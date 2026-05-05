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Latronico: dialogo tra istituzioni e terzo settore

5/05/2026

Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha inviato un messaggio di sostegno agli organizzatori del progetto Con gli occhi della mente 2. Desidero rivolgere il mio saluto più cordiale agli organizzatori, alle autorità e a tutti i presenti  ha detto lesponente della Giunta regionale  esprimendo il mio sincero rammarico per non essere lì con voi, trattenuto da impegni istituzionali. Voglio però far pervenire il mio plauso e la vicinanza dellAssessorato a un progetto di così alto valore civile e sociale.
Il progetto, promosso congiuntamente dalla Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, e dallAssociazione H-Lettera Muta, è stato citato dallassessore come un modello di cooperazione efficace: Rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni e il terzo settore possano collaborare concretamente per il benessere della comunità.
Nel suo intervento, Latronico ha sottolineato la duplice valenza delliniziativa, capace di coniugare sostenibilità ambientale e fragilità sociale: Levento  ha sottolineato Latronico  è un potente manifesto di inclusione per contribuire al superamento di stereotipi e pregiudizi legati alla disabilità mentale. Lidea di trasformare i rifiuti elettronici (RAEE) in opere darte attraverso il filo conduttore delle emozioni ci insegna una lezione fondamentale: nulla è destinato a essere scartato se siamo capaci di guardarlo con occhi diversi.
Lassessore ha poi proseguito rimarcando limportanza di valorizzare ogni individuo: Ogni persona, specialmente chi attraversa la fragilità della sofferenza mentale, possiede una bellezza e un potenziale che meritano di essere visti e accolti. Questo ponte creativo è lo strumento migliore per abbattere lo stigma e costruire una società più consapevole. Latronico ha rinnovato il ringraziamento alla Garante Marika Padula, allAssociazione H Lettera Muta e a tutti i soggetti coinvolti: Auguro a tutti i visitatori di lasciarsi ispirare da queste opere, capaci di parlarci di rinascita, ambiente e, soprattutto, di profonda umanitá.



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