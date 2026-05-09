-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Venosa, Cicala: enogastronomia vincente

9/05/2026

«La Basilicata cresce quando riesce a mettere insieme territori, produzioni di qualità, cultura e capacità di accoglienza dentro una visione condivisa. Il vino, in questo percorso, rappresenta una delle chiavi più forti con cui la nostra regione può raccontarsi fuori dai propri confini e generare nuove opportunità per le comunità locali».

Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, intervenendo alla serata inaugurale di Gusto Nobile Carpe Diem Basilicata, manifestazione ospitata a Venosa e realizzata in collaborazione con il Merano WineFestival.

Liniziativa, che proseguirà nei prossimi giorni tra il Castello Aragonese e Piazza Umberto I con degustazioni, masterclass, show cooking e momenti dedicati alle eccellenze agroalimentari, mette al centro il patrimonio enogastronomico lucano e il legame profondo tra produzioni, paesaggio e identità territoriali.

«Il ruolo delle istituzioni  aggiunge Cicala  deve essere anche quello di accompagnare, valorizzare e sostenere tutte le iniziative capaci di rafforzare la reputazione della Basilicata e delle sue produzioni. Quando territori, operatori, amministrazioni, associazioni e mondo produttivo riescono a fare squadra, si crea un valore che va ben oltre il singolo evento e che contribuisce a costruire una prospettiva stabile di crescita».

Nel corso della serata inaugurale, ospitata nella suggestiva cornice di Piazza Orazio e dedicata simbolicamente alla figura del poeta latino, la città oraziana ha accolto una grande cena conviviale con i ristoratori del territorio e una selezione di etichette rappresentative della vitivinicoltura lucana.

Per lassessore regionale, il comparto vitivinicolo rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per connettere promozione territoriale, turismo esperienziale e sviluppo delle aree interne.

«La sfida che abbiamo davanti  prosegue Cicala  consiste nel mettere in rete tutto ciò che può accrescere il valore percepito della Basilicata. Eventi come questo, insieme al lavoro svolto al Vinitaly, alle attività di promozione internazionale e ai percorsi avviati anche sui mercati esteri, dimostrano che esiste una Basilicata credibile, riconoscibile e capace di stare nei contesti nazionali e internazionali con una propria identità forte».

Cicala ha inoltre richiamato il percorso avviato con il riconoscimento del Vulture come Città Italiana del Vino 2026-2027, indicando la necessità di costruire una strategia sempre più integrata tra vino, cultura, ospitalità e valorizzazione dei territori.

«Lobiettivo non è soltanto portare i nostri prodotti nel mondo, ma fare in modo che il mondo venga a conoscere la Basilicata, i suoi paesi, le sue comunità e la qualità della sua offerta enogastronomica. È così che il vino diventa anche strumento di sviluppo, attrattività e futuro per lintero territorio regionale».

Lassessore ha infine confermato la disponibilità del Dipartimento a sostenere il percorso di crescita delliniziativa anche nelle prossime edizioni, nella convinzione che la continuità e la capacità di condividere le migliori esperienze rappresentino oggi un elemento decisivo per rafforzare il posizionamento della Basilicata nel panorama enoturistico nazionale.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
9/05/2026 - Commercio di prossimità: la FILCOM Basilicata rilancia la proposta di legge e denuncia il silenzio delle istituzioni

«Il commercio di prossimità non è un settore residuale: è una infrastruttura sociale, un presidio di cittadinanza, una condizione di sicurezza e di vitalità dei territori.»
 FILCOM Basilicata  CONFSAL, Proposta di Legge Regionale, 2025

C'è un momento, nella vi...-->continua
9/05/2026 - Latronico: Moro e la politica del dialogo

«Oggi ricordare Aldo Moro non significa soltanto rendere omaggio a una delle figure più alte della Repubblica italiana, ma riaffermare unidea alta della politica: una politica fondata sul dialogo, sullascolto, sulla visione e sul rispetto profondo delle isti...-->continua
9/05/2026 - Venosa, Cicala: enogastronomia vincente

«La Basilicata cresce quando riesce a mettere insieme territori, produzioni di qualità, cultura e capacità di accoglienza dentro una visione condivisa. Il vino, in questo percorso, rappresenta una delle chiavi più forti con cui la nostra regione può raccontars...-->continua
9/05/2026 - Solidarietà dellASM allassessore Latronico

La Direzione Strategica dellAzienda Sanitaria Locale di Matera, esprime piena solidarietà e vicinanza allAssessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico per i gravi attacchi personali e allistituzione che rappresenta, diffusi nel...-->continua
9/05/2026 - Bucaletto, Lacorazza: ha funzionato la norma regionale

Ora Regione, Comune e Ater di Potenza si attivino per un intervento aggiuntivo se gli aventi diritto sono più degli alloggi disponibili
Ha funzionato la norma regionale su Bucaletto. Questo ci racconta la delibera di Giunta n. 121 del 7 maggio 2026 del Co...-->continua
9/05/2026 - Sanità in Basilicata, Cifarelli: ''Rapporto con i lucani ormai interrotto. Serve un bagno di umiltà''

Le piazze di Senise, le 13.000 firme raccolte a Matera e il clima di scontro frontale con gli operatori privati non sono episodi isolati, ma il sintomo di una rottura profonda e drammatica tra la Regione Basilicata e la società lucana sul diritto alla salute....-->continua
9/05/2026 - Ligorio (Azione): 9 Maggio nel segno della memoria e della responsabilità

"Il 9 maggio rappresenta una giornata dal forte valore storico e simbolico per lEuropa, richiamando il percorso di integrazione e cooperazione tra i popoli europei nato con i trattati fondativi dellUnione e con la volontà di costruire pace, stabilità e svilu...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo