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La voce della Politica
|Venosa, Cicala: enogastronomia vincente
9/05/2026
|«La Basilicata cresce quando riesce a mettere insieme territori, produzioni di qualità, cultura e capacità di accoglienza dentro una visione condivisa. Il vino, in questo percorso, rappresenta una delle chiavi più forti con cui la nostra regione può raccontarsi fuori dai propri confini e generare nuove opportunità per le comunità locali».
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, intervenendo alla serata inaugurale di Gusto Nobile Carpe Diem Basilicata, manifestazione ospitata a Venosa e realizzata in collaborazione con il Merano WineFestival.
Liniziativa, che proseguirà nei prossimi giorni tra il Castello Aragonese e Piazza Umberto I con degustazioni, masterclass, show cooking e momenti dedicati alle eccellenze agroalimentari, mette al centro il patrimonio enogastronomico lucano e il legame profondo tra produzioni, paesaggio e identità territoriali.
«Il ruolo delle istituzioni aggiunge Cicala deve essere anche quello di accompagnare, valorizzare e sostenere tutte le iniziative capaci di rafforzare la reputazione della Basilicata e delle sue produzioni. Quando territori, operatori, amministrazioni, associazioni e mondo produttivo riescono a fare squadra, si crea un valore che va ben oltre il singolo evento e che contribuisce a costruire una prospettiva stabile di crescita».
Nel corso della serata inaugurale, ospitata nella suggestiva cornice di Piazza Orazio e dedicata simbolicamente alla figura del poeta latino, la città oraziana ha accolto una grande cena conviviale con i ristoratori del territorio e una selezione di etichette rappresentative della vitivinicoltura lucana.
Per lassessore regionale, il comparto vitivinicolo rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per connettere promozione territoriale, turismo esperienziale e sviluppo delle aree interne.
«La sfida che abbiamo davanti prosegue Cicala consiste nel mettere in rete tutto ciò che può accrescere il valore percepito della Basilicata. Eventi come questo, insieme al lavoro svolto al Vinitaly, alle attività di promozione internazionale e ai percorsi avviati anche sui mercati esteri, dimostrano che esiste una Basilicata credibile, riconoscibile e capace di stare nei contesti nazionali e internazionali con una propria identità forte».
Cicala ha inoltre richiamato il percorso avviato con il riconoscimento del Vulture come Città Italiana del Vino 2026-2027, indicando la necessità di costruire una strategia sempre più integrata tra vino, cultura, ospitalità e valorizzazione dei territori.
«Lobiettivo non è soltanto portare i nostri prodotti nel mondo, ma fare in modo che il mondo venga a conoscere la Basilicata, i suoi paesi, le sue comunità e la qualità della sua offerta enogastronomica. È così che il vino diventa anche strumento di sviluppo, attrattività e futuro per lintero territorio regionale».
Lassessore ha infine confermato la disponibilità del Dipartimento a sostenere il percorso di crescita delliniziativa anche nelle prossime edizioni, nella convinzione che la continuità e la capacità di condividere le migliori esperienze rappresentino oggi un elemento decisivo per rafforzare il posizionamento della Basilicata nel panorama enoturistico nazionale.
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