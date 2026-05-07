LAula, nella riunione del 28 aprile, ha approvato allunanimità lodg delle minoranze che impegna il Governo regionale a intervenire prevedendo che, in applicazione dei principi di efficientamento e risparmio energetico, la Regione valorizzi il gas naturale acquisito in sede di negoziati di compensazione ambientale, consentendo, con oneri a carico della Regione e con criteri che incentivino il risparmio energetico e la riconversione verso fonti rinnovabili, lerogazione mediante rimborso di tutta o parte della componente energia del prezzo del gas per le utenze domestiche, per le pubbliche amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e per gli enti locali regionali. I criteri per il rimborso perseguono lobiettivo del risparmio dei consumi e della riconversione energetica, secondo modalità che saranno definite dalla Giunta regionale.



È inoltre previsto che la Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dallentrata in vigore della disposizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, definisca criteri di progressività nellerogazione del contributo per le utenze domestiche, in base alle diverse fasce di reddito.



Lordine del giorno punta a concentrare le risorse sui nuclei familiari economicamente più fragili, a garantire la sostenibilità finanziaria della misura nel lungo periodo, anche alla luce della volatilità dei prezzi dellenergia, a ridurre gli sprechi evitando di sussidiare utenze legate a redditi elevati che non necessitano di sostegno pubblico, e a liberare risorse economiche da destinare ai servizi pubblici, al mondo produttivo e allambiente nel suo complesso.



A distanza di circa quattro anni dallapprovazione della Legge Regionale 23 agosto 2022, n. 28, cd Bonus gas per tutti, si legge nella relazione allatto, è possibile tracciare un primo bilancio sulla ricaduta sociale del beneficio. Finora la misura è stata applicata a singhiozzo ed esclusivamente alle utenze domestiche, escludendo sia le amministrazioni pubbliche, contrariamente a quanto previsto dalla legge, sia le imprese, nonostante specifici atti approvati in Consiglio.



Dopo quattro anni, laspetto più critico è rappresentato dalla evidente disuguaglianza sociale del contributo. Il riconoscere tutto a tutti configura unuguaglianza formale che ignora le differenze di partenza. Dare le stesse opportunità a chi parte svantaggiato finisce per consolidare lingiustizia, mentre lequità richiede di dare di più a chi ha di meno. In questa direzione, il provvedimento mira a introdurre maggiore equità nellerogazione del Bonus gas, superando il modello a pioggia e introducendo una soglia ISEE con criteri di progressività, così da modulare il beneficio in base alle diverse condizioni economiche dei cittadini.