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La voce della Politica
|La Pro Loco Sanchirichese al Senato per la cerimonia del V Concorso Nazionale EpliBriamoci
4/05/2026
|Si terrà presso la prestigiosa Sala degli Atti Parlamentari Giovanni
Spadolini del Senato della Repubblica la cerimonia del quinto Concorso Nazionale EpliBriamoci,
iniziativa culturale promossa dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI).
Per la prima volta, la cerimonia ospiterà tre autori finalisti della sezione Opera Inedita e sarà inoltre
svelato il vincitrice/vincitore della stessa sezione, segnando un momento particolarmente
significativo per il concorso e per la valorizzazione della scrittura contemporanea.
Alla cerimonia sarà presente la Pro Loco Sanchirichese A.P.S., affiliata EPLI, rappresentata dal
Vicepresidente Rosario Morano. La partecipazione testimonia il forte impegno dellassociazione
nella promozione di iniziative culturali di rilievo nazionale.
Tra i finalisti del concorso figura anche la sanchirichese Francesca Caputo, elemento di grande
orgoglio per la comunità locale, che vede così riconosciuto il talento espresso dal proprio territorio.
La Pro Loco Sanchirichese A.P.S. promuove da sempre il Concorso Nazionale EpliBriamoci,
sostenendo iniziative culturali volte alla valorizzazione della scrittura e del patrimonio territoriale,
contribuendo attivamente alla diffusione della cultura e della creatività.
La partecipazione alla cerimonia presso il Senato rappresenta un importante riconoscimento del
lavoro svolto e dellimpegno continuo nella promozione culturale.
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archivio
|La Voce della Politica
|4/05/2026 - Benessere animale: Matera approva il nuovo regolamento a tutela dei gatti e dei volontari
Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato allunanimità laggiornamento del Regolamento per il Benessere Animale, un intervento atteso da anni da volontari, associazioni e in particolare dai tanti gattari e gattare attivi sul territorio.
Il precedente impianto no...-->continua
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|4/05/2026 - CallMat Matera. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl TLC: ''Di nuovo in solidarietà. Tim non mantiene gli impegni''
Si è tenuto oggi lincontro tra la direzione CallMat, le segreterie sindacali e la RSU.
Lazienda ha comunicato che TIM ha informato di aver effettuato, a partire dal 1° maggio, un taglio dei volumi del 15%.
In conseguenza di ciò, lazienda ha dic...-->continua
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|4/05/2026 - La Pro Loco Sanchirichese al Senato per la cerimonia del V Concorso Nazionale EpliBriamoci
Si terrà presso la prestigiosa Sala degli Atti Parlamentari Giovanni
Spadolini del Senato della Repubblica la cerimonia del quinto Concorso Nazionale EpliBriamoci,
iniziativa culturale promossa dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI).
Per la prima v...-->continua
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|4/05/2026 - Basilaureati, al via la seconda edizione
La Regione Basilicata ha pubblicato lAvviso pubblico #Basilaureati Bonus alle imprese per lassunzione di laureati disoccupati seconda finestra, finanziato nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, con una dotazione complessiva di 2 milio...-->continua
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|4/05/2026 - Accordo Aql-Commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico
È stato firmato oggi l'Accordo di Collaborazione tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Basilicata e Acquedotto Lucano S.p.A. L'intesa, siglata dal Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi, e dal Diretto...-->continua
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|4/05/2026 - Italia Viva Lauria: Antonella Ielpo nuova segretaria cittadina
Italia Viva Lauria annuncia il passaggio di testimone alla guida della segreteria cittadina: Maurizio Mastroianni lascia lincarico ad Antonella Ielpo, in un clima di piena condivisione e continuità politica, nel segno del gioco di squadra che da sempre caratt...-->continua
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|4/05/2026 - Forestazione, al via la campagna 2026
«Con lavvio della campagna di forestazione 2026 prende pienamente forma unattività essenziale per la Basilicata: tutela del territorio, manutenzione del patrimonio naturale, lavoro nelle aree interne e programmazione di lungo periodo devono camminare in...-->continua
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