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La voce della Politica
|Basilicata. Un commissario per la viabilità di Maratea
30/04/2026
|La nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione delle vie di accesso a Maratea è sempre più vicina e rappresenterà una svolta decisiva per uno degli interventi necessari per la mobilità lucana e per il futuro dellintera costa tirrenica regionale.
Ieri sera il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, attraverso cui vengono attribuiti poteri speciali "per procedere celermente" a compiere tutti i passaggi finalizzati allesecuzione della nuova galleria di accesso a Maratea, in località Castrocucco. Il voto di fiducia espresso lascia presupporre che il testo verrà integralmente confermato dalla Camera nei prossimi giorni, così da rendere efficace il provvedimento. Nei fatti lopera è stata ritenuta prioritaria per garantire sicurezza, continuità viaria, tutela del territorio e sviluppo turistico.
Credo che stavolta si possa essere fiduciosi di compiere un passaggio determinante dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe perché ci si doti finalmente di uno strumento concreto, autorevole ed efficace, capace di rendere più efficiente e lineare ogni fase operativa. Ci abbiamo sempre creduto e non ci siamo mai arresi. Stiamo lavorando a questo fondamentale passaggio e, dopo plurime ed insistenti interlocuzioni avvenute negli ultimi mesi, credo di poter dire che ce labbiamo fatta. Il Senato ha votato la fiducia sul testo, pertanto, come si suol dire, ormai risulta blindato e non ci resta che attendere il responso della Camera che avverrà nei prossimi giorni. Parliamo di unopera essenziale, attesa da cittadini, imprese, operatori economici e turisti, che richiede procedure adeguate alla sua complessità tecnica e ambientale. Lobiettivo continua Pepe è assicurare una realizzazione in tempi sostenibili e coerenti con le esigenze reali del territorio, superando rallentamenti burocratici che non possiamo più permetterci. Maratea ha bisogno di infrastrutture moderne, sicure e allaltezza del proprio ruolo strategico, e questa scelta va esattamente nella direzione di garantire risposte più rapide, efficaci e strutturali.
Lintervento riguarda la costruzione di una galleria di circa 500 metri destinata a bypassare il tratto della strada statale 18 al chilometro 241,600, compromesso dalla frana verificatasi nel novembre 2022, che ha profondamente inciso sulla transitabilità dellarea di Castrocucco. La dotazione finanziaria, inserita nel Contratto di Programma Anas-Ministero delle Infrastrutture 2021-2025, è di 58,5 milioni di euro.
Il progetto prevede inoltre la messa in sicurezza dei versanti attraverso barriere paramassi, opere di protezione idrogeologica e il raccordo con la viabilità esistente, così da evitare le aree maggiormente esposte al rischio di caduta massi e garantire un collegamento più sicuro, moderno e affidabile verso Maratea, soprattutto dal versante sud, strategico per flussi turistici, mobilità locale e collegamenti economici.
Il provvedimento tiene conto dellelevato pregio paesaggistico e ambientale dellarea, oltre che delle particolari criticità idrogeologiche, elementi che rendono necessario un coordinamento straordinario capace di contemperare rapidità decisionale, sicurezza e tutela territoriale. Una volta concluso liter e nominato il Commissario, questo potrà avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture dellamministrazione interessata e di società controllate, così da assicurare supporto tecnico e amministrativo qualificato, rafforzando lefficienza dellazione pubblica senza gravare ulteriormente sulle risorse disponibili.
Maratea rappresenta un punto cardine nella programmazione infrastrutturale della Regione Basilicata conclude Pepe . Investire sulla sua accessibilità significa rafforzare sicurezza, economia, attrattività e qualità della vita, ma anche consolidare una visione di sviluppo che mette al centro territori di pregio assoluto, sostenendoli con interventi concreti e lungimiranti. La Regione continuerà a considerare Maratea una priorità strategica, nella consapevolezza che la sua modernizzazione viaria rappresenta una prospettiva di evoluzione infrastrutturale irrinunciabile per lintera Basilicata. Seguiremo con attenzione liter parlamentare fino alla sua conclusione. Intanto sento di esprimere un sentito ringraziamento al Ministro Matteo Salvini che ha sostenuto da subito la necessità di offrire questa attenzione e alla Lega per averla portata avanti.
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