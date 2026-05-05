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La voce della Politica
|Co.Re.Com, un Protocollo dIntesa per promozione cultura digitale
5/05/2026
|A siglarlo il Co.Re.Com e lAssociazione Cinema Mediterraneo. Mitidieri: Le trasformazioni dellecosistema digitale e dei nuovi linguaggi audiovisivi richiedono una collaborazione strutturata tra istituzioni e Terzo Settore
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata (Co.Re.Com.) e lAssociazione Cinema Mediterraneo (A.C.M.) hanno sottoscritto un Protocollo dIntesa finalizzato a rafforzare le attività di educazione ai media, alfabetizzazione digitale e tutela dei minori nel sistema delle comunicazioni.
Limportante accordo - evidenzia la Presidente del Co.Re.Com. Basilicata, Assunta Mitidieri - nasce dalla consapevolezza condivisa che le sfide poste dallevoluzione dellecosistema digitale e dei nuovi linguaggi audiovisivi richiedono una collaborazione strutturata tra istituzioni e soggetti del Terzo Settore, al fine di promuovere un uso consapevole, critico e responsabile dei media, soprattutto tra le giovani generazioni.
Fulcro dellintesa è lo sviluppo del progetto Marateale & Co.Re.Com. Academy: MaratealeLab, un percorso formativo innovativo rivolto alle scuole, che utilizza il linguaggio cinematografico e le nuove tecnologie per affrontare tematiche cruciali quali cyberbullismo, hate speech, disinformazione, dipendenze digitali e uso consapevole dellintelligenza artificiale. Il Protocollo prevede inoltre: la realizzazione di laboratori didattici e contenuti multimediali educativi; iniziative di sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie e docenti; la promozione della cosiddetta AI Literacy, per comprendere il funzionamento degli algoritmi e riconoscere fenomeni come i deepfake; attività di valorizzazione del talento giovanile attraverso la produzione di contenuti audiovisivi etici e inclusivi.
Con questo Protocollo - dichiara la Presidente del Co.Re.Com. Basilicata - rafforziamo il nostro impegno nella promozione della cittadinanza digitale e nella tutela dei minori. La collaborazione con lAssociazione Cinema Mediterraneo rappresenta unopportunità strategica per coniugare educazione, cultura e innovazione, utilizzando il linguaggio del cinema come strumento di crescita e consapevolezza.
A sottolineare il valore dellintesa anche la Presidente dellAssociazione Cinema Mediterraneo, Antonella Caramia: Questo Protocollo rappresenta un passo fondamentale per avvicinare i giovani ai linguaggi del cinema e del digitale in modo responsabile e creativo. Attraverso il progetto MaratealeLab vogliamo offrire strumenti concreti per comprendere il presente e costruire il futuro, promuovendo inclusione, talento e consapevolezza. La collaborazione con il Co.Re.Com. Basilicata rafforza il nostro impegno nel rendere la cultura audiovisiva un motore di crescita sociale e civile per il territorio.
Attraverso un Tavolo Tecnico Permanente, le Parti garantiranno il coordinamento delle attività, il monitoraggio dei risultati e laggiornamento continuo rispetto alle evoluzioni normative e tecnologiche.
Il Protocollo ha una durata triennale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti, valorizzando le risorse e le competenze già disponibili.
Con questa iniziativa, il Co.Re.Com. Basilicata conclude Assunta Mitidieri - si conferma protagonista nelle politiche di prevenzione della violenza digitale e nella diffusione di una cultura della legalità, ponendo al centro i giovani, la loro sicurezza e il loro futuro digitale.
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