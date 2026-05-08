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Latronico: azioni legali contro diffamazioni sui social

8/05/2026

Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, rende noto di aver dato mandato ad un legale al fine di valutare ed intraprendere ogni azione, in sede civile e penale, nei confronti del signor Enzo Basentini in relazione alle gravissime affermazioni diffuse a mezzo social nelle ultime ore.
L'iniziativa si è resa necessaria non tanto per la pur legittima difesa della onorabilità personale, quanto per la ferma tutela del decoro e della credibilità dellIstituzione regionale. Le dichiarazioni in oggetto, cariche di espressioni ingiuriose e allusioni prive di fondamento, superano ampiamente il perimetro del diritto di critica politica per sfociare in una vera e propria aggressione verbale volta a delegittimare lazione di governo nel delicato comparto della sanità. "Le istituzioni che rappresentiamo - dice Latronico - appartengono ai cittadini lucani e non possono essere oggetto di fango o di attacchi sistematici finalizzati a minarne la stabilità e la reputazione. È un dovere civico e istituzionale reagire a linguaggi che incitano allodio e alla diffamazione, specialmente quando questi provengono da chi opera nel settore della sanità privata e dovrebbe conoscere limportanza del rispetto delle regole e del confronto civile.
Lassessore ribadisce che limpegno del Dipartimento prosegue con la massima trasparenza, concentrato esclusivamente sul potenziamento dei servizi ai pazienti e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche: "Non permetteremo che il clima di collaborazione e il lavoro di riforma che stiamo portando avanti vengano inquinati da personalismi o tentativi di intimidazione mediatica. La verità e la correttezza delloperato istituzionale - conclude Latronico - saranno accertate nelle sedi competenti, a garanzia del rispetto che si deve alla Regione Basilicata e a tutti i professionisti che vi operano con dedizione.



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