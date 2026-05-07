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La voce della Politica
|Alla vigilia della manifestazione su sanità nel Senisese una nota del Dg Asp
7/05/2026
|In riferimento alle preoccupazioni avanzate dalla popolazione dell'area del Senise circa un depotenziamento dei servizi di sanità territoriale e di prossimità, interviene il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis rassicurando sulla "infondatezza dei timori" e sottolineando che "Senise continuerà a lavorare nella sua funzione di Casa di Comunità per cui non ci sarà alcun ridimensionamento. Al pari, non vi sarà alcuna riduzione di servizi nemmeno nei Presidi Ospedalieri Distrettuali che rientrano nel territorio di competenza Asp".
Quella di Senise, così come disposto dal regolamento ministeriale, sarà una Casa di Comunità di tipo 'spoke' che farà da collante tra la sanità pubblica e il bisogno di cura del cittadino aumentando le prestazioni attuali e ponendosi a garanzia di una più efficiente continuità assistenziale.
Contrariamente alle indiscrezioni su presunti arretramenti, il piano di potenziamento per il presidio di Senise prevede un incremento significativo delle ore di specialistica già dalle prossime settimane. Attualmente i servizi sanitari territoriali presenti a Senise comprendono: reumatologia per 5 ore settimanali; diabetologia 25 ore settimanali; fisiatria per 26 ore settimanali; odontoiatria per 6 ore settimanali; ecografia 4 ore settimanali; psichiatria per 4 ore settimanali, alle quali saranno aggiunte altre 10 ore al mese; urologia per 4 ore settimanali; neuropsichiatra infantile per 4 ore settimanali; ostetricia ginecologia per 12ore settimanali; oculistica per 6 ore settimanali, alle quali si aggiungeranno altre 19 ore settimanali a partire dal 18 maggio prossimo; psicologia per 24 ore settimanali, alle quali si aggiungeranno altre 16 ore al mese; endocrinologia/diabetologia per 5 ore settimanali alle quali si aggiungeranno dal 1 giugno prossimo altre 25 ore settimanali di diabetologia. A questi va aggiunta la possibilità di effettuare prelievi per analisi, che è da sempre garantita nellAsl di Senise, il Consultorio familiare, i servizi di veterinaria, igiene pubblica, vaccinazioni, guardia medica e 118.
La classificazione di Senise come Casa di Comunità "Spoke" non ne riduce limportanza, ma ne definisce l'integrazione in una rete assistenziale moderna. Grazie alla presenza della guardia medica, dei medici di medicina generale, dei pediatri e delle équipe multidisciplinari, la struttura garantirà una copertura H24, con l'aggiunta di servizi cruciali come cardiologia e pneumologia.
LAsp ribadisce la propria disponibilità al dialogo con le istituzioni locali e i rappresentanti dei cittadini, confermando che il percorso intrapreso non prevede alcun passo indietro, ma solo un rafforzamento della sanità territoriale per il bene di tutta la comunità del Senisese.
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archivio
|La Voce della Politica
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