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Senise, l'8 maggio in piazza per la sanità

6/05/2026

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17:30, a Senise si terrà una manifestazione promossa dal Comitato dei Cittadini per la sanità nel Senisese e dall'amministrazione comunale, che partirà da viale De Gasperi per concludersi in piazza Vittorio Emanuele.
Liniziativa nasce con lobiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico il diritto alla salute, definito dai promotori come vita, dignità e futuro. Cittadini, lavoratori, commercianti, artigiani, agricoltori, professionisti, giovani e pensionati sono chiamati a partecipare per chiedere servizi sanitari più efficienti, accessibili e di qualità per tutti.
Tra le richieste principali figurano il potenziamento dellospedale di Chiaromonte e la realizzazione dellHUB sanitario a Senise. Lappello è alla massima partecipazione: il futuro della comunità dipende anche da noi, sottolineano gli organizzatori, ribadendo la necessità di difendere il diritto alla cura e di rafforzare la sanità territoriale.



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