-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Sanità nel Senisese, confronto tra centrosinistra e M5S: sostegno alla manifestazione del 8 per il diritto alla salute

7/05/2026

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra le delegazioni di Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, dedicato alle prospettive della sanità nel Senisese.

Nel corso della riunione si è sviluppato un confronto ampio e articolato sulla situazione sanitaria del territorio, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare i servizi sanitari, tutelare il diritto alla salute dei cittadini e valorizzare il ruolo strategico dellospedale di Chiaromonte e dellHub di Senise.

Le forze politiche presenti hanno espresso la disponibilità a proseguire il confronto attraverso ulteriori approfondimenti e verifiche anche a livello istituzionale, condividendo al tempo stesso la necessità di una mobilitazione popolare ampia e partecipata.

Per questo motivo, Basilicata Casa Comune, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle sostengono la manifestazione pubblica che si terrà venerdì alle ore 17:30, con partenza da Viale Alcide De Gasperi e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
7/05/2026 - Anci, Carmela Iannella nominata nella Commissione Nazionale "Inclusione, Pace, Famiglia e Pari Opportunità

Prestigioso incarico nazionale per Carmela Iannella. La consigliera nazionale dellAnci è stata ufficialmente nominata componente della Commissione Nazionale "Inclusione, Pace, Famiglia, Pari Opportunità".
Lorganismo è presieduto da Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di ...-->continua
7/05/2026 - Ultima seduta Consiglio, approvato odg minoranza sostegno FUAL

Nella seduta del 28 aprile scorso, su proposta delle opposizioni, il Consiglio regionale ha approvato allunanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale a garantire la continuità operativa del FUAL, con uno stanziamento di  8.0...-->continua
7/05/2026 - Salute mentale, Silletti: unurgenza che non può più attendere

Ci sono sofferenze che non fanno rumore. Persone che ogni giorno sorridono fuori e crollano dentro. Persone che convivono con lansia, con la depressione, con la paura, con il senso di vuoto e di solitudine senza riuscire nemmeno a trovare le parole per chied...-->continua
7/05/2026 - I Ccp, Fanelli: Rafforzare strumenti e garanzie

La I Commissione consiliare permanente ha affrontato alcuni temi centrali per il funzionamento delle istituzioni regionali e per il rapporto tra amministrazione e cittadini.



Lo dichiara il Presidente della I Commissione consiliare, France...-->continua
7/05/2026 - Bochicchio: più sostegno ai Comuni lucani

Non possiamo non raccogliere lallarme lanciato dai sindaci del Metapontino e della fascia jonica durante laudizione in Commissione. I loro problemi sono anche quelli di tutto il territorio, che chiede alla Regione maggiore sostegno e tutela in questa fase i...-->continua
7/05/2026 - Disabilità, Padula audita in I Ccp

Nella giornata di ieri, Marika Padula, Garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, è stata ascoltata in I Commissione consiliare, presieduta dal consigliere regionale Francesco Fanelli, nellambito della rendicontazione della relazione ri...-->continua
7/05/2026 - SNAG e Confcommercio Potenza: al via lalleanza per il futuro delle edicole lucane

Siglato il Protocollo dIntesa: più servizi, maggiore rappresentanza istituzionale e una sede comune per sostenere leditoria di prossimità sul territorio.

Si apre una nuova fase per le edicole della provincia di Potenza. Nella giornata del 30 aprile ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo