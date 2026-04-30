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Trasnova,Logitech e Teknoservice: Bene ritiro licenziamenti e cassa integrazione

30/04/2026

uone notizia per i 230 lavoratori (dei quali unottantina in Basilicata) di Trasnova, Logitech e Teknoservice, aziende della Logistica che operano anche nellarea industriale di San Nicola di Melfi. Le suddette aziende, nel corso dellincontro tenutosi presso il Ministero del Lavoro, hanno ritirato le procedure di licenziamento preannunciate nel mese di febbraio scorso. Allo stesso tempo si è deciso di predisporre lutilizzo degli ammortizzatori sociali necessari ad accompagnare un possibile processo di reindustrializzazione.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per il ritiro dei licenziamenti -afferma il segretario generale della Fismic-Confsal Basilicata Pasquale Capocasale-. Adesso attendiamo la nuova convocazione presso il ministero per ratificare il percorso della cassa integrazione auspicando nuovi investitori per assicurare un futuro a questi lavoratori.

Si tratta di una decisione importante  sostiene Donato Russo della segretaria della Fismic-Confsal Basilicata-. Il ritiro dei licenziamenti e lavvio della cassa integrazione (per la Logitech fino al 31 dicembre prossimo) devono servire per cercare nuove opportunità per queste aziende e, di conseguenza, per i lavoratori



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