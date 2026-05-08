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Martedì 12 maggio doppia seduta del Consiglio regionale

8/05/2026

Allordine del giorno della seduta ordinaria gli atti licenziati dalle Commissioni permanenti. A seguire la riunione straordinaria con la comunicazione del presidente della Giunta, Vito Bardi, sulla situazione politica e la conseguente discussione in Aula

Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà, in seduta ordinaria, martedì 12 maggio 2026, alle ore 15.30, nellAula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, a Potenza.

LAssemblea prenderà in esame gli eventuali atti licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti.

Al termine della seduta ordinaria, lAssemblea tornerà a riunirsi alle ore 16.30 in seduta straordinaria, così come richiesto dalle opposizioni, per la comunicazione del presidente della Giunta regionale sulla situazione politica, amministrativa e programmatica della Regione Basilicata e la conseguente discussione.



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