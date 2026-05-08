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La voce della Politica
|Psr, ospedali e CdC, Bochicchio: chiarire il modello da applicare
8/05/2026
|Proseguono nelle Commissioni consiliari le audizioni degli stakeholder pubblici sulla proposta di Piano sanitario regionale già approvata dalla Giunta. Dal confronto con il mondo sanitario stanno emergendo indicazioni e proposte importanti che dovranno essere considerate per migliorare limpianto del Piano, soprattutto nella fase in cui dovrà essere tradotto nei successivi atti attuativi delle aziende sanitarie. In questo quadro, la delibera di Giunta n. 600/2024 sulla medicina territoriale e sulla continuità assistenziale ha già prodotto effetti che rischiano di entrare in contrasto con gli indirizzi del Piano sanitario regionale, che dovrebbe invece rappresentare il principale documento per definire la nuova organizzazione della sanità lucana. Per questo motivo, come opposizione, abbiamo chiesto di sospendere ulteriori atti almeno fino al voto del Consiglio regionale sul Psr. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio.
Nel corso delle audizioni prosegue Bochicchio sono emerse valutazioni positive sul documento, ma anche molte preoccupazioni, in particolare sui temi della medicina territoriale, della continuità assistenziale e della carenza di personale medico e infermieristico. Il personale sanitario deve essere incrementatp, distribuito in modo più razionale e valorizzato nei nuovi assetti organizzativi. Gli infermieri, ad esempio, hanno sottolineato la necessità di riconoscere e rendere misurabile il loro contributo allinterno del sistema sanitario, così da valutare concretamente limpatto del lavoro infermieristico sulla qualità dellassistenza. Un numero adeguato di infermieri è fondamentale per ridurre il rischio clinico, gli eventi avversi, la mortalità e il burnout del personale. Serve quindi un investimento coerente con i bisogni reali del territorio. Il servizio infermieristico deve essere garantito in modo uniforme in tutta la Basilicata, anche attraverso le figure dellinfermiere di famiglia e di comunità, evitando assunzioni episodiche e prive di programmazione. È inoltre necessario ripensare i modelli di distribuzione del personale per garantire maggiore sicurezza ai pazienti.
Anche sul tema degli ospedali e delle Case di comunità aggiunge Bochicchio registriamo dubbi e preoccupazioni, condivisi anche da molti sindaci. Entro la fine di giugno le Case di comunità dovrebbero essere completate secondo le scadenze del Pnrr, ma ad oggi non è ancora chiaro come funzioneranno concretamente. Bisogna evitare che queste strutture restino scatole vuote, soprattutto considerando le difficoltà già esistenti nel reperire personale sanitario. Occorre chiarire anche quale sarà il futuro della guardia medica, quindi la continuità assistenziale, quando entreranno a regime le Aggregazioni funzionali territoriali collegate alle Case di comunità. È fondamentale coinvolgere i Sindaci per spiegare nel dettaglio il funzionamento del nuovo modello sanitario ed evitare che i cittadini, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni, perdano punti di riferimento essenziali come il medico di medicina generale, perché in questa direzione sembra andare la riforma Schillaci. Dal punto di vista delle assunzioni, bisogna sapere in anticipo quale personale sarà destinato alle Case di comunità. Resta inoltre centrale il tema della presa in carico globale del paziente, che deve essere seguito in ogni fase del percorso di cura. Da qui la necessità di rafforzare lintegrazione socio-sanitaria tra aziende sanitarie, professionisti e ambiti comunali.
Ci sono dunque ancora molti aspetti da chiarire e, al momento conclude Bochicchio - i segnali non sono tutti positivi. Va inoltre ricordato che queste trasformazioni stanno avvenendo in una fase delicata per il sistema salute in Basilicata, segnata anche dalla necessità di un emendamento alla legge di Bilancio per coprire un disavanzo di 54 milioni di euro. Resta quindi da capire se la riforma sarà davvero in grado di superare le criticità che hanno portato a questa situazione.
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|La Voce della Politica
|8/05/2026 - Verri (M5S): gli agricoltori del Metapontino chiedono risposte. Presentata interrogazione al Governo regionale
È trascorso un mese dalle piogge incessanti che si sono abbattute sul Metapontino, causando fenomeni alluvionali, campi inondati e violente grandinate che hanno distrutto intere colture.
Nei giorni successivi sembrava alta lattenzione del Governo regionale sul problema....-->continua
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|8/05/2026 - Basilicata. Garante della natura, Costanzo: modello per altre regioni
Negli scorsi giorni sono stato audito in I Commissione, dove ho esposto la relazione sullattività svolta dal Garante per la Natura nel periodo 2025-2026. Ringrazio il presidente Fanelli e tutti i commissari per lattenzione riservata alle iniziative messe in...-->continua
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|8/05/2026 - Basilicata. Picerno, Pdl a sostegno della Famiglia
Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, rende noto che nella giornata di ieri, nel corso della Quarta Commissione consiliare, è stata presentata la sua proposta di legge sulla famiglia, finalizzata ad integrare e aggiornare la normativa già...-->continua
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|8/05/2026 - Martedì 12 maggio doppia seduta del Consiglio regionale
Allordine del giorno della seduta ordinaria gli atti licenziati dalle Commissioni permanenti. A seguire la riunione straordinaria con la comunicazione del presidente della Giunta, Vito Bardi, sulla situazione politica e la conseguente discussione in Aula
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|8/05/2026 - UilTrasporti. Trasporto pubblico gratuito: bene lattenzione alla sicurezza, ma priorità agli studenti
La UILTrasporti Basilicata, attraverso il Segretario Regionale del Trasporto Pubblico Locale, Vito Lucia, esprime attenzione e rispetto per la proposta approvata in Terza Commissione regionale che prevede la gratuità del trasporto pubblico locale per il person...-->continua
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|8/05/2026 - Colobraro, nuovo ingresso in Giunta, consigliera Sarlo: ''La parità di genere non è un optional''
La vicenda della giunta comunale di Colobraro giunge finalmente a un punto di svolta che non è solo politico, ma profondamente civile, segnando il passaggio da una gestione anacronistica al necessario ripristino della legalità. Dopo mesi di tensioni e atti amm...-->continua
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