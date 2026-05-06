Il Bonus gas va corretto e reso più equo e sostenibile, perché così comè non risponde pienamente alle esigenze della Basilicata in questa particolare fase storica. A distanza di alcuni anni dallentrata in vigore della legge regionale che lo ha introdotto, è necessario valutarne con attenzione gli effetti concreti e intervenire con i necessari aggiustamenti, nellinteresse dellintero sistema economico lucano. Occorre razionalizzare i benefici per le famiglie e al tempo stesso estenderli anche alle pubbliche amministrazioni locali e al tessuto produttivo, affinché la misura produca ricadute capaci di sostenere leconomia nel suo complesso. Da intervento prevalentemente assistenziale deve diventare una vera leva di sviluppo. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBP in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che aggiunge:



Cè un evidente tema di equità da affrontare, perché è economicamente irragionevole trattare allo stesso modo chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà e necessita di un sostegno più incisivo, e chi invece dispone di risorse maggiori. È arrivato il momento di attribuire a questa misura un significato più giusto e più utile. Per questo, come opposizione, abbiamo chiesto in Aula lintroduzione di correttivi attraverso criteri basati sullIsee e meccanismi di progressività, in grado di modulare il beneficio sulla reale capacità economica dei nuclei familiari.



Lobiettivo - sottolinea Bochicchio - è duplice, da un lato concentrare le risorse sulle famiglie più fragili e dallaltro garantire la sostenibilità finanziaria della misura nel tempo, soprattutto in un contesto segnato dallinstabilità dei prezzi energetici. I prossimi anni non saranno semplici né per i territori né per i cittadini, le tensioni sul fronte energetico espongono a margini di imprevedibilità che devono essere ben ponderati e governati con responsabilità. Una razionalizzazione delle risorse consentirebbe di attivare interventi mirati per rafforzare i servizi pubblici, sostenere enti e imprese e promuovere politiche ambientali, considerando anche limpatto della produzione energetica sullequilibrio complessivo del territorio.



Non si tratta dunque, come evidenziato dal presidente Bardi in Aula nel corso dellultima seduta, di mettere in discussione il valore del Bonus gas, ma di renderlo più efficace e coerente con gli obiettivi di sviluppo della Basilicata. Se la misura ha rappresentato un sostegno importante per molte famiglie - conclude - è altrettanto evidente che una sua riorganizzazione, resa ancora più necessaria dalle criticità emerse, come la questione dei conguagli e i numerosi disciplinari adottati dalla Giunta, può trasformarla in uno strumento più cogente e realmente adatto alla crescita dei territori e del tessuto produttivo lucano.



