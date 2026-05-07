Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra le delegazioni di Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, dedicato alle prospettive della sanità nel Senisese.



Nel corso della riunione si è sviluppato un confronto ampio e articolato sulla situazione sanitaria del territorio, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare i servizi sanitari, tutelare il diritto alla salute dei cittadini e valorizzare il ruolo strategico dellospedale di Chiaromonte e dellHub di Senise.



Le forze politiche presenti hanno espresso la disponibilità a proseguire il confronto attraverso ulteriori approfondimenti e verifiche anche a livello istituzionale, condividendo al tempo stesso la necessità di una mobilitazione popolare ampia e partecipata.



Per questo motivo, Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle sostengono la manifestazione pubblica che si terrà venerdì alle ore 17:30, con partenza da Viale Alcide De Gasperi e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele.

