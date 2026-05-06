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La voce della Politica
|Aree produttive, confronto in Acquedotto Lucano su gestione e servizi
6/05/2026
|Acquedotto Lucano conferma la propria mission per garantire una gestione sempre più omogenea ed efficiente delle reti idriche nelle aree industriali della Basilicata, con lobiettivo di equiparare progressivamente il livello dei servizi alle imprese tra le province di Potenza e di Matera. Un impegno che ha trovato un momento concreto nellincontro odierno, convocato su iniziativa del Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Renna, presso la sede dellente, alla presenza del Presidente del Consorzio Industriale di Matera, Antonio Di Sanza, del Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero e di Pasquale Latorre vicedirettore di Confapi Matera. Nel corso degli ultimi anni e a seguito delle riforme sopravvenute, Acquedotto Lucano ha assunto la gestione delle reti e degli impianti idrici presenti nelle aree produttive regionali. Il percorso si è sviluppato con modalità diverse tra i due territori. Nelle aree industriali della provincia di Potenza il trasferimento è stato completo. Oggi Acquedotto Lucano gestisce, infatti, lintero sistema: le reti di acqua potabile e industriale, le reti fognarie e gli impianti di depurazione a servizio delle aree produttive. Nella provincia di Matera, invece, la situazione è parzialmente diversa. Nelle aree industriali di La Martella, Jesce e Pisticci-Ferrandina sono state trasferite al gestore unico le reti idriche potabili, le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle aree di La Martella e Jesce, oltre alla rete idrica di Pisticci-Ferrandina. Non risultano trasferite le infrastrutture relative allacqua per uso esclusivamente industriale, dove presenti, perché prive della risorsa di acqua grezza e quindi non operative. In questo contesto Acquedotto Lucano ha inteso farsi parte attiva, in collaborazione con gli enti competenti, per censire le eventuali esigenze di uniformitá del servizio, a beneficio delle imprese e dello sviluppo di tutto il territorio.
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archivio
|La Voce della Politica
|6/05/2026 - UGL, cordoglio per il lutto nella Diocesi di Tursi-Lagonegro: si è spento Carmine Orofino, fratello del Vescovo
La Segreteria Provinciale Ugl Matera, a nome del Segretario Pino Giordano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dellimprenditore N.H. Carmine Orofino, fratello del Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro S.E. Mons. Vincenzo Orofino, venuto a mancare dopo una lunga mala...-->continua
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|6/05/2026 - Anci Basilicata: bilancio regionale senza risorse per i comuni
ANCI Basilicata esprime forte preoccupazione per le previsioni contenute nel Bilancio regionale 2026, ritenute insufficienti a garantire servizi essenziali ai cittadini e a sostenere concretamente lazione dei Comuni.
I Sindaci e gli Amministratori comunal...-->continua
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|6/05/2026 - Senise, l'8 maggio in piazza per la sanità
Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17:30, a Senise si terrà una manifestazione promossa dal Comitato dei Cittadini per la sanità nel Senisese e dall'amministrazione comunale, che partirà da viale De Gasperi per concludersi in piazza Vittorio Emanuele.
Liniz...-->continua
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|6/05/2026 - Aree produttive, confronto in Acquedotto Lucano su gestione e servizi
Acquedotto Lucano conferma la propria mission per garantire una gestione sempre più omogenea ed efficiente delle reti idriche nelle aree industriali della Basilicata, con lobiettivo di equiparare progressivamente il livello dei servizi alle imprese tra le pro...-->continua
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|6/05/2026 - Bonus gas, Bochicchio: garantire equità, sostenibilità e sviluppo
Il Bonus gas va corretto e reso più equo e sostenibile, perché così comè non risponde pienamente alle esigenze della Basilicata in questa particolare fase storica. A distanza di alcuni anni dallentrata in vigore della legge regionale che lo ha introdotto, è...-->continua
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|6/05/2026 - AVS, Basilicata esprime solidarietà a Dario Depalma e alla Global Sumud Flotilla
La Basilicata esprime piena solidarietà a Dario Depalma, attivista di Bernalda, e a tutti i volontari impegnati nella missione internazionale della Global Sumud Flotilla, iniziativa civile nata per portare aiuti alla popolazione di Gaza.
Tra il 29 e il 30 ...-->continua
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|6/05/2026 - Incontro tra Antonio Tajani e Vito Bardi: export ed energia al centro dellagenda per la Basilicata
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha incontrato oggi a Roma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Al centro del colloquio, definito dal Ministro cordiale e prof...-->continua
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