Prestigioso incarico nazionale per Carmela Iannella. La consigliera nazionale dellAnci è stata ufficialmente nominata componente della Commissione Nazionale "Inclusione, Pace, Famiglia, Pari Opportunità".

Lorganismo è presieduto da Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia e figura di rilievo e di riferimento per l'Anci Nazionale.

Nel commentare linsediamento, Carmela Iannella ha dichiarato:

Accolgo questa nomina con profondo senso di responsabilità, consolidando un percorso dedicato alle istituzioni locali che mi ha visto già impegnata nel direttivo regionale di Anci Basilicata qualche anno fa. L'elezione a consigliera nazionale Anci, avvenuta lo scorso anno, rappresenta il culmine di questo impegno nel sistema delle autonomie, offrendomi l'esperienza necessaria per affrontare il nuovo incarico con spirito di servizio e una visione strategica per il territorio.

"Tuttavia- ha aggiunto Iannella- considero questo incarico non come un punto d'arrivo, ma solo l'inizio di un percorso che mi vedrà impegnata con rinnovata energia per il bene del territorio e al servizio dei cittadini. Desidero ringraziare lANCI e in particolar modo il Presidente della Commissione Enrico Di Giuseppantonio per la fiducia che hanno riposto in me. Metterò a disposizione della Commissione lesperienza maturata in questi anni per lavorare concretamente sui temi della coesione sociale e del sostegno alle famiglie.

A sottolineare il valore della nomina è intervenuto anche il Presidente Enrico Di Giuseppantonio, che ha dichiarato:

Lingresso di Carmela Iannella nella Commissione- ha dichiarato il presidente Enrico Di Giuseppantonio- rappresenta un valore aggiunto importante. Sono certo che saprà offrire un contributo concreto e qualificato alle attività della Commissione.