capriola, relative a permessi di ricerca nel Materano. A renderlo noto è il sindaco Vincenzo Zito.
Un atto nellinteresse della comunità e della tutela del territorio, sottolinea Zito, ricordando che il 28 aprile il parere è stato trasmesso al presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella insieme alla richiesta di convocazione urgente dellassemblea, per garantire trasparenza e correttezza istituzionale.
Listanza Il Perito, presentata da Delta Energy Limited, riguarda unarea tra Montescaglioso e Pomarico, con attività di indagine geologica, sismica e possibile perforazione esplorativa. Nel dossier regionale emergono vincoli ambientali e criticità idrogeologiche.
Lamministrazione ribadisce così la propria linea di difesa del territorio e dellambiente, chiedendo che le istanze dei Comuni vengano ascoltate nelle sedi decisionali regionali. Il confronto resta ora aperto negli organismi competenti.
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archivio
|La Voce della Politica
|11/05/2026 - Nominato Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dellASM
LAzienda Sanitaria Locale di Matera comunica la nomina di Salvatore Ponticiello quale nuovo Direttore dellUnità Operativa Complessa di Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ponticiello è laureato in Medicina allUniversità degli studi di Napoli, dov...-->continua
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|11/05/2026 - Montescaglioso dice no alle trivellazioni: parere negativo sulle istanze ''Il Perito'' e ''La Capriola''
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|11/05/2026 - Matera. Solidarietà del Sindaco Nicoletti allAssessore Latronico
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime piena solidarietà allAssessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico, vittima nei giorni scorsi di una grave aggressione verbale sui social network, tanto da essere costretto a sporgere denuncia per diffamazione...-->continua
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|10/05/2026 - San Carlo, sicurezza ferma dal 2023: atti pronti, ausili ancora fuori dai reparti
La FIALS chiama in causa l'Assessore Latronico, richiama la condanna dell'A.O.R. San Carlo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e valuta la trasmissione degli atti agli organismi di vigilanza.
Potenza, 10 maggio 2026 Al San Carlo di Po...-->continua
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|10/05/2026 - Sopralluogo a Casa di Comunità di Maratea: primo lotto pronto entro fine maggio
Nell'ambito del percorso di potenziamento della sanità territoriale in Basilicata, stamattina una delegazione istituzionale ha effettuato una visita ispettiva presso il cantiere della Casa di Comunità di Maratea per verificare lo stato di avanzamento dei lavor...-->continua
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|9/05/2026 - Commercio di prossimità: la FILCOM Basilicata rilancia la proposta di legge e denuncia il silenzio delle istituzioni
«Il commercio di prossimità non è un settore residuale: è una infrastruttura sociale, un presidio di cittadinanza, una condizione di sicurezza e di vitalità dei territori.»
FILCOM Basilicata CONFSAL, Proposta di Legge Regionale, 2025
C'è un mo...-->continua
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|9/05/2026 - Latronico: Moro e la politica del dialogo
«Oggi ricordare Aldo Moro non significa soltanto rendere omaggio a una delle figure più alte della Repubblica italiana, ma riaffermare unidea alta della politica: una politica fondata sul dialogo, sullascolto, sulla visione e sul rispetto profondo delle isti...-->continua
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