La nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione delle vie di accesso a Maratea è sempre più vicina e rappresenterà una svolta decisiva per uno degli interventi necessari per la mobilità lucana e per il futuro dellintera costa tirrenica regionale.



Ieri sera il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, attraverso cui vengono attribuiti poteri speciali "per procedere celermente" a compiere tutti i passaggi finalizzati allesecuzione della nuova galleria di accesso a Maratea, in località Castrocucco. Il voto di fiducia espresso lascia presupporre che il testo verrà integralmente confermato dalla Camera nei prossimi giorni, così da rendere efficace il provvedimento. Nei fatti lopera è stata ritenuta prioritaria per garantire sicurezza, continuità viaria, tutela del territorio e sviluppo turistico.



Credo che stavolta si possa essere fiduciosi di compiere un passaggio determinante  dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe  perché ci si doti finalmente di uno strumento concreto, autorevole ed efficace, capace di rendere più efficiente e lineare ogni fase operativa. Ci abbiamo sempre creduto e non ci siamo mai arresi. Stiamo lavorando a questo fondamentale passaggio e, dopo plurime ed insistenti interlocuzioni avvenute negli ultimi mesi, credo di poter dire che ce labbiamo fatta. Il Senato ha votato la fiducia sul testo, pertanto, come si suol dire, ormai risulta blindato e non ci resta che attendere il responso della Camera che avverrà nei prossimi giorni. Parliamo di unopera essenziale, attesa da cittadini, imprese, operatori economici e turisti, che richiede procedure adeguate alla sua complessità tecnica e ambientale. Lobiettivo  continua Pepe  è assicurare una realizzazione in tempi sostenibili e coerenti con le esigenze reali del territorio, superando rallentamenti burocratici che non possiamo più permetterci. Maratea ha bisogno di infrastrutture moderne, sicure e allaltezza del proprio ruolo strategico, e questa scelta va esattamente nella direzione di garantire risposte più rapide, efficaci e strutturali.



Lintervento riguarda la costruzione di una galleria di circa 500 metri destinata a bypassare il tratto della strada statale 18 al chilometro 241,600, compromesso dalla frana verificatasi nel novembre 2022, che ha profondamente inciso sulla transitabilità dellarea di Castrocucco. La dotazione finanziaria, inserita nel Contratto di Programma Anas-Ministero delle Infrastrutture 2021-2025, è di 58,5 milioni di euro.



Il progetto prevede inoltre la messa in sicurezza dei versanti attraverso barriere paramassi, opere di protezione idrogeologica e il raccordo con la viabilità esistente, così da evitare le aree maggiormente esposte al rischio di caduta massi e garantire un collegamento più sicuro, moderno e affidabile verso Maratea, soprattutto dal versante sud, strategico per flussi turistici, mobilità locale e collegamenti economici.



Il provvedimento tiene conto dellelevato pregio paesaggistico e ambientale dellarea, oltre che delle particolari criticità idrogeologiche, elementi che rendono necessario un coordinamento straordinario capace di contemperare rapidità decisionale, sicurezza e tutela territoriale. Una volta concluso liter e nominato il Commissario, questo potrà avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture dellamministrazione interessata e di società controllate, così da assicurare supporto tecnico e amministrativo qualificato, rafforzando lefficienza dellazione pubblica senza gravare ulteriormente sulle risorse disponibili.



Maratea rappresenta un punto cardine nella programmazione infrastrutturale della Regione Basilicata  conclude Pepe . Investire sulla sua accessibilità significa rafforzare sicurezza, economia, attrattività e qualità della vita, ma anche consolidare una visione di sviluppo che mette al centro territori di pregio assoluto, sostenendoli con interventi concreti e lungimiranti. La Regione continuerà a considerare Maratea una priorità strategica, nella consapevolezza che la sua modernizzazione viaria rappresenta una prospettiva di evoluzione infrastrutturale irrinunciabile per lintera Basilicata. Seguiremo con attenzione liter parlamentare fino alla sua conclusione. Intanto sento di esprimere un sentito ringraziamento al Ministro Matteo Salvini che ha sostenuto da subito la necessità di offrire questa attenzione e alla Lega per averla portata avanti.



