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La voce della Politica
|Basilaureati, al via la seconda edizione
4/05/2026
|La Regione Basilicata ha pubblicato lAvviso pubblico #Basilaureati Bonus alle imprese per lassunzione di laureati disoccupati seconda finestra, finanziato nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, con una dotazione complessiva di 2 milioni e 200 mila euro .
Liniziativa, approvata dalla Giunta regionale su proposta dellassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, si pone lobiettivo di rafforzare loccupazione qualificata e sostenere la competitività del sistema produttivo lucano, favorendo linserimento stabile dei laureati nel mercato del lavoro.
Dopo il successo della prima edizione, che ha visto il finanziamento di numerose domande e una forte partecipazione del tessuto imprenditoriale regionale, la nuova versione dellAvviso introduce importanti elementi innovativi che ne aumentano lefficacia.
Tra le principali novità, la possibilità di attivare percorsi di tirocinio retribuito della durata di tre mesi allinterno delle imprese che intendono assumere. Si tratta di una misura concreta che consente ai giovani di sperimentare direttamente il contesto lavorativo e alle aziende di valutare le competenze e linserimento del candidato prima della formalizzazione del rapporto di lavoro, rendendo così più solido e consapevole lingresso occupazionale.
Accanto al bonus per lassunzione a tempo indeterminato, lAvviso sottolinea lassessore Cupparo prevede inoltre la possibilità di attivare voucher formativi individuali, finalizzati ad adeguare e rafforzare le competenze professionali in linea con i fabbisogni delle imprese . Unintegrazione che consente di accompagnare linserimento lavorativo con un percorso di crescita qualificata.
Lintervento non si limita a contrastare la cosiddetta fuga dei cervelli, ma aggiunge Cupparo mira anche a favorire il rientro dei giovani lucani che lavorano fuori regione, prevedendo che il requisito dello stato di disoccupazione sia verificato al momento dellassunzione. Una scelta che amplia la platea dei beneficiari e rende la misura più attrattiva anche per chi desidera tornare in Basilicata per costruire il proprio futuro professionale.
In un contesto caratterizzato dalla presenza di un importante capitale umano qualificato ancora non pienamente valorizzato e da un sistema produttivo composto prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, lAvviso rappresenta uno strumento strategico per favorire lincontro tra domanda e offerta di lavoro.
Con questa nuova edizione, la Regione Basilicata rafforza quindi il proprio impegno nel creare opportunità occupazionali stabili e di qualità, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo delle competenze e la crescita del sistema economico regionale.
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|4/05/2026 - Basilaureati, al via la seconda edizione
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