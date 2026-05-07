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Agriturismo, Cicala: Con gli 88 certificati sosteniamo investimenti che rafforzano territori, lavoro e identità rurale

7/05/2026

«Investire nellagriturismo significa rafforzare un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità, paesaggio e comunità locali. Con la consegna degli 88 certificati del bando Agriturismo trasformiamo la programmazione in opportunità concrete per le imprese agricole e per lintera Basilicata».



Lo dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della consegna dei certificati relativi al bando Agriturismo, finanziato nellambito del CSR Basilicata 2023-2027.



La misura attiva circa 14 milioni di euro di contributi pubblici e genera un volume complessivo di investimenti che supera i 28 milioni di euro, interessando lintero territorio regionale. Gli interventi consentiranno il completamento di strutture agrituristiche esistenti, lammodernamento di attività già operative e lavvio di nuove iniziative imprenditoriali legate al turismo rurale.



«Parliamo di interventi  prosegue Cicala  che aiutano le aziende agricole a diversificare il reddito, migliorare la qualità dellaccoglienza e creare nuove occasioni di lavoro, soprattutto nelle aree interne. Lagriturismo rappresenta oggi uno strumento strategico anche per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico della Basilicata, costruendo un legame sempre più forte tra produzioni agricole, territorio e attrattività regionale».



La misura si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento del comparto agricolo e del turismo rurale



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