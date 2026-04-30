Con lodg si impegna la Giunta a stanziare risorse per le imprese operanti nei settori culturali e creativi, con particolare riferimento al comparto audiovisivo, per la concessione di voucher e di contributi in conto interessi su finanziamenti bancari. -->continua

30/04/2026 - Flotilla: solidarietà dal Comitato per la Pace Potenz

Ancora una volta, le imbarcazioni della Flotilla, partite dalla Sicilia con lobiettivo di raggiungere Gaza e rompere un assedio illegale e disumano, sono state intercettate.

Lintercettazione è avvenuta in acque internazionali, da parte di unità militari ...-->continua