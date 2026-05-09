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La voce della Politica
|Ligorio (Azione): 9 Maggio nel segno della memoria e della responsabilità
9/05/2026
|"Il 9 maggio rappresenta una giornata dal forte valore storico e simbolico per lEuropa, richiamando il percorso di integrazione e cooperazione tra i popoli europei nato con i trattati fondativi dellUnione e con la volontà di costruire pace, stabilità e sviluppo condiviso dopo le tragedie del Novecento. Oggi più che mai emerge la necessità di rafforzare e unire lEuropa, consolidando i principi di solidarietà, democrazia, coesione e collaborazione tra gli Stati membri, partendo dalle comunità che viviamo giorno per giorno, dai territori, dalle istituzioni locali e dal senso di appartenenza che si costruisce attraverso la partecipazione e la condivisione dei valori comuni. La Giornata dellEuropa richiama infatti i valori fondanti del progetto europeo: pace, libertà, giustizia sociale, solidarietà e cooperazione. Valori nati dalle ferite della storia e costruiti grazie allimpegno di donne e uomini che hanno creduto nella possibilità di un futuro comune fondato sul dialogo e sul rispetto delle istituzioni. Nel ricordo di Aldo Moro, servitore dello Stato e protagonista della vita democratica italiana ed europea, riaffermiamo limportanza di custodire ogni giorno quei principi di partecipazione, confronto, equilibrio istituzionale e difesa della dignità umana che hanno caratterizzato il suo impegno politico. Moro ha rappresentato una visione alta della politica, intesa come servizio alla comunità, capacità di mediazione, ascolto e ricerca costante del dialogo anche nei momenti più difficili della vita democratica del Paese. Il suo insegnamento continuerà ad essere una bussola del nostro agire quotidiano, orientando il nostro impegno verso una politica fondata sulla responsabilità, sul rispetto delle persone e sulla ricerca del bene comune. Il 9 maggio non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma un monito attuale a proseguire con determinazione nellimpegno quotidiano per rafforzare la democrazia, promuovere la pace, contrastare ogni forma di violenza e costruire unEuropa sempre più vicina ai cittadini,scr capace di affrontare unita le sfide del presente. Particolare attenzione deve essere rivolta ai giovani, ai quali va trasmesso il valore della partecipazione democratica, della cittadinanza attiva e della costruzione di una coscienza europea fondata sul rispetto, sulla legalità e sulla solidarietà. Investire nelle nuove generazioni significa rafforzare il futuro dellEuropa e delle nostre comunità. Nel segno della memoria e della responsabilità, rinnoviamo oggi il nostro impegno affinché i valori europei e democratici continuino a guidare le scelte delle istituzioni e della società civile."
Lo dichiara Vincenzo Ligorio, commissario provinciale di Azione Matera e membro della direzione nazionale di Azione.
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archivio
|La Voce della Politica
|9/05/2026 - Commercio di prossimità: la FILCOM Basilicata rilancia la proposta di legge e denuncia il silenzio delle istituzioni
«Il commercio di prossimità non è un settore residuale: è una infrastruttura sociale, un presidio di cittadinanza, una condizione di sicurezza e di vitalità dei territori.»
FILCOM Basilicata CONFSAL, Proposta di Legge Regionale, 2025
C'è un momento, nella vi...-->continua
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|9/05/2026 - Latronico: Moro e la politica del dialogo
«Oggi ricordare Aldo Moro non significa soltanto rendere omaggio a una delle figure più alte della Repubblica italiana, ma riaffermare unidea alta della politica: una politica fondata sul dialogo, sullascolto, sulla visione e sul rispetto profondo delle isti...-->continua
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|9/05/2026 - Venosa, Cicala: enogastronomia vincente
«La Basilicata cresce quando riesce a mettere insieme territori, produzioni di qualità, cultura e capacità di accoglienza dentro una visione condivisa. Il vino, in questo percorso, rappresenta una delle chiavi più forti con cui la nostra regione può raccontars...-->continua
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|9/05/2026 - Solidarietà dellASM allassessore Latronico
La Direzione Strategica dellAzienda Sanitaria Locale di Matera, esprime piena solidarietà e vicinanza allAssessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico per i gravi attacchi personali e allistituzione che rappresenta, diffusi nel...-->continua
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|9/05/2026 - Bucaletto, Lacorazza: ha funzionato la norma regionale
Ora Regione, Comune e Ater di Potenza si attivino per un intervento aggiuntivo se gli aventi diritto sono più degli alloggi disponibili
Ha funzionato la norma regionale su Bucaletto. Questo ci racconta la delibera di Giunta n. 121 del 7 maggio 2026 del Co...-->continua
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|9/05/2026 - Sanità in Basilicata, Cifarelli: ''Rapporto con i lucani ormai interrotto. Serve un bagno di umiltà''
Le piazze di Senise, le 13.000 firme raccolte a Matera e il clima di scontro frontale con gli operatori privati non sono episodi isolati, ma il sintomo di una rottura profonda e drammatica tra la Regione Basilicata e la società lucana sul diritto alla salute....-->continua
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|9/05/2026 - Ligorio (Azione): 9 Maggio nel segno della memoria e della responsabilità
"Il 9 maggio rappresenta una giornata dal forte valore storico e simbolico per lEuropa, richiamando il percorso di integrazione e cooperazione tra i popoli europei nato con i trattati fondativi dellUnione e con la volontà di costruire pace, stabilità e svilu...-->continua
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