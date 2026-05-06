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Aree produttive, confronto in Acquedotto Lucano su gestione e servizi

6/05/2026

Acquedotto Lucano conferma la propria mission per garantire una gestione sempre più omogenea ed efficiente delle reti idriche nelle aree industriali della Basilicata, con lobiettivo di equiparare progressivamente il livello dei servizi alle imprese tra le province di Potenza e di Matera. Un impegno che ha trovato un momento concreto nellincontro odierno, convocato su iniziativa del Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Renna, presso la sede dellente, alla presenza del Presidente del Consorzio Industriale di Matera, Antonio Di Sanza, del Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero e di Pasquale Latorre vicedirettore di Confapi Matera. Nel corso degli ultimi anni e a seguito delle riforme sopravvenute, Acquedotto Lucano ha assunto la gestione delle reti e degli impianti idrici presenti nelle aree produttive regionali. Il percorso si è sviluppato con modalità diverse tra i due territori. Nelle aree industriali della provincia di Potenza il trasferimento è stato completo. Oggi Acquedotto Lucano gestisce, infatti, lintero sistema: le reti di acqua potabile e industriale, le reti fognarie e gli impianti di depurazione a servizio delle aree produttive. Nella provincia di Matera, invece, la situazione è parzialmente diversa. Nelle aree industriali di La Martella, Jesce e Pisticci-Ferrandina sono state trasferite al gestore unico le reti idriche potabili, le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle aree di La Martella e Jesce, oltre alla rete idrica di Pisticci-Ferrandina. Non risultano trasferite le infrastrutture relative allacqua per uso esclusivamente industriale, dove presenti, perché prive della risorsa di acqua grezza e quindi non operative. In questo contesto Acquedotto Lucano ha inteso farsi parte attiva, in collaborazione con gli enti competenti, per censire le eventuali esigenze di uniformitá del servizio, a beneficio delle imprese e dello sviluppo di tutto il territorio.



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