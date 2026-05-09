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Sanità in Basilicata, Cifarelli: ''Rapporto con i lucani ormai interrotto. Serve un bagno di umiltà''

9/05/2026

Le piazze di Senise, le 13.000 firme raccolte a Matera e il clima di scontro frontale con gli operatori privati non sono episodi isolati, ma il sintomo di una rottura profonda e drammatica tra la Regione Basilicata e la società lucana sul diritto alla salute. Lo dichiara Roberto Cifarelli, Consigliere regionale di centrosinistra e Presidente della Commissione Bilancio.
Siamo di fronte a una crisi di sistema che non può più essere gestita con annunci o querele, continua Cifarelli. Da una parte abbiamo un Piano Sanitario che appare come un mero esercizio accademico: fissa obiettivi quasi scontati ma resta muto sulla riorganizzazione concreta di ospedali e distretti. Dallaltra, la realtà parla di un debito strutturale annuo che ha superato i 60 milioni di euro e di unemorragia costante verso le altre regioni, con una mobilità passiva che ci costa 80 milioni lanno.
Secondo lesponente politico, il dato più allarmante riguarda l'accesso alle cure: Mentre le liste dattesa restano estenuanti, oltre il 12% dei lucani ha ormai rinunciato a curarsi. È il segno del fallimento di una politica che ha depauperato il territorio, come dimostrano le proteste per la Chirurgia Senologica al Madonna delle Grazie di Matera e la mobilitazione dei sindaci e dei cittadini dellarea sud a Senise.
Chiedo un atto di responsabilità a Bardi e Latronico e un necessario bagno di umiltà: la Regione riconosca esplicitamente la gravità della crisi in cui versa il sistema sanitario lucano. Non serve a nulla nascondersi dietro i numeri se poi i servizi scompaiono e il clima sociale si esaspera fino allo scontro personale.
È urgente e non più rimandabile l'apertura di un confronto vero, trasparente e partecipato con i territori, i sindacati, gli operatori privati e le associazioni dei pazienti. La sanità non è una partita contabile, ma il primo pilastro dellautonomia e della dignità della nostra Basilicata. Senza un cambio di rotta immediato, il diritto alla salute resterà un privilegio per pochi e una chimera per la maggioranza dei lucani, conclude Roberto Cifarelli.



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