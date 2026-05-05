-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

IX Assemblea nazionale Cia-Agricoltori Italiani Moscaritolo: Dalla Basilicata un impegno concreto per territorio

5/05/2026

Moscaritolo: Dalla Basilicata un impegno concreto per territorio, futuro e sviluppo

Agricoltori custodi del territorio, custodi del futuro. È questo il messaggio al centro della IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, in programma a Roma dal 6 all8 maggio allAuditorium Antonianum. Un appuntamento di tre giorni dedicato al confronto e alla condivisione, che pone al centro il valore delle aree rurali e del cibo come elementi identitari del Paese.

A rappresentare la Basilicata sarà una delegazione di 12 membri guidata dal presidente regionale Leonardo Moscaritolo, nel segno della continuità con la strategia portata avanti da Cia Basilicata: valorizzazione del territorio, sostenibilità e rafforzamento del ruolo degli agricoltori.

Le giornate del 6 e dell8 maggio saranno dedicate ai lavori interni e al percorso elettivo. Il 7 maggio sarà invece la giornata aperta, con il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni, delleconomia, della cultura e dello sport.

In mattinata, dopo la relazione del nuovo presidente nazionale, sono previsti il videomessaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presentazione del rapporto Cia Trend. Seguirà lintervento dellanalista geopolitico Dario Fabbri sul tema della strategia di pace.

A partire dalle ore 11 si aprirà il confronto con le istituzioni, con i contributi dei commissari europei Christophe Hansen e Olivér Várhelyi, e gli interventi del ministro Gilberto Pichetto Fratin, della segretaria del Pd Elly Schlein e del ministro dellAgricoltura Francesco Lollobrigida. I lavori saranno moderati dal giornalista Senio Bonini.

Nel pomeriggio spazio a un confronto più ampio con il monologo di Stefano Massini e tre focus tematici: Radici con Paolo Mieli, Futuro con Carlo Cottarelli e Leadership con Fabio Capello. Modererà la giornalista Costanza Calabrese.

Il ruolo della Cia Basilicata

La nostra partecipazione  afferma Moscaritolo  rafforza una visione che mette al centro lagricoltore come presidio ambientale e motore di sviluppo sostenibile.

Cia Basilicata è impegnata nella tutela del paesaggio rurale, nella difesa del reddito agricolo e nella valorizzazione delle produzioni locali, affrontando al contempo criticità come la gestione della fauna selvatica e la scarsità idrica.

Tra le priorità:

salvaguardia del territorio e della biodiversità;
promozione di pratiche agricole sostenibili;
rilancio delle aree interne e integrazione con il turismo;
sostegno ai giovani agricoltori e alla formazione manageriale.

Il territorio agrario  prosegue  è parte essenziale dellidentità italiana. Agricoltura di qualità e turismo culturale possono rappresentare un volano di crescita se integrati in una visione strategica.

Ampio spazio anche alla nuova ruralità e allagricoltura multifunzionale, che include servizi sociali, tutela del paesaggio e nuove forme di economia locale. Un modello che richiede il superamento di vincoli normativi e il riconoscimento pieno delle attività agricole come servizi alle comunità.

Serve passare dalla logica dellemergenza a quella della prevenzione, con interventi strutturali per la sicurezza del territorio, il contrasto allo spopolamento e una gestione efficace della fauna selvatica.

Infine, decisivo sarà lutilizzo mirato delle risorse della Politica Agricola Comune per sostenere le economie locali e rafforzare un sistema integrato tra agricoltura, istituzioni e territori.

Territorio, infrastrutture e innovazione  conclude Moscaritolo  sono le leve su cui costruire il futuro della Basilicata e dellintero Paese.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
5/05/2026 - Latronico: dialogo tra istituzioni e terzo settore

Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha inviato un messaggio di sostegno agli organizzatori del progetto Con gli occhi della mente 2. Desidero rivolgere il mio saluto più cordiale agli organizzatori, alle autorità e a tutti i presenti  ha detto lesponent...-->continua
5/05/2026 - Co.Re.Com, un Protocollo dIntesa per promozione cultura digitale

A siglarlo il Co.Re.Com e lAssociazione Cinema Mediterraneo. Mitidieri: Le trasformazioni dellecosistema digitale e dei nuovi linguaggi audiovisivi richiedono una collaborazione strutturata tra istituzioni e Terzo Settore

Il Comitato Regionale per...-->continua
5/05/2026 - Marrese: ''No al deposito nucleare tra Basilicata e Puglia, subito la mozione ferma da 18 mesi''

Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese parteciperà oggi al Consiglio provinciale aperto di Matera per ribadire con fermezza la netta contrarietà allipotesi di localizzare il deposito nazionale delle scorie nucleari tra Basilicata e Puglia. -->continua
5/05/2026 - IX Assemblea nazionale Cia-Agricoltori Italiani Moscaritolo: Dalla Basilicata un impegno concreto per territorio

Moscaritolo: Dalla Basilicata un impegno concreto per territorio, futuro e sviluppo

Agricoltori custodi del territorio, custodi del futuro. È questo il messaggio al centro della IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, in progr...-->continua
5/05/2026 - Europa Verde B. Il progetto LucAS arriva in Senato. Ma la domanda, semplice, resta una sola: a fare cosa, esattamente?

Perché qui il punto non è più dove si porta il progetto, ma cosa si è fatto davvero in questi anni. E la risposta, ad oggi, è disarmante, poco o nulla. Dal 2021 assistiamo ciclicamente ogni anno sempre alla stessa scena  annunci, conferenze, dichiarazioni sol...-->continua
4/05/2026 - Benessere animale: Matera approva il nuovo regolamento a tutela dei gatti e dei volontari

Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato allunanimità laggiornamento del Regolamento per il Benessere Animale, un intervento atteso da anni da volontari, associazioni e in particolare dai tanti gattari e gattare attivi sul territorio.

Il precede...-->continua
4/05/2026 - CallMat Matera. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl TLC: ''Di nuovo in solidarietà. Tim non mantiene gli impegni''

Si è tenuto oggi lincontro tra la direzione CallMat, le segreterie sindacali e la RSU.
Lazienda ha comunicato che TIM ha informato di aver effettuato, a partire dal 1° maggio, un taglio dei volumi del 15%.

In conseguenza di ciò, lazienda ha dic...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo