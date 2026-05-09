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La voce della Politica
|Nicola Donadio: grande partecipazione a Senise per il diritto alla salute
9/05/2026
|Grande e partecipata manifestazione ieri a Senise per chiedere più sanità, più servizi vicini ai cittadini e una maggiore integrazione con le strutture sanitarie dellarea Sud e dellintera Basilicata.
Una mobilitazione forte e sentita, che ha visto cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio uniti nella difesa del diritto alla salute e nella richiesta di risposte concrete contro lisolamento sanitario del Senisese.
La partecipazione così ampia dimostra quanto questo tema sia centrale per le comunità locali e quanto sia necessario garantire servizi sanitari efficienti, accessibili e realmente vicini alle persone.
Vorrei sottolineare lintervento accorato, diretto, appassionato ed emozionante della coordinatrice del gruppo di lavoro Iniziativa Sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, responsabile della Camera del Lavoro CGIL di Senise, che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti.
Il suo è stato un intervento responsabile e consapevole dei rischi ai quali vanno incontro i cittadini della comunità del Senisese a causa di questa situazione di isolamento sanitario.
Grazie Carmelina per la passione, la determinazione e le emozioni che ci hai trasmesso. Una vera leader sa comunicare tutto questo con pacatezza, fermezza e autenticità, senza bisogno di alzare la voce.
Nicola Donadio
Componente del Gruppo di Lavoro Sanità nel Senisese
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archivio
|La Voce della Politica
|9/05/2026 - Commercio di prossimità: la FILCOM Basilicata rilancia la proposta di legge e denuncia il silenzio delle istituzioni
«Il commercio di prossimità non è un settore residuale: è una infrastruttura sociale, un presidio di cittadinanza, una condizione di sicurezza e di vitalità dei territori.»
FILCOM Basilicata CONFSAL, Proposta di Legge Regionale, 2025
C'è un momento, nella vi...-->continua
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|9/05/2026 - Latronico: Moro e la politica del dialogo
«Oggi ricordare Aldo Moro non significa soltanto rendere omaggio a una delle figure più alte della Repubblica italiana, ma riaffermare unidea alta della politica: una politica fondata sul dialogo, sullascolto, sulla visione e sul rispetto profondo delle isti...-->continua
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|9/05/2026 - Venosa, Cicala: enogastronomia vincente
«La Basilicata cresce quando riesce a mettere insieme territori, produzioni di qualità, cultura e capacità di accoglienza dentro una visione condivisa. Il vino, in questo percorso, rappresenta una delle chiavi più forti con cui la nostra regione può raccontars...-->continua
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|9/05/2026 - Solidarietà dellASM allassessore Latronico
La Direzione Strategica dellAzienda Sanitaria Locale di Matera, esprime piena solidarietà e vicinanza allAssessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico per i gravi attacchi personali e allistituzione che rappresenta, diffusi nel...-->continua
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|9/05/2026 - Bucaletto, Lacorazza: ha funzionato la norma regionale
Ora Regione, Comune e Ater di Potenza si attivino per un intervento aggiuntivo se gli aventi diritto sono più degli alloggi disponibili
Ha funzionato la norma regionale su Bucaletto. Questo ci racconta la delibera di Giunta n. 121 del 7 maggio 2026 del Co...-->continua
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|9/05/2026 - Sanità in Basilicata, Cifarelli: ''Rapporto con i lucani ormai interrotto. Serve un bagno di umiltà''
Le piazze di Senise, le 13.000 firme raccolte a Matera e il clima di scontro frontale con gli operatori privati non sono episodi isolati, ma il sintomo di una rottura profonda e drammatica tra la Regione Basilicata e la società lucana sul diritto alla salute....-->continua
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|9/05/2026 - Ligorio (Azione): 9 Maggio nel segno della memoria e della responsabilità
"Il 9 maggio rappresenta una giornata dal forte valore storico e simbolico per lEuropa, richiamando il percorso di integrazione e cooperazione tra i popoli europei nato con i trattati fondativi dellUnione e con la volontà di costruire pace, stabilità e svilu...-->continua
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