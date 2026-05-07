Nella seduta del 28 aprile scorso, su proposta delle opposizioni, il Consiglio regionale ha approvato allunanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale a garantire la continuità operativa del FUAL, con uno stanziamento di  8.000.000,00 per l'anno 2026. I destinatari sono gli enti locali del territorio lucano. Il FUAL è lo strumento cardine per il supporto finanziario dei Comuni e delle Province della Basilicata previsto dalla Legge Regionale 19 settembre 2018, n. 23 "Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali".



L'obiettivo dellodg è finanziare interventi e azioni dirette a rafforzare l'autonomia e l'efficienza dei servizi territoriali, in quanto si ritiene prioritario che le risorse vengano sottratte all'incremento di attività finanziarie nel settore idrico (investimenti finanziari, partecipazioni, ecc.) per essere destinate direttamente ai bilanci degli enti locali.



Pertanto, il provvedimento approvato prevede che la copertura degli oneri finanziari sia garantita attraverso una manovra di compensazione orizzontale all'interno del bilancio regionale. Lodg si configura come un atto di programmazione strategica. Esso assicura alle Province e ai Comuni lucani la disponibilità di risorse significative per il 2026.



