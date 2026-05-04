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Consiglio regionale: Natures Calling, note per lambiente

4/05/2026

Il 3 maggio, al Teatro Francesco Stabile, si è tenuto il concerto Natures Calling, iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, che ha registrato una partecipazione attenta del pubblico e un clima di profonda intensità sonora ed emotiva.

Levento ha rappresentato un momento di incontro tra arte e sensibilizzazione ambientale, confermando limpegno dellistituzione nel sostenere progetti culturali capaci di valorizzare il territorio e affrontare temi di rilevanza collettiva attraverso linguaggi contemporanei.

Protagonista della serata il pianista lucano Francesco Rizzo, artista di fine sensibilità, esibitosi su palcoscenici prestigiosi come il Teatro La Fenice e apprezzato per un linguaggio musicale intenso e accessibile. In occasione della Festa della Musica, promossa dal Ministero della Cultura, la sua composizione Il Suono del Mare è stata scelta come inno ufficiale, a conferma della qualità del suo percorso artistico. Undici i brani proposti, con arrangiamenti e orchestrazioni dello stesso pianista, accompagnati da immagini evocative dedicate ai paesaggi naturali.

La performance, in piano solo, inserita nel Maggio Potentino, ha guidato il pubblico in un percorso emozionale capace di unire ascolto e riflessione, evocando la bellezza della natura e richiamando al contempo lattenzione sulla sua fragilità. La musica si è così fatta strumento di un messaggio più ampio: la necessità di rafforzare il legame tra uomo e ambiente e di riconoscere lurgenza della sua tutela come responsabilità condivisa.

Il pubblico, attento e partecipe, ha seguito con entusiasmo lesibizione, tributando al Maestro Rizzo un sentito consenso per la qualità artistica e la forza comunicativa dellinterpretazione.

Il Consiglio regionale della Basilicata rinnova il proprio sostegno a iniziative che coniugano cultura e impegno civile, nella convinzione che larte rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere consapevolezza e generare valore per la comunità.



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