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SNAG e Confcommercio Potenza: al via lalleanza per il futuro delle edicole lucane

7/05/2026

Siglato il Protocollo dIntesa: più servizi, maggiore rappresentanza istituzionale e una sede comune per sostenere leditoria di prossimità sul territorio.

Si apre una nuova fase per le edicole della provincia di Potenza. Nella giornata del 30 aprile è stato sottoscritto il Protocollo dIntesa tra SNAG  Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai e Confcommercio Imprese per lItalia Potenza, rappresentata dal presidente Angelo Lovallo. Allincontro hanno preso parte anche il Presidente SNAG Potenza, Vincenzo Pepe e il Vicepresidente nazionale, Antonio Losapio.

Laccordo formalizza lingresso ufficiale dello SNAG provinciale di Potenza nel sistema Confcommercio, unendo la capillarità del sindacato alla forza organizzativa della principale confederazione delle imprese in Italia.

Lintesa nasce con lobiettivo di rispondere alle sfide di un mercato editoriale in continua evoluzione, offrendo ai rivenditori di giornali nuove e innovative opportunità di servizio e strumenti concreti di supporto alle imprese associate.

Questo accordo rappresenta un atto di forte valenza politico-sindacale. Vogliamo valorizzare ledicola come presidio sociale e culturale, potendo contare sulla rete di Confcommercio per dialogare in maniera più efficace con enti e amministrazioni locali, ha dichiarato il Vicepresidente nazionale Antonio Losapio.

Ladesione dello SNAG al sistema Confcommercio preserva pienamente lautonomia operativa del sindacato, rafforzandone al contempo lefficacia. La collaborazione con Confcommercio garantirà infatti un supporto tecnico e strategico fondamentale per accompagnare linnovazione del modello di business delle edicole.

Con questa intesa, SNAG consolida la propria presenza istituzionale in Basilicata. Si tratta di un passo importante per ampliare il sostegno e lassistenza alle edicole del territorio, in una fase particolarmente delicata per il settore, ha sottolineato Vincenzo Pepe, Presidente SNAG Potenza.

Snag-Confcommercio ha intanto intensificato la propria iniziativa incontrando il sottosegretario allEditoria, Alberto Barachini, per discutere della conferma dei bonus destinati alle rivendite di giornali e dello sviluppo dei servizi nelle edicole. Al termine dellincontro, il presidente dello Snag, Renato Russo, ha definito il confronto positivo e propositivo, sottolineando come lassociazione abbia ribadito la necessità di mantenere il sistema di incentivi, proponendo al contempo interventi tecnici per rafforzarne lefficacia e migliorarne le modalità di erogazione. Lobiettivo, ha spiegato, è sostenere in modo più incisivo le rivendite in difficoltà, in particolare quelle nei chioschi, ampliando laccesso ai fondi disponibili.

Secondo le elaborazioni dello Snag, grazie agli interventi del Governo il tasso di chiusura delle edicole  al netto delle nuove aperture  nel 2025 è sceso al 3,6%, segnando un ulteriore miglioramento. Nel corso del confronto è stato affrontato anche il tema dello sviluppo dei servizi nelle edicole. Russo ha evidenziato limportanza di introdurre nuove attività, nel rispetto della normativa sulla privacy, per facilitare lerogazione di certificati e servizi digitali ai cittadini. Dal Sottosegretario, ha aggiunto il presidente, è arrivata attenzione e piena disponibilità ad approfondire le proposte presentate, sia sul fronte degli incentivi sia su quello dellimplementazione dei servizi digitali, con lobiettivo di proseguire il percorso avviato. Lo SNAG ha infine ribadito la necessità di garantire misure di sostegno alla rete delle edicole anche per il 2026, sottolineando al contempo lurgenza di sviluppare nuove opportunità di redditività per il settore.

In chiusura, Russo ha evidenziato i segnali positivi provenienti da Governo, Regioni e Comuni, criticando invece lassenza di iniziative da parte degli editori, "ai quali è stato chiesto un impegno concreto attraverso investimenti mirati sulla rete delle edicole, anche alla luce di un Accordo Nazionale scaduto da oltre ventanni".



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