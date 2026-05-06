La Basilicata esprime piena solidarietà a Dario Depalma, attivista di Bernalda, e a tutti i volontari impegnati nella missione internazionale della Global Sumud Flotilla, iniziativa civile nata per portare aiuti alla popolazione di Gaza.

Tra il 29 e il 30 aprile 2026, le imbarcazioni della flottiglia sono state intercettate in acque internazionali da forze militari di Israele. Gli equipaggi, composti da civili disarmati impegnati esclusivamente nel trasporto di beni essenziali come cibo e medicinali, sono stati fermati e trasferiti su navi militari. Dario Depalma ha scelto di non arretrare, ribadendo la volontà di proseguire la missione: una decisione che richiama con forza il valore della solidarietà concreta di fronte allingiustizia. Due attivisti, Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, risultano tuttora detenuti.

Quanto accaduto appare estremamente grave, fermare una missione civile in acque internazionali e impedire larrivo di aiuti umanitari destinati a una popolazione stremata dalla guerra rappresenta una violazione inaccettabile del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali. A ciò si aggiunge una risposta politica e diplomatica insufficiente, che non può limitarsi a pressioni formali quando sono in gioco la libertà di attivisti civili e il diritto di una popolazione a ricevere aiuti vitali.

AVS Basilicata chiede quindi al Governo di agire con decisione, sospendendo ogni accordo con Israele e attivandosi con forza in sede europea e internazionale per ottenere la liberazione degli attivisti e garantire laccesso agli aiuti umanitari.

Le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa rappresentano, in questo contesto, il segno di una linea politica distante dalla solidarietà e dai principi umanitari, che rischia di allontanare lItalia dai principi fondamentali del diritto internazionale e dalla tutela dei diritti umani.

Le parole della destra ignorano che sul terreno si consumano sofferenze reali e concrete. Oggi la questione è chiaramente politica, non bastano appelli o dichiarazioni di circostanza, ma servono scelte nette.

Di fronte a una tragedia di queste proporzioni non è più possibile restare ambigui è necessario scegliere con chiarezza e responsabilità da che parte stare, tra il rispetto del diritto e della dignità umana o laccettazione passiva di quanto sta accadendo.