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Scomparsa Carmine Orofino, il cordoglio di Pittella

6/05/2026

Il presidente del Consiglio regionale: A Monsignor Orofino e ai suoi familiari la nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore per la perdita di Carmine, imprenditore appassionato, nonché uomo di grande mitezza e disponibilità

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il cordoglio personale e dellintera Assemblea per la scomparsa di Carmine Orofino, fratello di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro.

A Monsignor Orofino e ai suoi familiari giunga la nostra sincera e partecipe vicinanza in questo momento di profondo dolore per la perdita di Carmine, imprenditore appassionato, nonché uomo di grande mitezza e disponibilità. Il suo esempio professionale e umano resterà vivo e indelebile nella memoria di quanti hanno avuto lonore di conoscerlo e di condividere con lui percorsi di vita e di lavoro.




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