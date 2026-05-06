ANCI Basilicata esprime forte preoccupazione per le previsioni contenute nel Bilancio regionale 2026, ritenute insufficienti a garantire servizi essenziali ai cittadini e a sostenere concretamente lazione dei Comuni. I Sindaci e gli Amministratori comunal... -->continua

6/05/2026 - Bonus gas, Bochicchio: garantire equità, sostenibilità e sviluppo

Il Bonus gas va corretto e reso più equo e sostenibile, perché così comè non risponde pienamente alle esigenze della Basilicata in questa particolare fase storica. A distanza di alcuni anni dallentrata in vigore della legge regionale che lo ha introdotto, è...-->continua