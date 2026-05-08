È trascorso un mese dalle piogge incessanti che si sono abbattute sul Metapontino, causando fenomeni alluvionali, campi inondati e violente grandinate che hanno distrutto intere colture. Nei giorni successivi sembrava alta lattenzione del Governo regionale sul problema.... -->continua

8/05/2026 - Basilicata. Garante della natura, Costanzo: modello per altre regioni

Negli scorsi giorni sono stato audito in I Commissione, dove ho esposto la relazione sullattività svolta dal Garante per la Natura nel periodo 2025-2026. Ringrazio il presidente Fanelli e tutti i commissari per lattenzione riservata alle iniziative messe in...-->continua