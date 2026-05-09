Grande e partecipata manifestazione ieri a Senise per chiedere più sanità, più servizi vicini ai cittadini e una maggiore integrazione con le strutture sanitarie dellarea Sud e dellintera Basilicata.

Una mobilitazione forte e sentita, che ha visto cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio uniti nella difesa del diritto alla salute e nella richiesta di risposte concrete contro lisolamento sanitario del Senisese.

La partecipazione così ampia dimostra quanto questo tema sia centrale per le comunità locali e quanto sia necessario garantire servizi sanitari efficienti, accessibili e realmente vicini alle persone.

Vorrei sottolineare lintervento accorato, diretto, appassionato ed emozionante della coordinatrice del gruppo di lavoro Iniziativa Sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, responsabile della Camera del Lavoro CGIL di Senise, che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti.

Il suo è stato un intervento responsabile e consapevole dei rischi ai quali vanno incontro i cittadini della comunità del Senisese a causa di questa situazione di isolamento sanitario.

Grazie Carmelina per la passione, la determinazione e le emozioni che ci hai trasmesso. Una vera leader sa comunicare tutto questo con pacatezza, fermezza e autenticità, senza bisogno di alzare la voce.

Nicola Donadio

Componente del Gruppo di Lavoro Sanità nel Senisese