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Nicola Donadio: grande partecipazione a Senise per il diritto alla salute

9/05/2026

Grande e partecipata manifestazione ieri a Senise per chiedere più sanità, più servizi vicini ai cittadini e una maggiore integrazione con le strutture sanitarie dellarea Sud e dellintera Basilicata.
Una mobilitazione forte e sentita, che ha visto cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio uniti nella difesa del diritto alla salute e nella richiesta di risposte concrete contro lisolamento sanitario del Senisese.
La partecipazione così ampia dimostra quanto questo tema sia centrale per le comunità locali e quanto sia necessario garantire servizi sanitari efficienti, accessibili e realmente vicini alle persone.
Vorrei sottolineare lintervento accorato, diretto, appassionato ed emozionante della coordinatrice del gruppo di lavoro Iniziativa Sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, responsabile della Camera del Lavoro CGIL di Senise, che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti.
Il suo è stato un intervento responsabile e consapevole dei rischi ai quali vanno incontro i cittadini della comunità del Senisese a causa di questa situazione di isolamento sanitario.
Grazie Carmelina per la passione, la determinazione e le emozioni che ci hai trasmesso. Una vera leader sa comunicare tutto questo con pacatezza, fermezza e autenticità, senza bisogno di alzare la voce.
Nicola Donadio
Componente del Gruppo di Lavoro Sanità nel Senisese



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