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La voce della Politica
|Ultima seduta Consiglio, approvato odg minoranza sostegno FUAL
7/05/2026
|Nella seduta del 28 aprile scorso, su proposta delle opposizioni, il Consiglio regionale ha approvato allunanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale a garantire la continuità operativa del FUAL, con uno stanziamento di 8.000.000,00 per l'anno 2026. I destinatari sono gli enti locali del territorio lucano. Il FUAL è lo strumento cardine per il supporto finanziario dei Comuni e delle Province della Basilicata previsto dalla Legge Regionale 19 settembre 2018, n. 23 "Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali".
L'obiettivo dellodg è finanziare interventi e azioni dirette a rafforzare l'autonomia e l'efficienza dei servizi territoriali, in quanto si ritiene prioritario che le risorse vengano sottratte all'incremento di attività finanziarie nel settore idrico (investimenti finanziari, partecipazioni, ecc.) per essere destinate direttamente ai bilanci degli enti locali.
Pertanto, il provvedimento approvato prevede che la copertura degli oneri finanziari sia garantita attraverso una manovra di compensazione orizzontale all'interno del bilancio regionale. Lodg si configura come un atto di programmazione strategica. Esso assicura alle Province e ai Comuni lucani la disponibilità di risorse significative per il 2026.
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archivio
|La Voce della Politica
|7/05/2026 - Randagismo, servono risorse e strumenti efficaci di prevenzione
Il randagismo in Basilicata rappresenta un fenomeno in crescita, con ricadute sul benessere animale, sulla salute pubblica e sulla sicurezza dei cittadini. Le cause principali sono riconducibili agli abbandoni, alle mancate sterilizzazioni, allassenza di microchippatura deg...-->continua
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|7/05/2026 - Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte Meccadinardo
Saranno consegnati nei prossimi giorni i lavori per il consolidamento strutturale del ponte situato al km 96+950 della S.P. ex SS 93 "Appulo Lucana", in località Meccadinardo, nel comune di Filiano.
Lintervento, dal valore complessivo di 185.817,38 e...-->continua
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|7/05/2026 - Agriturismo, Cicala: Con gli 88 certificati sosteniamo investimenti che rafforzano territori, lavoro e identità rurale
«Investire nellagriturismo significa rafforzare un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità, paesaggio e comunità locali. Con la consegna degli 88 certificati del bando Agriturismo trasformiamo la programmazione in opportunità concrete pe...-->continua
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|7/05/2026 - Basilicata. Bonus Gas, approvato odg dellopposizione
LAula, nella riunione del 28 aprile, ha approvato allunanimità lodg delle minoranze che impegna il Governo regionale a intervenire prevedendo che, in applicazione dei principi di efficientamento e risparmio energetico, la Regione valorizzi il gas naturale a...-->continua
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|7/05/2026 - Anci, Carmela Iannella nominata nella Commissione Nazionale "Inclusione, Pace, Famiglia e Pari Opportunità
Prestigioso incarico nazionale per Carmela Iannella. La consigliera nazionale dellAnci è stata ufficialmente nominata componente della Commissione Nazionale "Inclusione, Pace, Famiglia, Pari Opportunità".
Lorganismo è presieduto da Enrico Di Giuseppanton...-->continua
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|7/05/2026 - Ultima seduta Consiglio, approvato odg minoranza sostegno FUAL
Nella seduta del 28 aprile scorso, su proposta delle opposizioni, il Consiglio regionale ha approvato allunanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale a garantire la continuità operativa del FUAL, con uno stanziamento di 8.0...-->continua
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|7/05/2026 - Salute mentale, Silletti: unurgenza che non può più attendere
Ci sono sofferenze che non fanno rumore. Persone che ogni giorno sorridono fuori e crollano dentro. Persone che convivono con lansia, con la depressione, con la paura, con il senso di vuoto e di solitudine senza riuscire nemmeno a trovare le parole per chied...-->continua
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