Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, rende noto che nella giornata di ieri, nel corso della Quarta Commissione consiliare, è stata presentata la sua proposta di legge sulla famiglia, finalizzata ad integrare e aggiornare la normativa già esistente in materia.



La proposta da me presentata - dichiara Picerno - nasce dalla volontà di riconoscere in maniera concreta il ruolo centrale della famiglia quale soggetto fondamentale per lo sviluppo della persona e della società. Con questo intervento normativo intendiamo superare una visione settoriale e meramente assistenzialista delle politiche familiari, introducendo invece un sistema integrato di politiche per la famiglia fondato sui principi di sussidiarietà, territorialità, integrazione e partecipazione



Mi batterò affinché questa proposta possa proseguire il proprio iter istituzionale - conclude il Consigliere  perché sono profondamente convinto che su temi come questo debba essere forte lattenzione delle Istituzioni. La famiglia rappresenta la prima cellula della nostra società ed io ho sempre creduto in questi valori imprescindibili, che devono continuare ad essere sostenuti e valorizzati attraverso strumenti concreti ed efficaci.



