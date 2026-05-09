"Il 9 maggio rappresenta una giornata dal forte valore storico e simbolico per lEuropa, richiamando il percorso di integrazione e cooperazione tra i popoli europei nato con i trattati fondativi dellUnione e con la volontà di costruire pace, stabilità e sviluppo condiviso dopo le tragedie del Novecento. Oggi più che mai emerge la necessità di rafforzare e unire lEuropa, consolidando i principi di solidarietà, democrazia, coesione e collaborazione tra gli Stati membri, partendo dalle comunità che viviamo giorno per giorno, dai territori, dalle istituzioni locali e dal senso di appartenenza che si costruisce attraverso la partecipazione e la condivisione dei valori comuni. La Giornata dellEuropa richiama infatti i valori fondanti del progetto europeo: pace, libertà, giustizia sociale, solidarietà e cooperazione. Valori nati dalle ferite della storia e costruiti grazie allimpegno di donne e uomini che hanno creduto nella possibilità di un futuro comune fondato sul dialogo e sul rispetto delle istituzioni. Nel ricordo di Aldo Moro, servitore dello Stato e protagonista della vita democratica italiana ed europea, riaffermiamo limportanza di custodire ogni giorno quei principi di partecipazione, confronto, equilibrio istituzionale e difesa della dignità umana che hanno caratterizzato il suo impegno politico. Moro ha rappresentato una visione alta della politica, intesa come servizio alla comunità, capacità di mediazione, ascolto e ricerca costante del dialogo anche nei momenti più difficili della vita democratica del Paese. Il suo insegnamento continuerà ad essere una bussola del nostro agire quotidiano, orientando il nostro impegno verso una politica fondata sulla responsabilità, sul rispetto delle persone e sulla ricerca del bene comune. Il 9 maggio non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma un monito attuale a proseguire con determinazione nellimpegno quotidiano per rafforzare la democrazia, promuovere la pace, contrastare ogni forma di violenza e costruire unEuropa sempre più vicina ai cittadini,scr capace di affrontare unita le sfide del presente. Particolare attenzione deve essere rivolta ai giovani, ai quali va trasmesso il valore della partecipazione democratica, della cittadinanza attiva e della costruzione di una coscienza europea fondata sul rispetto, sulla legalità e sulla solidarietà. Investire nelle nuove generazioni significa rafforzare il futuro dellEuropa e delle nostre comunità. Nel segno della memoria e della responsabilità, rinnoviamo oggi il nostro impegno affinché i valori europei e democratici continuino a guidare le scelte delle istituzioni e della società civile."



Lo dichiara Vincenzo Ligorio, commissario provinciale di Azione Matera e membro della direzione nazionale di Azione.