«Investire nellagriturismo significa rafforzare un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità, paesaggio e comunità locali. Con la consegna degli 88 certificati del bando Agriturismo trasformiamo la programmazione in opportunità concrete per le imprese agricole e per lintera Basilicata».







Lo dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della consegna dei certificati relativi al bando Agriturismo, finanziato nellambito del CSR Basilicata 2023-2027.







La misura attiva circa 14 milioni di euro di contributi pubblici e genera un volume complessivo di investimenti che supera i 28 milioni di euro, interessando lintero territorio regionale. Gli interventi consentiranno il completamento di strutture agrituristiche esistenti, lammodernamento di attività già operative e lavvio di nuove iniziative imprenditoriali legate al turismo rurale.







«Parliamo di interventi  prosegue Cicala  che aiutano le aziende agricole a diversificare il reddito, migliorare la qualità dellaccoglienza e creare nuove occasioni di lavoro, soprattutto nelle aree interne. Lagriturismo rappresenta oggi uno strumento strategico anche per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico della Basilicata, costruendo un legame sempre più forte tra produzioni agricole, territorio e attrattività regionale».







La misura si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento del comparto agricolo e del turismo rurale