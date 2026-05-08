La UILTrasporti Basilicata, attraverso il Segretario Regionale del Trasporto Pubblico Locale, Vito Lucia, esprime attenzione e rispetto per la proposta approvata in Terza Commissione regionale che prevede la gratuità del trasporto pubblico locale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza. Si tratta di una misura che, nelle intenzioni, punta a rafforzare la presenza delle divise sui mezzi pubblici e, quindi, ad aumentare il livello di sicurezza percepita e reale per cittadini e lavoratori del settore.



Come organizzazione sindacale che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, riteniamo positivo ogni intervento che contribuisca a migliorare le condizioni di sicurezza a bordo e nelle fermate, da tempo al centro delle nostre rivendicazioni. La presenza delle forze dellordine può rappresentare un deterrente concreto contro atti di vandalismo, aggressioni.



Tuttavia  dice Vito Lucia - poniamo una questione chiara di priorità sociale .



Se la Regione Basilicata dispone di risorse pubbliche per sostenere la gratuità del trasporto, riteniamo che la prima e più importante platea da tutelare debba essere quella degli studenti, in particolare gli studenti universitari.



Garantire il trasporto pubblico gratuito agli studenti significa:



sostenere concretamente il diritto allo studio,,



alleggerire il peso economico sulle famiglie,



contrastare lo spopolamento giovanile della Basilicata.



In una regione che da anni perde residenti, soprattutto giovani, la leva del trasporto pubblico può diventare uno strumento decisivo per incentivare la permanenza sul territorio e scoraggiare la scelta di trasferirsi fuori regione per motivi di studio. Agevolare la mobilità degli studenti significa investire nel capitale umano lucano e nel futuro della comunità.



Per queste ragioni, la UILTrasporti Basilicata propone:



1.Introduzione prioritaria della gratuità del TPL per gli studenti, a partire dagli universitari e dagli studenti pendolari;



2.Estensione della misura in modo integrato anche al personale delle forze dellordine, riconoscendone il ruolo, ma senza sottrarre risorse alle politiche per i giovani;



3.Apertura di un confronto con le parti sociali, per definire criteri equi, sostenibili nellutilizzo delle risorse pubbliche;



4.Investimenti strutturali nel TPL, sia in termini di qualità del servizio che di sicurezza.



La vera sfida è costruire un sistema di trasporto pubblico moderno, accessibile e inclusivo, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e di contribuire allo sviluppo della Basilicata.



La UILTrasporti continuerà a vigilare e a proporre soluzioni che mettano al centro i lavoratori, gli utenti e il futuro del territorio.