Moscaritolo: Dalla Basilicata un impegno concreto per territorio, futuro e sviluppo



Agricoltori custodi del territorio, custodi del futuro. È questo il messaggio al centro della IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, in programma a Roma dal 6 all8 maggio allAuditorium Antonianum. Un appuntamento di tre giorni dedicato al confronto e alla condivisione, che pone al centro il valore delle aree rurali e del cibo come elementi identitari del Paese.



A rappresentare la Basilicata sarà una delegazione di 12 membri guidata dal presidente regionale Leonardo Moscaritolo, nel segno della continuità con la strategia portata avanti da Cia Basilicata: valorizzazione del territorio, sostenibilità e rafforzamento del ruolo degli agricoltori.



Le giornate del 6 e dell8 maggio saranno dedicate ai lavori interni e al percorso elettivo. Il 7 maggio sarà invece la giornata aperta, con il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni, delleconomia, della cultura e dello sport.



In mattinata, dopo la relazione del nuovo presidente nazionale, sono previsti il videomessaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presentazione del rapporto Cia Trend. Seguirà lintervento dellanalista geopolitico Dario Fabbri sul tema della strategia di pace.



A partire dalle ore 11 si aprirà il confronto con le istituzioni, con i contributi dei commissari europei Christophe Hansen e Olivér Várhelyi, e gli interventi del ministro Gilberto Pichetto Fratin, della segretaria del Pd Elly Schlein e del ministro dellAgricoltura Francesco Lollobrigida. I lavori saranno moderati dal giornalista Senio Bonini.



Nel pomeriggio spazio a un confronto più ampio con il monologo di Stefano Massini e tre focus tematici: Radici con Paolo Mieli, Futuro con Carlo Cottarelli e Leadership con Fabio Capello. Modererà la giornalista Costanza Calabrese.



Il ruolo della Cia Basilicata



La nostra partecipazione  afferma Moscaritolo  rafforza una visione che mette al centro lagricoltore come presidio ambientale e motore di sviluppo sostenibile.



Cia Basilicata è impegnata nella tutela del paesaggio rurale, nella difesa del reddito agricolo e nella valorizzazione delle produzioni locali, affrontando al contempo criticità come la gestione della fauna selvatica e la scarsità idrica.



Tra le priorità:



salvaguardia del territorio e della biodiversità;

promozione di pratiche agricole sostenibili;

rilancio delle aree interne e integrazione con il turismo;

sostegno ai giovani agricoltori e alla formazione manageriale.



Il territorio agrario  prosegue  è parte essenziale dellidentità italiana. Agricoltura di qualità e turismo culturale possono rappresentare un volano di crescita se integrati in una visione strategica.



Ampio spazio anche alla nuova ruralità e allagricoltura multifunzionale, che include servizi sociali, tutela del paesaggio e nuove forme di economia locale. Un modello che richiede il superamento di vincoli normativi e il riconoscimento pieno delle attività agricole come servizi alle comunità.



Serve passare dalla logica dellemergenza a quella della prevenzione, con interventi strutturali per la sicurezza del territorio, il contrasto allo spopolamento e una gestione efficace della fauna selvatica.



Infine, decisivo sarà lutilizzo mirato delle risorse della Politica Agricola Comune per sostenere le economie locali e rafforzare un sistema integrato tra agricoltura, istituzioni e territori.



Territorio, infrastrutture e innovazione  conclude Moscaritolo  sono le leve su cui costruire il futuro della Basilicata e dellintero Paese.