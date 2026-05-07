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La voce della Politica
|SNAG e Confcommercio Potenza: al via lalleanza per il futuro delle edicole lucane
7/05/2026
|Siglato il Protocollo dIntesa: più servizi, maggiore rappresentanza istituzionale e una sede comune per sostenere leditoria di prossimità sul territorio.
Si apre una nuova fase per le edicole della provincia di Potenza. Nella giornata del 30 aprile è stato sottoscritto il Protocollo dIntesa tra SNAG Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai e Confcommercio Imprese per lItalia Potenza, rappresentata dal presidente Angelo Lovallo. Allincontro hanno preso parte anche il Presidente SNAG Potenza, Vincenzo Pepe e il Vicepresidente nazionale, Antonio Losapio.
Laccordo formalizza lingresso ufficiale dello SNAG provinciale di Potenza nel sistema Confcommercio, unendo la capillarità del sindacato alla forza organizzativa della principale confederazione delle imprese in Italia.
Lintesa nasce con lobiettivo di rispondere alle sfide di un mercato editoriale in continua evoluzione, offrendo ai rivenditori di giornali nuove e innovative opportunità di servizio e strumenti concreti di supporto alle imprese associate.
Questo accordo rappresenta un atto di forte valenza politico-sindacale. Vogliamo valorizzare ledicola come presidio sociale e culturale, potendo contare sulla rete di Confcommercio per dialogare in maniera più efficace con enti e amministrazioni locali, ha dichiarato il Vicepresidente nazionale Antonio Losapio.
Ladesione dello SNAG al sistema Confcommercio preserva pienamente lautonomia operativa del sindacato, rafforzandone al contempo lefficacia. La collaborazione con Confcommercio garantirà infatti un supporto tecnico e strategico fondamentale per accompagnare linnovazione del modello di business delle edicole.
Con questa intesa, SNAG consolida la propria presenza istituzionale in Basilicata. Si tratta di un passo importante per ampliare il sostegno e lassistenza alle edicole del territorio, in una fase particolarmente delicata per il settore, ha sottolineato Vincenzo Pepe, Presidente SNAG Potenza.
Snag-Confcommercio ha intanto intensificato la propria iniziativa incontrando il sottosegretario allEditoria, Alberto Barachini, per discutere della conferma dei bonus destinati alle rivendite di giornali e dello sviluppo dei servizi nelle edicole. Al termine dellincontro, il presidente dello Snag, Renato Russo, ha definito il confronto positivo e propositivo, sottolineando come lassociazione abbia ribadito la necessità di mantenere il sistema di incentivi, proponendo al contempo interventi tecnici per rafforzarne lefficacia e migliorarne le modalità di erogazione. Lobiettivo, ha spiegato, è sostenere in modo più incisivo le rivendite in difficoltà, in particolare quelle nei chioschi, ampliando laccesso ai fondi disponibili.
Secondo le elaborazioni dello Snag, grazie agli interventi del Governo il tasso di chiusura delle edicole al netto delle nuove aperture nel 2025 è sceso al 3,6%, segnando un ulteriore miglioramento. Nel corso del confronto è stato affrontato anche il tema dello sviluppo dei servizi nelle edicole. Russo ha evidenziato limportanza di introdurre nuove attività, nel rispetto della normativa sulla privacy, per facilitare lerogazione di certificati e servizi digitali ai cittadini. Dal Sottosegretario, ha aggiunto il presidente, è arrivata attenzione e piena disponibilità ad approfondire le proposte presentate, sia sul fronte degli incentivi sia su quello dellimplementazione dei servizi digitali, con lobiettivo di proseguire il percorso avviato. Lo SNAG ha infine ribadito la necessità di garantire misure di sostegno alla rete delle edicole anche per il 2026, sottolineando al contempo lurgenza di sviluppare nuove opportunità di redditività per il settore.
In chiusura, Russo ha evidenziato i segnali positivi provenienti da Governo, Regioni e Comuni, criticando invece lassenza di iniziative da parte degli editori, "ai quali è stato chiesto un impegno concreto attraverso investimenti mirati sulla rete delle edicole, anche alla luce di un Accordo Nazionale scaduto da oltre ventanni".
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|La Voce della Politica
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