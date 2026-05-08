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La voce della Politica
|Martedì 12 maggio doppia seduta del Consiglio regionale
8/05/2026
|Allordine del giorno della seduta ordinaria gli atti licenziati dalle Commissioni permanenti. A seguire la riunione straordinaria con la comunicazione del presidente della Giunta, Vito Bardi, sulla situazione politica e la conseguente discussione in Aula
Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà, in seduta ordinaria, martedì 12 maggio 2026, alle ore 15.30, nellAula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, a Potenza.
LAssemblea prenderà in esame gli eventuali atti licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti.
Al termine della seduta ordinaria, lAssemblea tornerà a riunirsi alle ore 16.30 in seduta straordinaria, così come richiesto dalle opposizioni, per la comunicazione del presidente della Giunta regionale sulla situazione politica, amministrativa e programmatica della Regione Basilicata e la conseguente discussione.
archivio
|La Voce della Politica
|8/05/2026 - Verri (M5S): gli agricoltori del Metapontino chiedono risposte. Presentata interrogazione al Governo regionale
È trascorso un mese dalle piogge incessanti che si sono abbattute sul Metapontino, causando fenomeni alluvionali, campi inondati e violente grandinate che hanno distrutto intere colture.
Nei giorni successivi sembrava alta lattenzione del Governo regionale sul problema....-->continua
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|8/05/2026 - Basilicata. Garante della natura, Costanzo: modello per altre regioni
Negli scorsi giorni sono stato audito in I Commissione, dove ho esposto la relazione sullattività svolta dal Garante per la Natura nel periodo 2025-2026. Ringrazio il presidente Fanelli e tutti i commissari per lattenzione riservata alle iniziative messe in...-->continua
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|8/05/2026 - Basilicata. Picerno, Pdl a sostegno della Famiglia
Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, rende noto che nella giornata di ieri, nel corso della Quarta Commissione consiliare, è stata presentata la sua proposta di legge sulla famiglia, finalizzata ad integrare e aggiornare la normativa già...-->continua
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|8/05/2026 - Psr, ospedali e CdC, Bochicchio: chiarire il modello da applicare
Proseguono nelle Commissioni consiliari le audizioni degli stakeholder pubblici sulla proposta di Piano sanitario regionale già approvata dalla Giunta. Dal confronto con il mondo sanitario stanno emergendo indicazioni e proposte importanti che dovranno essere...-->continua
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|8/05/2026 - Martedì 12 maggio doppia seduta del Consiglio regionale
Allordine del giorno della seduta ordinaria gli atti licenziati dalle Commissioni permanenti. A seguire la riunione straordinaria con la comunicazione del presidente della Giunta, Vito Bardi, sulla situazione politica e la conseguente discussione in Aula
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|8/05/2026 - UilTrasporti. Trasporto pubblico gratuito: bene lattenzione alla sicurezza, ma priorità agli studenti
La UILTrasporti Basilicata, attraverso il Segretario Regionale del Trasporto Pubblico Locale, Vito Lucia, esprime attenzione e rispetto per la proposta approvata in Terza Commissione regionale che prevede la gratuità del trasporto pubblico locale per il person...-->continua
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|8/05/2026 - Colobraro, nuovo ingresso in Giunta, consigliera Sarlo: ''La parità di genere non è un optional''
La vicenda della giunta comunale di Colobraro giunge finalmente a un punto di svolta che non è solo politico, ma profondamente civile, segnando il passaggio da una gestione anacronistica al necessario ripristino della legalità. Dopo mesi di tensioni e atti amm...-->continua
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