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La voce della Politica
|Latronico: dialogo tra istituzioni e terzo settore
5/05/2026
|Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha inviato un messaggio di sostegno agli organizzatori del progetto Con gli occhi della mente 2. Desidero rivolgere il mio saluto più cordiale agli organizzatori, alle autorità e a tutti i presenti ha detto lesponente della Giunta regionale esprimendo il mio sincero rammarico per non essere lì con voi, trattenuto da impegni istituzionali. Voglio però far pervenire il mio plauso e la vicinanza dellAssessorato a un progetto di così alto valore civile e sociale.
Il progetto, promosso congiuntamente dalla Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, e dallAssociazione H-Lettera Muta, è stato citato dallassessore come un modello di cooperazione efficace: Rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni e il terzo settore possano collaborare concretamente per il benessere della comunità.
Nel suo intervento, Latronico ha sottolineato la duplice valenza delliniziativa, capace di coniugare sostenibilità ambientale e fragilità sociale: Levento ha sottolineato Latronico è un potente manifesto di inclusione per contribuire al superamento di stereotipi e pregiudizi legati alla disabilità mentale. Lidea di trasformare i rifiuti elettronici (RAEE) in opere darte attraverso il filo conduttore delle emozioni ci insegna una lezione fondamentale: nulla è destinato a essere scartato se siamo capaci di guardarlo con occhi diversi.
Lassessore ha poi proseguito rimarcando limportanza di valorizzare ogni individuo: Ogni persona, specialmente chi attraversa la fragilità della sofferenza mentale, possiede una bellezza e un potenziale che meritano di essere visti e accolti. Questo ponte creativo è lo strumento migliore per abbattere lo stigma e costruire una società più consapevole. Latronico ha rinnovato il ringraziamento alla Garante Marika Padula, allAssociazione H Lettera Muta e a tutti i soggetti coinvolti: Auguro a tutti i visitatori di lasciarsi ispirare da queste opere, capaci di parlarci di rinascita, ambiente e, soprattutto, di profonda umanitá.
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|5/05/2026 - Latronico: dialogo tra istituzioni e terzo settore
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|5/05/2026 - Co.Re.Com, un Protocollo dIntesa per promozione cultura digitale
A siglarlo il Co.Re.Com e lAssociazione Cinema Mediterraneo. Mitidieri: Le trasformazioni dellecosistema digitale e dei nuovi linguaggi audiovisivi richiedono una collaborazione strutturata tra istituzioni e Terzo Settore
Il Comitato Regionale per...-->continua
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|5/05/2026 - Marrese: ''No al deposito nucleare tra Basilicata e Puglia, subito la mozione ferma da 18 mesi''
Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese parteciperà oggi al Consiglio provinciale aperto di Matera per ribadire con fermezza la netta contrarietà allipotesi di localizzare il deposito nazionale delle scorie nucleari tra Basilicata e Puglia.
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|5/05/2026 - IX Assemblea nazionale Cia-Agricoltori Italiani Moscaritolo: Dalla Basilicata un impegno concreto per territorio
Moscaritolo: Dalla Basilicata un impegno concreto per territorio, futuro e sviluppo
Agricoltori custodi del territorio, custodi del futuro. È questo il messaggio al centro della IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, in progr...-->continua
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|5/05/2026 - Europa Verde B. Il progetto LucAS arriva in Senato. Ma la domanda, semplice, resta una sola: a fare cosa, esattamente?
Perché qui il punto non è più dove si porta il progetto, ma cosa si è fatto davvero in questi anni. E la risposta, ad oggi, è disarmante, poco o nulla. Dal 2021 assistiamo ciclicamente ogni anno sempre alla stessa scena annunci, conferenze, dichiarazioni sol...-->continua
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|4/05/2026 - Benessere animale: Matera approva il nuovo regolamento a tutela dei gatti e dei volontari
Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato allunanimità laggiornamento del Regolamento per il Benessere Animale, un intervento atteso da anni da volontari, associazioni e in particolare dai tanti gattari e gattare attivi sul territorio.
Il precede...-->continua
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|4/05/2026 - CallMat Matera. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl TLC: ''Di nuovo in solidarietà. Tim non mantiene gli impegni''
Si è tenuto oggi lincontro tra la direzione CallMat, le segreterie sindacali e la RSU.
Lazienda ha comunicato che TIM ha informato di aver effettuato, a partire dal 1° maggio, un taglio dei volumi del 15%.
In conseguenza di ciò, lazienda ha dic...-->continua
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