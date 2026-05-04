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La voce della Politica
|CallMat Matera. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl TLC: ''Di nuovo in solidarietà. Tim non mantiene gli impegni''
4/05/2026
|Si è tenuto oggi lincontro tra la direzione CallMat, le segreterie sindacali e la RSU.
Lazienda ha comunicato che TIM ha informato di aver effettuato, a partire dal 1° maggio, un taglio dei volumi del 15%.
In conseguenza di ciò, lazienda ha dichiarato di essere costretta a riapplicare la solidarietà, con una percentuale da definire, proporzionale alla riduzione dei volumi. Verrà anzitutto richiesta unadesione volontaria.
Le OO.SS. stigmatizzano il comportamento di TIM che, in sede di incontro ministeriale, aveva assunto limpegno di mantenere inalterati i volumi almeno fino a fine giugno. La decisione improvvisa determinerà ulteriori disagi per i lavoratori.
Le OO.SS. chiederanno chiarimenti immediati per il tramite delle segreterie nazionali, anche in vista del prossimo incontro al Ministero, anticipato al 26 maggio.
Permane la preoccupazione per la perdurante crisi di un settore che deve necessariamente essere affrontata a livello nazionale, onde evitare perdite di posti di lavoro e disagi a migliaia di famiglie. Si continua a ignorare che il settore dei call center rischia, con lintroduzione di sistemi di intelligenza artificiale, di entrare in una crisi irreversibile e drammatica, se non si interviene con politiche e azioni che favoriscano la riconversione e impediscano le strumentalizzazioni.
La prossima settimana, in data 14 maggio, si terrà unulteriore riunione con CallMat per un approfondimento e per verificare la situazione di ferie e permessi arretrati.
Nei prossimi giorni saranno decise le iniziative di mobilitazione da mettere in campo.
Le Segreterie SLC CGIL FISTEL CISL UILFPC UIL UGL TELECOMUNICAZIONI
La RSU
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archivio
|La Voce della Politica
|4/05/2026 - Benessere animale: Matera approva il nuovo regolamento a tutela dei gatti e dei volontari
Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato allunanimità laggiornamento del Regolamento per il Benessere Animale, un intervento atteso da anni da volontari, associazioni e in particolare dai tanti gattari e gattare attivi sul territorio.
Il precedente impianto no...-->continua
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|4/05/2026 - La Pro Loco Sanchirichese al Senato per la cerimonia del V Concorso Nazionale EpliBriamoci
Si terrà presso la prestigiosa Sala degli Atti Parlamentari Giovanni
Spadolini del Senato della Repubblica la cerimonia del quinto Concorso Nazionale EpliBriamoci,
iniziativa culturale promossa dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI).
Per la prima v...-->continua
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|4/05/2026 - Basilaureati, al via la seconda edizione
La Regione Basilicata ha pubblicato lAvviso pubblico #Basilaureati Bonus alle imprese per lassunzione di laureati disoccupati seconda finestra, finanziato nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, con una dotazione complessiva di 2 milio...-->continua
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|4/05/2026 - Accordo Aql-Commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico
È stato firmato oggi l'Accordo di Collaborazione tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Basilicata e Acquedotto Lucano S.p.A. L'intesa, siglata dal Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi, e dal Diretto...-->continua
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|4/05/2026 - Italia Viva Lauria: Antonella Ielpo nuova segretaria cittadina
Italia Viva Lauria annuncia il passaggio di testimone alla guida della segreteria cittadina: Maurizio Mastroianni lascia lincarico ad Antonella Ielpo, in un clima di piena condivisione e continuità politica, nel segno del gioco di squadra che da sempre caratt...-->continua
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|4/05/2026 - Forestazione, al via la campagna 2026
«Con lavvio della campagna di forestazione 2026 prende pienamente forma unattività essenziale per la Basilicata: tutela del territorio, manutenzione del patrimonio naturale, lavoro nelle aree interne e programmazione di lungo periodo devono camminare in...-->continua
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