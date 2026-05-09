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Latronico: Moro e la politica del dialogo

9/05/2026

«Oggi ricordare Aldo Moro non significa soltanto rendere omaggio a una delle figure più alte della Repubblica italiana, ma riaffermare unidea alta della politica: una politica fondata sul dialogo, sullascolto, sulla visione e sul rispetto profondo delle istituzioni e della persona umana».

Lo dichiara Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata, in occasione dellanniversario delluccisione dello statista pugliese per mano delle Brigate Rosse.

«Moro  aggiunge Latronico  è stato uno statista vero, protagonista della costruzione democratica dellItalia repubblicana e grande meridionalista nato a Maglie, in Puglia. Ha interpretato la politica come servizio al Paese, mai come esercizio del potere. Docente universitario di diritto e più volte presidente del Consiglio, ha guidato alcune delle stagioni più delicate della vita democratica con equilibrio, senso dello Stato e profonda cultura istituzionale. Uomo di fede autentica e figura centrale della Democrazia Cristiana  prosegue Latronico  ha saputo coniugare i valori cristiani con i principi della Costituzione, convinto che la politica dovesse unire, costruire coesione sociale e dare risposte concrete ai bisogni reali dei cittadini. La sua idea di democrazia  evidenzia Latronico  era fondata sul confronto, sul coinvolgimento e sulla partecipazione. Per Moro la politica non era imposizione o scontro permanente, ma ricerca paziente dellequilibrio e dellunità nazionale. Anche per questo è ricordato come uno degli statisti più lungimiranti della storia italiana contemporanea. Il 9 maggio 1978, con il suo assassinio da parte delle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia, lItalia visse una delle pagine più drammatiche della propria storia repubblicana. Quel delitto colpì non solo un uomo delle istituzioni, ma unintera idea di democrazia e di convivenza civile. A distanza di decenni, il suo pensiero continua a vivere nella memoria collettiva del Paese. Lo testimoniano le scuole, le università, le piazze, le biblioteche e le strade che portano il suo nome, così come il rispetto trasversale che ancora oggi accompagna la sua figura, al di là delle appartenenze politiche. Ricordare Aldo Moro  conclude Latronico  significa custodire il valore del dialogo, della libertà, della partecipazione democratica e del rispetto delle istituzioni. Significa riconoscere il lascito di un uomo che ha servito lo Stato con sobrietà, rigore morale e profondo senso umano, lasciando un segno indelebile nella storia della Repubblica italiana».



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