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La voce della Politica
|Chiorazzo: cordoglio per la scomparsa di Carmine Orofino
6/05/2026
|Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carmine Orofino, fratello di S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro.
Con profonda tristezza partecipo al dolore per la scomparsa di Carmine, una persona profondamente legata alla propria famiglia, ai valori autentici della comunità e al territorio lucano. In tanti lo ricordano per la sua umanità, la discrezione e il forte senso di appartenenza alla propria terra.
In questo momento di grande tristezza desidero rivolgere la mia vicinanza e il mio affetto a Monsignor Orofino, a tutta la famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per una perdita che colpisce una famiglia stimata e profondamente radicata nella nostra comunità".
archivio
|La Voce della Politica
|6/05/2026 - Cupparo su scomparsa di Carmine Orofino
L'assessore esprime cordoglio e vicinanza a mon. Vincenzo Orofino per la perdita del fratello, ricordando la figura dell'imprenditore, "pioniere della ricettività alberghiera nel Parco Nazionale del Pollino" e "persona umile, tenace e di impegno solidale e civico verso le co...-->continua
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|6/05/2026 - Rocco Tauro aderisce a Futuro Nazionale
Futuro Nazionale Basilicata annuncia con orgoglio lingresso di Rocco Tauro, figura storica e punto di riferimento della destra lucana.
Più volte consigliere provinciale di Matera, più volte consigliere comunale nella sua città, Montalbano Jonico, assessor...-->continua
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|6/05/2026 - Scomparsa Carmine Orofino, il cordoglio di Pittella
Il presidente del Consiglio regionale: A Monsignor Orofino e ai suoi familiari la nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore per la perdita di Carmine, imprenditore appassionato, nonché uomo di grande mitezza e disponibilità
Il Presidente...-->continua
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|6/05/2026 - Chiorazzo: cordoglio per la scomparsa di Carmine Orofino
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carmine Orofino, fratello di S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro.
Con profonda tristezza partec...-->continua
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|6/05/2026 - Bucaletto e Piano casa, Lacorazza: Regione si attivi per confronto
Sul tema Bucaletto, quartiere di Potenza la cui ferita abitativa è aperta da decenni, si è parlato tanto e troppo a lungo. Ora, in attesa dellesito del bando comunale, dovranno parlare i fatti che poggiano incontrovertibilmente su una norma regionale, la cos...-->continua
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|6/05/2026 - UGL, cordoglio per il lutto nella Diocesi di Tursi-Lagonegro: si è spento Carmine Orofino, fratello del Vescovo
La Segreteria Provinciale Ugl Matera, a nome del Segretario Pino Giordano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dellimprenditore N.H. Carmine Orofino, fratello del Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro S.E. Mons. Vincenzo Orofino, venuto a mancare dopo...-->continua
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|6/05/2026 - Anci Basilicata: bilancio regionale senza risorse per i comuni
ANCI Basilicata esprime forte preoccupazione per le previsioni contenute nel Bilancio regionale 2026, ritenute insufficienti a garantire servizi essenziali ai cittadini e a sostenere concretamente lazione dei Comuni.
I Sindaci e gli Amministratori comunal...-->continua
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