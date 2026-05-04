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La voce della Politica
|Accordo Aql-Commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico
4/05/2026
|È stato firmato oggi l'Accordo di Collaborazione tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Basilicata e Acquedotto Lucano S.p.A. L'intesa, siglata dal Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi, e dal Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Prof. Luigi Cerciello Renna, punta ad instaurare una congiunta sinergia operativa per rafforzare la sicurezza del territorio lucano e la tutela della risorsa idrica. Laccordo nasce dalla necessità di affrontare congiuntamente le criticità legate al dissesto e al rischio idrogeologico (frane, rischio idraulico e difesa della costa). Attraverso questa partnership Acquedotto Lucano mette a disposizione il proprio know-how tecnologico e professionale per garantire una gestione integrata della risorsa idrica unitamente alla difesa del territorio. Le parti hanno istituito un tavolo tecnico congiunto per valutare gli interventi di interesse comune e definire le modalità tecniche di intervento: l'impegno è volto a snellire i procedimenti decisionali e facilitare lo scambio di documentazione tecnica tra gli enti per accelerare le opere necessarie. La collaborazione avrà una durata di due anni, con opzione di rinnovo alla scadenza. "Oggi si sancisce un altro passo importante nel percorso di crescita di Acquedotto Lucano S.p.A. che ha il suo paradigma nei benefici diretti alle comunità. Siamo una delle utilities idriche più importanti di Italia per estensione delle reti gestite, complessità del territorio servito e rappresentatività su scala locale del settore nazionale", dichiara il Direttore Generale Cerciello Renna. "Contiamo su un patrimonio immateriale fatto di know how umano e tecnico capacità professionali e profonda conoscenza di tutti i contesti territoriali regionali che - precisa Renna - ci consente di misurarci con le criticità legate al rischio idrogeologico che interessa i Comuni della Basilicata. Nelle scorse settimane avevamo già intrapreso attività di iniziativa, come nel caso del versante di contrada Santa Lucia a Ferrandina. Oggi ci mettiamo formalmente al servizio dei lucani con il coordinamento del Commissario regionale", conclude il Direttore Generale.
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|La Voce della Politica
|4/05/2026 - Benessere animale: Matera approva il nuovo regolamento a tutela dei gatti e dei volontari
Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato allunanimità laggiornamento del Regolamento per il Benessere Animale, un intervento atteso da anni da volontari, associazioni e in particolare dai tanti gattari e gattare attivi sul territorio.
Il precedente impianto no...-->continua
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|4/05/2026 - CallMat Matera. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl TLC: ''Di nuovo in solidarietà. Tim non mantiene gli impegni''
Si è tenuto oggi lincontro tra la direzione CallMat, le segreterie sindacali e la RSU.
Lazienda ha comunicato che TIM ha informato di aver effettuato, a partire dal 1° maggio, un taglio dei volumi del 15%.
In conseguenza di ciò, lazienda ha dic...-->continua
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|4/05/2026 - La Pro Loco Sanchirichese al Senato per la cerimonia del V Concorso Nazionale EpliBriamoci
Si terrà presso la prestigiosa Sala degli Atti Parlamentari Giovanni
Spadolini del Senato della Repubblica la cerimonia del quinto Concorso Nazionale EpliBriamoci,
iniziativa culturale promossa dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI).
Per la prima v...-->continua
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|4/05/2026 - Basilaureati, al via la seconda edizione
La Regione Basilicata ha pubblicato lAvviso pubblico #Basilaureati Bonus alle imprese per lassunzione di laureati disoccupati seconda finestra, finanziato nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, con una dotazione complessiva di 2 milio...-->continua
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|4/05/2026 - Accordo Aql-Commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico
È stato firmato oggi l'Accordo di Collaborazione tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Basilicata e Acquedotto Lucano S.p.A. L'intesa, siglata dal Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi, e dal Diretto...-->continua
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|4/05/2026 - Italia Viva Lauria: Antonella Ielpo nuova segretaria cittadina
Italia Viva Lauria annuncia il passaggio di testimone alla guida della segreteria cittadina: Maurizio Mastroianni lascia lincarico ad Antonella Ielpo, in un clima di piena condivisione e continuità politica, nel segno del gioco di squadra che da sempre caratt...-->continua
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|4/05/2026 - Forestazione, al via la campagna 2026
«Con lavvio della campagna di forestazione 2026 prende pienamente forma unattività essenziale per la Basilicata: tutela del territorio, manutenzione del patrimonio naturale, lavoro nelle aree interne e programmazione di lungo periodo devono camminare in...-->continua
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