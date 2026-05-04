Si terrà presso la prestigiosa Sala degli Atti Parlamentari Giovanni

Spadolini del Senato della Repubblica la cerimonia del quinto Concorso Nazionale EpliBriamoci,

iniziativa culturale promossa dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI).

Per la prima volta, la cerimonia ospiterà tre autori finalisti della sezione Opera Inedita e sarà inoltre

svelato il vincitrice/vincitore della stessa sezione, segnando un momento particolarmente

significativo per il concorso e per la valorizzazione della scrittura contemporanea.

Alla cerimonia sarà presente la Pro Loco Sanchirichese A.P.S., affiliata EPLI, rappresentata dal

Vicepresidente Rosario Morano. La partecipazione testimonia il forte impegno dellassociazione

nella promozione di iniziative culturali di rilievo nazionale.

Tra i finalisti del concorso figura anche la sanchirichese Francesca Caputo, elemento di grande

orgoglio per la comunità locale, che vede così riconosciuto il talento espresso dal proprio territorio.

La Pro Loco Sanchirichese A.P.S. promuove da sempre il Concorso Nazionale EpliBriamoci,

sostenendo iniziative culturali volte alla valorizzazione della scrittura e del patrimonio territoriale,

contribuendo attivamente alla diffusione della cultura e della creatività.

La partecipazione alla cerimonia presso il Senato rappresenta un importante riconoscimento del

lavoro svolto e dellimpegno continuo nella promozione culturale.