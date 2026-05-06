6/05/2026 - Cupparo su scomparsa di Carmine Orofino

L'assessore esprime cordoglio e vicinanza a mon. Vincenzo Orofino per la perdita del fratello, ricordando la figura dell'imprenditore, "pioniere della ricettività alberghiera nel Parco Nazionale del Pollino" e "persona umile, tenace e di impegno solidale e civico verso le co...-->continua