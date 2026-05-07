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La voce della Politica
|Agriturismo, Cicala: Con gli 88 certificati sosteniamo investimenti che rafforzano territori, lavoro e identità rurale
7/05/2026
|«Investire nellagriturismo significa rafforzare un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità, paesaggio e comunità locali. Con la consegna degli 88 certificati del bando Agriturismo trasformiamo la programmazione in opportunità concrete per le imprese agricole e per lintera Basilicata».
Lo dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della consegna dei certificati relativi al bando Agriturismo, finanziato nellambito del CSR Basilicata 2023-2027.
La misura attiva circa 14 milioni di euro di contributi pubblici e genera un volume complessivo di investimenti che supera i 28 milioni di euro, interessando lintero territorio regionale. Gli interventi consentiranno il completamento di strutture agrituristiche esistenti, lammodernamento di attività già operative e lavvio di nuove iniziative imprenditoriali legate al turismo rurale.
«Parliamo di interventi prosegue Cicala che aiutano le aziende agricole a diversificare il reddito, migliorare la qualità dellaccoglienza e creare nuove occasioni di lavoro, soprattutto nelle aree interne. Lagriturismo rappresenta oggi uno strumento strategico anche per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico della Basilicata, costruendo un legame sempre più forte tra produzioni agricole, territorio e attrattività regionale».
La misura si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento del comparto agricolo e del turismo rurale
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