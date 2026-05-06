Il presidente del Consiglio regionale: A Monsignor Orofino e ai suoi familiari la nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore per la perdita di Carmine, imprenditore appassionato, nonché uomo di grande mitezza e disponibilità



Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il cordoglio personale e dellintera Assemblea per la scomparsa di Carmine Orofino, fratello di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro.



A Monsignor Orofino e ai suoi familiari giunga la nostra sincera e partecipe vicinanza in questo momento di profondo dolore per la perdita di Carmine, imprenditore appassionato, nonché uomo di grande mitezza e disponibilità. Il suo esempio professionale e umano resterà vivo e indelebile nella memoria di quanti hanno avuto lonore di conoscerlo e di condividere con lui percorsi di vita e di lavoro.



