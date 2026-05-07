-->
|
La voce della Politica
|Sanità nel Senisese, confronto tra centrosinistra e M5S: sostegno alla manifestazione del 8 per il diritto alla salute
7/05/2026
|Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra le delegazioni di Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, dedicato alle prospettive della sanità nel Senisese.
Nel corso della riunione si è sviluppato un confronto ampio e articolato sulla situazione sanitaria del territorio, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare i servizi sanitari, tutelare il diritto alla salute dei cittadini e valorizzare il ruolo strategico dellospedale di Chiaromonte e dellHub di Senise.
Le forze politiche presenti hanno espresso la disponibilità a proseguire il confronto attraverso ulteriori approfondimenti e verifiche anche a livello istituzionale, condividendo al tempo stesso la necessità di una mobilitazione popolare ampia e partecipata.
Per questo motivo, Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle sostengono la manifestazione pubblica che si terrà venerdì alle ore 17:30, con partenza da Viale Alcide De Gasperi e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele.
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/05/2026 - Anci, Carmela Iannella nominata nella Commissione Nazionale "Inclusione, Pace, Famiglia e Pari Opportunità
Prestigioso incarico nazionale per Carmela Iannella. La consigliera nazionale dellAnci è stata ufficialmente nominata componente della Commissione Nazionale "Inclusione, Pace, Famiglia, Pari Opportunità".
Lorganismo è presieduto da Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di ...-->continua
|
|
|7/05/2026 - Ultima seduta Consiglio, approvato odg minoranza sostegno FUAL
Nella seduta del 28 aprile scorso, su proposta delle opposizioni, il Consiglio regionale ha approvato allunanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale a garantire la continuità operativa del FUAL, con uno stanziamento di 8.0...-->continua
|
|
|7/05/2026 - Salute mentale, Silletti: unurgenza che non può più attendere
Ci sono sofferenze che non fanno rumore. Persone che ogni giorno sorridono fuori e crollano dentro. Persone che convivono con lansia, con la depressione, con la paura, con il senso di vuoto e di solitudine senza riuscire nemmeno a trovare le parole per chied...-->continua
|
|
|7/05/2026 - I Ccp, Fanelli: Rafforzare strumenti e garanzie
La I Commissione consiliare permanente ha affrontato alcuni temi centrali per il funzionamento delle istituzioni regionali e per il rapporto tra amministrazione e cittadini.
Lo dichiara il Presidente della I Commissione consiliare, France...-->continua
|
|
|7/05/2026 - Bochicchio: più sostegno ai Comuni lucani
Non possiamo non raccogliere lallarme lanciato dai sindaci del Metapontino e della fascia jonica durante laudizione in Commissione. I loro problemi sono anche quelli di tutto il territorio, che chiede alla Regione maggiore sostegno e tutela in questa fase i...-->continua
|
|
|7/05/2026 - Disabilità, Padula audita in I Ccp
Nella giornata di ieri, Marika Padula, Garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, è stata ascoltata in I Commissione consiliare, presieduta dal consigliere regionale Francesco Fanelli, nellambito della rendicontazione della relazione ri...-->continua
|
|
|7/05/2026 - SNAG e Confcommercio Potenza: al via lalleanza per il futuro delle edicole lucane
Siglato il Protocollo dIntesa: più servizi, maggiore rappresentanza istituzionale e una sede comune per sostenere leditoria di prossimità sul territorio.
Si apre una nuova fase per le edicole della provincia di Potenza. Nella giornata del 30 aprile ...-->continua
|
|