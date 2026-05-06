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Chiorazzo: cordoglio per la scomparsa di Carmine Orofino

6/05/2026

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carmine Orofino, fratello di S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro.
Con profonda tristezza partecipo al dolore per la scomparsa di Carmine, una persona profondamente legata alla propria famiglia, ai valori autentici della comunità e al territorio lucano. In tanti lo ricordano per la sua umanità, la discrezione e il forte senso di appartenenza alla propria terra.



In questo momento di grande tristezza desidero rivolgere la mia vicinanza e il mio affetto a Monsignor Orofino, a tutta la famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per una perdita che colpisce una famiglia stimata e profondamente radicata nella nostra comunità".



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