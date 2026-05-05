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Marrese: ''No al deposito nucleare tra Basilicata e Puglia, subito la mozione ferma da 18 mesi''

5/05/2026

Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese parteciperà oggi al Consiglio provinciale aperto di Matera per ribadire con fermezza la netta contrarietà allipotesi di localizzare il deposito nazionale delle scorie nucleari tra Basilicata e Puglia.
«Si tratta di una scelta inaccettabile  dichiara Marrese  che metterebbe seriamente a rischio lambiente, il paesaggio, la salute dei cittadini e le vocazioni produttive dei nostri territori. Parliamo di comunità che da sempre fondano il proprio sviluppo su agricoltura di qualità, turismo sostenibile e valorizzazione della bellezza: un patrimonio che non può essere compromesso da decisioni calate dallalto».
Marrese sottolinea inoltre il proprio impegno istituzionale sul tema: «Sono il primo firmatario della mozione presentata in Consiglio regionale il 1° ottobre 2024, sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, che esprime la contrarietà della Regione Basilicata allubicazione di un sito di stoccaggio di scorie nucleari sul proprio territorio, incluso nellambito del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT)».
«A distanza di oltre un anno e mezzo  prosegue  quella mozione, nonostante la sua estrema rilevanza, non è stata ancora discussa in aula. È un fatto grave, che dimostra una preoccupante sottovalutazione del tema. Per questo chiediamo con forza che venga inserita allordine del giorno del prossimo Consiglio regionale del 12 maggio».
Infine, il consigliere evidenzia il crescente impegno dei territori: «Le iniziative assunte da altri Enti locali, come la Provincia di Matera e numerosi Comuni, confermano una mobilitazione ampia e trasversale. Le istituzioni devono dare risposte chiare e tempestive: la Basilicata ha già dato tanto e non può essere individuata come sede di uninfrastruttura così impattante».



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