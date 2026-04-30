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La voce della Politica
|Trasnova,Logitech e Teknoservice: Bene ritiro licenziamenti e cassa integrazione
30/04/2026
|uone notizia per i 230 lavoratori (dei quali unottantina in Basilicata) di Trasnova, Logitech e Teknoservice, aziende della Logistica che operano anche nellarea industriale di San Nicola di Melfi. Le suddette aziende, nel corso dellincontro tenutosi presso il Ministero del Lavoro, hanno ritirato le procedure di licenziamento preannunciate nel mese di febbraio scorso. Allo stesso tempo si è deciso di predisporre lutilizzo degli ammortizzatori sociali necessari ad accompagnare un possibile processo di reindustrializzazione.
Esprimiamo la nostra soddisfazione per il ritiro dei licenziamenti -afferma il segretario generale della Fismic-Confsal Basilicata Pasquale Capocasale-. Adesso attendiamo la nuova convocazione presso il ministero per ratificare il percorso della cassa integrazione auspicando nuovi investitori per assicurare un futuro a questi lavoratori.
Si tratta di una decisione importante sostiene Donato Russo della segretaria della Fismic-Confsal Basilicata-. Il ritiro dei licenziamenti e lavvio della cassa integrazione (per la Logitech fino al 31 dicembre prossimo) devono servire per cercare nuove opportunità per queste aziende e, di conseguenza, per i lavoratori
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|30/04/2026 - Trasnova,Logitech e Teknoservice: Bene ritiro licenziamenti e cassa integrazione
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|30/04/2026 - Consiglio approva Odg Centrosinistra: voucher per imprese culturali lucane
Con lodg si impegna la Giunta a stanziare risorse per le imprese operanti nei settori culturali e creativi, con particolare riferimento al comparto audiovisivo, per la concessione di voucher e di contributi in conto interessi su finanziamenti bancari.
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|30/04/2026 - Flotilla: solidarietà dal Comitato per la Pace Potenz
Ancora una volta, le imbarcazioni della Flotilla, partite dalla Sicilia con lobiettivo di raggiungere Gaza e rompere un assedio illegale e disumano, sono state intercettate.
Lintercettazione è avvenuta in acque internazionali, da parte di unità militari ...-->continua
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|30/04/2026 - Sindacati e istituzioni in piazza a Senise per il 1 maggio
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Approvato allunanimità dal Consiglio regionale, nellambito della legge di stabilità 2026, lordine del giorno del centrosinistra per il sostegno al comparto agricolo della fascia del Metapontino e per i ristori per la calamità naturale del 30 marzo e dei gi...-->continua
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|30/04/2026 - UIL FP Basilicata: contrattazione 2026, graduatorie e valorizzazione personale subito
La UIL FP Basilicata, a seguito dellapprovazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio per lanno 2025, accoglie positivamente questo importante passaggio istituzionale.
Tuttavia, riteniamo che tale atto debba tradursi tempestivamente in azio...-->continua
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|30/04/2026 - Cupparo. Ospedale di Chiaromonte, primi dati positivi per i nuovi ambulatori specialistici
Arrivano i primi riscontri sullattività dei nuovi ambulatori dellospedale di Chiaromonte, attivati recentemente per potenziare lofferta sanitaria nellarea sud della Basilicata. Secondo i dati diffusi dallAsp, nei mesi di marzo e aprile si registra un nume...-->continua
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