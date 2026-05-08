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La voce della Politica
|Basilicata. Garante della natura, Costanzo: modello per altre regioni
8/05/2026
|Negli scorsi giorni sono stato audito in I Commissione, dove ho esposto la relazione sullattività svolta dal Garante per la Natura nel periodo 2025-2026. Ringrazio il presidente Fanelli e tutti i commissari per lattenzione riservata alle iniziative messe in campo e alle proposte avanzate. Dalla collaborazione con tutto il Consiglio regionale non potranno che derivare ulteriori effetti positivi.
Lo dichiara il Garante regionale per la natura, Biagio Costanzo, che aggiunge: Nel corso dellaudizione ho illustrato i principali punti della rendicontazione relativa al periodo di riferimento, con particolare riguardo alle attività svolte, alle istanze pervenute ed evase e alle ulteriori iniziative realizzate. Ho inoltre evidenziato la crescente attenzione e il riconoscimento che lattività del Garante regionale della Natura e dellAmbiente sta riscuotendo anche a livello nazionale, con particolare riferimento allinvito formale ricevuto dal WWF Italia a un incontro presso la sede di Roma. Un passaggio significativo che conferma linteresse verso il modello istituzionale lucano e oggi oggetto di crescente attenzione anche da parte di altre realtà regionali. Si sta lavorando a un disegno di legge per estendere questa figura di garanzia a tutte le Regioni. La Basilicata ha dunque fatto, orgogliosamente, scuola sotto questo aspetto.
In questo quadro prosegue Costanzo si collocano i primi mesi di attività del Garante, caratterizzati da unintensa azione di promozione della figura istituzionale, da numerosi eventi sul territorio regionale e nazionale e da attività ispettive su segnalazioni ambientali. Particolare rilievo hanno assunto gli incontri istituzionali, le iniziative formative e i protocolli di collaborazione attivati con ARPA Basilicata, Corecom Basilicata ed EGRIB, finalizzati al monitoraggio ambientale, alla prevenzione degli inquinamenti e alla diffusione delleducazione ambientale nelle scuole.
Nel periodo luglio 2025 marzo 2026 aggiunge sono state gestite istanze provenienti da enti, cittadini e associazioni, con un tasso di evasione pari a circa il 75 per cento, nonostante la fase iniziale di avvio e la limitata dotazione di personale. Le attività hanno riguardato anche eventi pubblici, iniziative formative e momenti di confronto con istituzioni, amministrazioni locali e realtà associative.
La fase di avvio del ruolo del Garante ha evidenziato la complessità e lunicità della figura nel panorama nazionale, insieme alla progressiva strutturazione degli strumenti operativi e del supporto amministrativo, oggi in via di consolidamento. Proseguiremo su questa strada conclude Costanzo a tutela dei cittadini e del territorio, rafforzando la collaborazione con gli organi politici e tecnici del Consiglio regionale
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archivio
|La Voce della Politica
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|8/05/2026 - Colobraro, nuovo ingresso in Giunta, consigliera Sarlo: ''La parità di genere non è un optional''
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